Latur Crime: लातूरमध्ये मध्यरात्री रक्तरंजित हाणामारी; तरुणावर धारधार शास्त्राने केली हत्या

Crime News: भरधाव दुचाकीची सायकलस्वार मजुराला धडक, गंभीर जखमी
काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, चौकातील रहदारीच्या ठिकाणी दोन गटांमध्ये अचानक वाद झाला. आणि त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. या हाणामारीत प्रज्वल मस्के याला जबर मारहाण करण्यात आली. एवढेच नाही तर चाकूने वार देखील करण्यात आला. याच वेळी घटनास्थळावरून लातूरचे आमदार अमित देशमुख जात असताना त्यांनी ही परिस्थिती पाहिली. त्यांनी तत्काळ मदत करत जखमी तरुणाला रुग्णालयात दाखल करण्याची व्यवस्था केली आहे.
उपचार सुरु असतांना प्रज्वल मस्के याचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच विवेकानंद पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस या घटनेतील आरोपींचा आरोप केला आहे. हा वाद नेमका कश्यामुळे झाला याचा तपास पोलीस करत आहे.
Ans: लातूर शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात.
Ans: प्रज्वल मस्के (वय 22).
Ans: चाकूने वार केल्यामुळे गंभीर जखमी होऊन उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.