Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Viral Video Day: इंटरनेटच्या दुनियेतील ‘व्हायरल’ क्रांती! का साजरा केला जातो ‘हा’ दिवस? वाचा नशीब बदलणाऱ्या किमयेचा संपूर्ण इतिहास

हा दिवस त्या सर्जनशील लोकांचाही सन्मान करतो, जे व्हिडिओंच्या माध्यमातून आपल्या कल्पना आणि कला जगासमोर मांडतात. अनेकदा, असे व्हिडिओ सामाजिक समस्यांवर प्रकाश टाकतात आणि जागरूकता निर्माण करतात.

Updated On: Apr 29, 2026 | 08:55 AM
national viral video day 29 april significance impact of social media videos 2026

Viral Video Day: इंटरनेटच्या दुनियेतील 'व्हायरल' क्रांती! का साजरा केला जातो 'हा' दिवस? वाचा नशीब बदलणाऱ्या किमयेचा संपूर्ण इतिहास ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • २९ एप्रिलचे महत्त्व
  • बदलाचे माध्यम
  • क्रिएटरचा सन्मान

National Viral Video Day 2026 : आज २९ एप्रिल! सोशल मीडियाच्या युगात आपण दररोज सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत शेकडो व्हिडिओ पाहतो. कधी एखादा रडवणारा व्हिडिओ असतो, तर कधी पोट धरून हसवणारा. पण तुम्हाला माहीत आहे का, की याच व्हिडिओंच्या प्रभावाचा गौरव करण्यासाठी आज ‘व्हायरल व्हिडिओ दिवस’ (National Viral Video Day) साजरा केला जातो. एका साध्या मोबाईल कॅमेऱ्यातून शूट झालेली क्लिप जेव्हा जगभर पसरते, तेव्हा ती केवळ एक व्हिडिओ राहत नाही, तर ती एक लाट बनते.

व्हायरल व्हिडिओ: मनोरंजनापलीकडची ताकद

सुरुवातीच्या काळात व्हिडिओ म्हणजे केवळ आठवणी जतन करण्याचे साधन होते. पण YouTube, Instagram Reels आणि TikTok सारख्या प्लॅटफॉर्मच्या आगमनानंतर चित्र पूर्णपणे बदलले. एखादा व्हिडिओ ‘व्हायरल’ होणे म्हणजे तो लाखो-करोडो लोकांच्या स्क्रीनवर पोहोचणे. हा दिवस त्या सामर्थ्याचा उत्सव आहे. व्हायरल व्हिडिओ केवळ हास्याचे फवारे उडवत नाहीत, तर ते अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी, नवीन शोध जगासमोर मांडण्यासाठी आणि तळागाळातील कलाकारांना व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी वापरले जात आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : April 29 : कला आणि करुणेचा अनोखा संगम! जाणून घ्या आज ‘या’ दोन खास दिवसांचे महत्च अन् रंजक इतिहास

शून्यातून ‘हिरो’ बनवणारी किमया

व्हायरल व्हिडिओ दिवसाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे तंत्रज्ञान सामान्य माणसाला असामान्य बनवते. ज्यांच्याकडे महागडे कॅमेरे नाहीत किंवा मोठे स्टुडिओ नाहीत, असे लोक केवळ आपल्या टॅलेंटच्या जोरावर आज ‘इन्फ्लुएन्सर’ बनले आहेत. रातोरात प्रसिद्ध होणारी गाणी असोत किंवा गावोगावी पोहोचलेले ‘डान्स स्टेप्स’, या सर्वांमागे या व्हायरल संस्कृतीचा मोठा हात आहे. हा दिवस त्या प्रत्येक क्रिएटिव्ह व्यक्तीचा सन्मान करतो, ज्याने आपल्या नाविन्यपूर्ण कल्पनेतून जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China Flood : चीनमध्ये पावसाचा हाहा:कार! Qinzhou शहरात ढगफुटीने विनाशकारी पूर, जनजीवन विस्कळीत

सामाजिक बदलाचे प्रभावी शस्त्र

व्हायरल व्हिडिओंचे महत्त्व केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित नाही. अनेकदा प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी, गरजू व्यक्तीला मदत मिळवून देण्यासाठी किंवा पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी या व्हिडिओंचा वापर केला जातो. एक छोटीशी क्लिप जेव्हा लोकांच्या भावनांना स्पर्श करते, तेव्हा ती सामाजिक बदलाची मशाल बनते. म्हणूनच, ‘व्हायरल व्हिडिओ दिवस’ आपल्याला आठवण करून देतो की, जर तुमचे कंटेंट अस्सल, भावनिक आणि सत्य असेल, तर त्याला कोणत्याही भाषेची किंवा सीमेची अडचण येत नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: १. व्हायरल व्हिडिओ दिवस कधी साजरा केला जातो?

    Ans: दरवर्षी २९ एप्रिल रोजी 'व्हायरल व्हिडिओ दिवस' साजरा केला जातो.

  • Que: हा दिवस साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश काय?

    Ans: इंटरनेटवरील व्हिडिओंचा प्रभाव, कंटेंट क्रिएटर्सची सर्जनशीलता आणि व्हिडिओंच्या माध्यमातून होणाऱ्या सामाजिक बदलाचा गौरव करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.

  • Que: व्हिडिओ व्हायरल होण्यासाठी काय आवश्यक असते?

    Ans: व्हिडिओ अस्सल (Authentic), भावनिक आणि प्रेक्षकांशी नाते जोडणारा असेल, तर तो व्हायरल होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.

Web Title: National viral video day 29 april significance impact of social media videos 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 08:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास
1

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम
2

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला
3

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?
4

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

May 18, 2026 | 12:35 PM
Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

May 18, 2026 | 12:25 PM
ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

May 18, 2026 | 12:25 PM
Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरेचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरेचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

May 18, 2026 | 12:22 PM
Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

May 18, 2026 | 12:21 PM
US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

May 18, 2026 | 12:15 PM
मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

May 18, 2026 | 12:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM