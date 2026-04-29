  • Stock Market Today Positive Opening Expected As Gift Nifty Signals Recovery After Recent Fall

Stock Market Today: घसरणीनंतर बाजाराचा यू-टर्न? शेअर बाजारात तेजीचा गेम सुरू होणार? वाचा सविस्तर

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात गेल्या काही दिवसांपासून चढ-उतार सुरू आहेत, त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, आज बाजारात पुन्हा तेजी दिसू शकते.

Updated On: Apr 29, 2026 | 09:03 AM
  • जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेत असूनही गिफ्ट निफ्टीमुळे आज शेअर बाजारात सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत मिळत आहेत.
  • मंगळवारी सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरले असले तरी तज्ज्ञांच्या मते आज पुन्हा तेजीची शक्यता आहे.
  • तज्ज्ञांनी आजच्या ट्रेडिंगसाठी भारती एअरटेल, बजाज फायनान्स, JSW एनर्जी यांसारख्या शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
India Share Market Update:भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मंगळवारी शेअर बाजारात झालेल्या घसरणीनंतर आज तेजी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांमुळे, भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, बुधवारी तेजीत उघडण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी किंचित सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास ३७ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,१०६ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार घसरणीसह बंद झाला, निफ्टी ५० २४,००० च्या पातळीखाली घसरला. सेन्सेक्स ४१६.७२ अंकांनी, म्हणजेच ०.५४ टक्क्यांनी घसरून ७६,८८६.९१ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ९७.०० अंकांनी, म्हणजेच ०.४० टक्क्यांनी घसरून २३,९९५.७० वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ८६३.९५ अंकांनी, म्हणजेच १.५४ टक्क्यांनी घसरून ५५,४००.३५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन शेअर्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये भारती एअरटेल, वास्कॉन इंजिनियर्स आणि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार बजाज फायनान्स, अदानी पॉवर, इंडियन बँक, वारी एनर्जीज, फेडरल बँक, इटरनल, मारुती सुझुकी, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स, बंधन बँक, गो डिजिट जनरल इन्शुरन्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, आरईसी, एडब्ल्यूएल कृषी व्यवसाय, ओरिएंट सिमेंट या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया २९ एप्रिल रोजी खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमीत बागडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये कार्बोरंडम युनिव्हर्सल, एसजेव्हीएन, किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स, लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी यांचा समावेश आहे. सुमारे ५० कंपन्या ३१ मार्च २०२६ रोजी संपणाऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल बुधवार, २९ एप्रिल रोजी जाहीर करणार आहेत. बजाज फायनान्स, अदानी पॉवर, इंडियन बँक, फेडरल बँक, वारी एनर्जीज आणि वेदांता यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांनी त्यांचे २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आहेत.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

