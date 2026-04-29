Stock Market Today: घसरणीनंतर बाजाराचा यू-टर्न? शेअर बाजारात तेजीचा गेम सुरू होणार? वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: गोल्ड मार्केटमध्ये ट्विस्ट! सोन्याच्या दरात घसरण, चांदी स्थिर…
मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, निफ्टी ५० २४,००० च्या पातळीखाली घसरला. सेन्सेक्स ४१६.७२ अंकांनी, म्हणजेच ०.५४ टक्क्यांनी घसरून ७६,८८६.९१ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ९७.०० अंकांनी, म्हणजेच ०.४० टक्क्यांनी घसरून २३,९९५.७० वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ८६३.९५ अंकांनी, म्हणजेच १.५४ टक्क्यांनी घसरून ५५,४००.३५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये भारती एअरटेल, वास्कॉन इंजिनियर्स आणि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार बजाज फायनान्स, अदानी पॉवर, इंडियन बँक, वारी एनर्जीज, फेडरल बँक, इटरनल, मारुती सुझुकी, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स, बंधन बँक, गो डिजिट जनरल इन्शुरन्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, आरईसी, एडब्ल्यूएल कृषी व्यवसाय, ओरिएंट सिमेंट या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.
चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया २९ एप्रिल रोजी खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये कार्बोरंडम युनिव्हर्सल, एसजेव्हीएन, किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स, लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी यांचा समावेश आहे. सुमारे ५० कंपन्या ३१ मार्च २०२६ रोजी संपणाऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल बुधवार, २९ एप्रिल रोजी जाहीर करणार आहेत. बजाज फायनान्स, अदानी पॉवर, इंडियन बँक, फेडरल बँक, वारी एनर्जीज आणि वेदांता यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांनी त्यांचे २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत.