Falgun Month 2026: कधीपासून सुरू होत आहे फाल्गुन महिना, जाणून घ्या महत्त्व आणि नियम

हिंदू पंचांगानुसार, फाल्गुन महिन्याची सुरुवात 19 फेब्रुवारीपासून होत आहे. मराठी महिन्यामधील फाल्गुन महिना हा वर्षाचा शेवटचा महिना आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, हा महिना बदल, शुद्धीकरण, संयम आणि नवीन सुरुवातीचे प्रतीक मानला जातो. हा महिना आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून अत्यंत शुभ मानला जातो. फाल्गुन हा आनंद आणि उत्सवाचा महिना म्हणून ओळखला जातो. या काळात अनेक प्रमुख सण आणि धार्मिक कार्यक्रम होतात, ज्यामुळे तो विशेष बनतो.
आमलकी एकादशी, विनायक चतुर्थी आणि होळी हे सण व्रत वैकल्य येत असल्याने हा महिना अतिशय खास असणार आहे.
हिंदू धर्मात, प्रत्येक महिन्याचा संबंध एका विशिष्ट देवतेशी असतो. फाल्गुन महिना विशेषतः भगवान शिव आणि भगवान कृष्ण यांच्या उपासनेसाठी ओळखला जातो.
महाशिवरात्री या महिन्यात येते, जो शिवभक्तीचा सर्वात मोठा उत्सव आहे.
फाल्गुन महिना हा भगवान श्रीकृष्ण आणि राधारानी यांच्या लीलांसोबत देखील संबंधित आहे.
वृंदावन, बरसाणा आणि मथुरा येथे या महिन्यात फाग गाणी, होळी साजरी केली जाते आणि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
फाल्गुन महिन्यात अन्न, वस्त्र, रंग आणि इतर आवश्यक वस्तूंचे दान करणे शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की यामुळे ग्रहांचे दुर्भाग्य दूर होते आणि सौभाग्य मिळते.
गरीब आणि गरजूंना अन्न द्या. ब्राह्मण आणि संतांची सेवा करा. इतरांची सेवा केल्याने मानसिक शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते.
शिवलिंगाला दररोज पाणी किंवा दुधाने अभिषेक करा. महामृत्युंजय मंत्राचा जप करा. भगवान श्रीकृष्णाची पूजा करा आणि त्यांचे स्मरण करा.
मांस आणि मादक पदार्थांपासून दूर राहा. नियमितपणे स्नान करा, ध्यान करा आणि योगाभ्यास करा. संयम आणि शुद्ध आहार आध्यात्मिक प्रगतीकडे नेतो.
फाल्गुन हा केवळ उत्सवाचा महिना नाही तर आत्मशुद्धी आणि सकारात्मक बदलाचा महिना आहे. या काळात केलेली चांगली कृत्ये जीवनात आनंद, शांती आणि संतुलन आणतात.
Ans: फाल्गुन महिना 19 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे
Ans: फाल्गुन महिना भगवान विष्णू आणि भगवान शिवाच्या उपासनेसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. या महिन्यात महाशिवरात्री, होळी यांसारखे महत्त्वाचे सण येतात.
Ans: शास्त्रानुसार फाल्गुन महिना देवपूजेसाठी अत्यंत पवित्र असल्याने या काळात केलेल्या उपासनेचे फल अधिक मिळते, अशी श्रद्धा आहे.