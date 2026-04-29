zodiac sign: बुधादित्य योगामुळे मिथुन आणि कन्या राशींसह या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

बुधवार, २९ एप्रिल रोजी चंद्र बुधाची राशी असलेल्या कन्या राशीत प्रवेश करणार आहे त्यामुळे गजकेसरी राजयोग तयार होणार आहे. बुध सूर्यासोबत मेष राशीत असल्याने बुधादित्य राजयोग तयार होईल. भाग्यशाली राशी कोणत्या जाणून घ्या

Updated On: Apr 29, 2026 | 09:00 AM
बुधवार, २९ एप्रिल रोजी चंद्र बुधाच्या राशीत कन्या राशीत प्रवेश करणार आहे. यामुळे आज गजकेसरी राजयोग तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य आणि बुध दिवसरात्र मेष राशीत संक्रमण करत असल्याने बुधादित्य राजयोग तयार होईल. यावेळी रवि योगाचा संयोग होणार आहे. बुधादित्य आणि गजकेसरी राजयोगाचा काही राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशींच्या लोकांचा आजचा दिवस आनंदाचा राहील. तुमच्यामधीला आत्मविश्वास वाढलेला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभाव वाढेल. कर्ज मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना यश मिळण्याची शक्यता जास्त असते. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील.

मिथुन रास

मिथुन राशींच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आव्हानात्मक राहील. खर्च होण्याची शक्यता. अनावश्यक खर्च करणे टाळा. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. तुम्हाला शिक्षण आणि स्पर्धेत अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांचे ऐकावे लागेल. संघर्ष टाळणे फायदेशीर ठरेल. तुम्ही नोकरी किंवा कामाचे क्षेत्र बदलण्याचा विचार करू शकता, परंतु घाईचे निर्णय घेणे टाळा. कुटुंबाचा पाठिंबा कायम राहील. तुम्ही दिवसभर व्यस्त राहाल. तुमच्या मेहनतीचे फळही मिळेल.

कन्या रास

कन्या राशींच्या लोकांचा आजचा दिवस शुभ राहील. तुमची भावनिकता आणि सर्जनशीलता वाढेल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून आणि सदनिका-माहेरून लाभ मिळू शकतो. तुमची एखादी दीर्घकाळची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. तुम्हाला जोडीदाराकडून अपेक्षित पाठिंबा मिळू शकतो. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला नातेवाईकांना भेटण्याची संधी मिळू शकते.

धनु रास

धनु राशींच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुमच्या मेहनतीचे आणि समर्पणाचे फळ तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी मिळेल. तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडूनही पाठिंबा मिळेल. तुमचे वैवाहिक जीवन अनुकूल राहील. तुम्हाला तुमच्या व्यवस्थापन कौशल्याने कामाच्या ठिकाणी आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. तुम्ही धार्मिक कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊ शकता. विद्युत उपकरणांच्या व्यवसायात असलेल्यांना फायदा होईल.

मकर रास

मकर राशींच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. तुमची एखाद्या जुन्या मित्राशी किंवा ओळखीच्या व्यक्तीशी भेट होऊ शकते, जो तुम्हाला काही महत्त्वाची माहिती देऊ शकेल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून आणि पितृसत्ताक कुटुंबाकडून लाभ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन संधी मिळतील. तुम्हाला अचानक आर्थिक लाभही होऊ शकतो. तुमचे अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळू शकतात. आरोग्याच्या समस्या दूर होतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

