Viral Video Day: इंटरनेटच्या दुनियेतील ‘व्हायरल’ क्रांती! का साजरा केला जातो ‘हा’ दिवस? वाचा नशीब बदलणाऱ्या किमयेचा संपूर्ण इतिहास

National Viral Video Day 2026 : आज २९ एप्रिल! सोशल मीडियाच्या युगात आपण दररोज सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत शेकडो व्हिडिओ पाहतो. कधी एखादा रडवणारा व्हिडिओ असतो, तर कधी पोट धरून हसवणारा. पण तुम्हाला माहीत आहे का, की याच व्हिडिओंच्या प्रभावाचा गौरव करण्यासाठी आज ‘व्हायरल व्हिडिओ दिवस’ (National Viral Video Day) साजरा केला जातो. एका साध्या मोबाईल कॅमेऱ्यातून शूट झालेली क्लिप जेव्हा जगभर पसरते, तेव्हा ती केवळ एक व्हिडिओ राहत नाही, तर ती एक लाट बनते.
सुरुवातीच्या काळात व्हिडिओ म्हणजे केवळ आठवणी जतन करण्याचे साधन होते. पण YouTube, Instagram Reels आणि TikTok सारख्या प्लॅटफॉर्मच्या आगमनानंतर चित्र पूर्णपणे बदलले. एखादा व्हिडिओ ‘व्हायरल’ होणे म्हणजे तो लाखो-करोडो लोकांच्या स्क्रीनवर पोहोचणे. हा दिवस त्या सामर्थ्याचा उत्सव आहे. व्हायरल व्हिडिओ केवळ हास्याचे फवारे उडवत नाहीत, तर ते अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी, नवीन शोध जगासमोर मांडण्यासाठी आणि तळागाळातील कलाकारांना व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी वापरले जात आहेत.
व्हायरल व्हिडिओ दिवसाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे तंत्रज्ञान सामान्य माणसाला असामान्य बनवते. ज्यांच्याकडे महागडे कॅमेरे नाहीत किंवा मोठे स्टुडिओ नाहीत, असे लोक केवळ आपल्या टॅलेंटच्या जोरावर आज ‘इन्फ्लुएन्सर’ बनले आहेत. रातोरात प्रसिद्ध होणारी गाणी असोत किंवा गावोगावी पोहोचलेले ‘डान्स स्टेप्स’, या सर्वांमागे या व्हायरल संस्कृतीचा मोठा हात आहे. हा दिवस त्या प्रत्येक क्रिएटिव्ह व्यक्तीचा सन्मान करतो, ज्याने आपल्या नाविन्यपूर्ण कल्पनेतून जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
Two most viral videos of the day. pic.twitter.com/XjI4vvP19w — PunsterX (@PunsterX) April 28, 2026
credit – social media and Twitter
व्हायरल व्हिडिओंचे महत्त्व केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित नाही. अनेकदा प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी, गरजू व्यक्तीला मदत मिळवून देण्यासाठी किंवा पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी या व्हिडिओंचा वापर केला जातो. एक छोटीशी क्लिप जेव्हा लोकांच्या भावनांना स्पर्श करते, तेव्हा ती सामाजिक बदलाची मशाल बनते. म्हणूनच, ‘व्हायरल व्हिडिओ दिवस’ आपल्याला आठवण करून देतो की, जर तुमचे कंटेंट अस्सल, भावनिक आणि सत्य असेल, तर त्याला कोणत्याही भाषेची किंवा सीमेची अडचण येत नाही.
Ans: दरवर्षी २९ एप्रिल रोजी 'व्हायरल व्हिडिओ दिवस' साजरा केला जातो.
Ans: इंटरनेटवरील व्हिडिओंचा प्रभाव, कंटेंट क्रिएटर्सची सर्जनशीलता आणि व्हिडिओंच्या माध्यमातून होणाऱ्या सामाजिक बदलाचा गौरव करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
Ans: व्हिडिओ अस्सल (Authentic), भावनिक आणि प्रेक्षकांशी नाते जोडणारा असेल, तर तो व्हायरल होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.