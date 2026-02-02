Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Falgun Month 2026: कधीपासून सुरू होत आहे फाल्गुन महिना, जाणून घ्या महत्त्व आणि नियम

फाल्गुन महिन्याची सुरुवात 19 फेब्रुवारीपासून होत आहे. या काळात अनेक प्रमुख सण आणि व्रत वैकल्य साजरे केले जाणार आहेत. फाल्गुन महिना कधी सुरू होणार आहे, या महिन्याचे महत्त्व आणि नियम जाणून घ्या

Updated On: Feb 02, 2026 | 03:45 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • फाल्गुन महिना कधी सुरू होणार
  • फाल्गुन महिन्यात येणारे सण व्रत वैकल्य
  • फाल्गुन महिन्याचे महत्त्व आणि नियम
 

हिंदू पंचांगानुसार, फाल्गुन महिन्याची सुरुवात 19 फेब्रुवारीपासून होत आहे. मराठी महिन्यामधील फाल्गुन महिना हा वर्षाचा शेवटचा महिना आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, हा महिना बदल, शुद्धीकरण, संयम आणि नवीन सुरुवातीचे प्रतीक मानला जातो. हा महिना आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून अत्यंत शुभ मानला जातो. फाल्गुन हा आनंद आणि उत्सवाचा महिना म्हणून ओळखला जातो. या काळात अनेक प्रमुख सण आणि धार्मिक कार्यक्रम होतात, ज्यामुळे तो विशेष बनतो.

फाल्गुन महिन्यात येणारे सण व्रत वैकल्य

आमलकी एकादशी, विनायक चतुर्थी आणि होळी हे सण व्रत वैकल्य येत असल्याने हा महिना अतिशय खास असणार आहे.

फाल्गुन महिना महादेव आणि श्रीकृष्णांना समर्पित

हिंदू धर्मात, प्रत्येक महिन्याचा संबंध एका विशिष्ट देवतेशी असतो. फाल्गुन महिना विशेषतः भगवान शिव आणि भगवान कृष्ण यांच्या उपासनेसाठी ओळखला जातो.

Astro Tips: खाण्याची पद्धत दर्शवते तुमचे व्यक्तिमत्व, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

महाशिवरात्री या महिन्यात येते, जो शिवभक्तीचा सर्वात मोठा उत्सव आहे.

फाल्गुन महिना हा भगवान श्रीकृष्ण आणि राधारानी यांच्या लीलांसोबत देखील संबंधित आहे.

वृंदावन, बरसाणा आणि मथुरा येथे या महिन्यात फाग गाणी, होळी साजरी केली जाते आणि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

फाल्गुन महिन्यात काय करावे?

दान

फाल्गुन महिन्यात अन्न, वस्त्र, रंग आणि इतर आवश्यक वस्तूंचे दान करणे शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की यामुळे ग्रहांचे दुर्भाग्य दूर होते आणि सौभाग्य मिळते.

सेवेची भावना

गरीब आणि गरजूंना अन्न द्या. ब्राह्मण आणि संतांची सेवा करा. इतरांची सेवा केल्याने मानसिक शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते.

नियमित पूजा आणि प्रार्थना

शिवलिंगाला दररोज पाणी किंवा दुधाने अभिषेक करा. महामृत्युंजय मंत्राचा जप करा. भगवान श्रीकृष्णाची पूजा करा आणि त्यांचे स्मरण करा.

Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

सात्विक जीवनशैली

मांस आणि मादक पदार्थांपासून दूर राहा. नियमितपणे स्नान करा, ध्यान करा आणि योगाभ्यास करा. संयम आणि शुद्ध आहार आध्यात्मिक प्रगतीकडे नेतो.

फाल्गुन महिन्याचे महत्त्व

फाल्गुन हा केवळ उत्सवाचा महिना नाही तर आत्मशुद्धी आणि सकारात्मक बदलाचा महिना आहे. या काळात केलेली चांगली कृत्ये जीवनात आनंद, शांती आणि संतुलन आणतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: फाल्गुन महिना कधी सुरू होत आहे

    Ans: फाल्गुन महिना 19 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे

  • Que: फाल्गुन महिन्याचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: फाल्गुन महिना भगवान विष्णू आणि भगवान शिवाच्या उपासनेसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. या महिन्यात महाशिवरात्री, होळी यांसारखे महत्त्वाचे सण येतात.

  • Que: या महिन्यात केलेल्या पूजेला विशेष फल का मिळते?

    Ans: शास्त्रानुसार फाल्गुन महिना देवपूजेसाठी अत्यंत पवित्र असल्याने या काळात केलेल्या उपासनेचे फल अधिक मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

