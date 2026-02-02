Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Latur Crime: लातूरमध्ये मध्यरात्री रक्तरंजित हाणामारी; तरुणावर धारधार शास्त्राने केली हत्या

लातूर शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात मध्यरात्री दोन गटांमध्ये झालेल्या हाणामारीत 22 वर्षीय प्रज्वल मस्के याचा चाकूने खून झाला. उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून आरोपी फरार आहेत.

Updated On: Feb 02, 2026 | 03:38 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • लातूर शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात घटना
  • मध्यरात्री दोन गटांमध्ये अचानक वाद
  • वादाचे रूपांतर हाणामारीत
  • प्रज्वल मस्के (वय 22) याच्यावर चाकूने वार
लातूर: लातूर शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात मध्यरात्री दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली. या हाणामारीमुळे एका तरुणावर चाकूने वार करत हल्ला करण्यात आला. यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेने काही काळ वाहतूकही खोळंबली होती. प्रज्वल मस्के (वय २२) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, चौकातील रहदारीच्या ठिकाणी दोन गटांमध्ये अचानक वाद झाला. आणि त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. या हाणामारीत प्रज्वल मस्के याला जबर मारहाण करण्यात आली. एवढेच नाही तर चाकूने वार देखील करण्यात आला. याच वेळी घटनास्थळावरून लातूरचे आमदार अमित देशमुख जात असताना त्यांनी ही परिस्थिती पाहिली. त्यांनी तत्काळ मदत करत जखमी तरुणाला रुग्णालयात दाखल करण्याची व्यवस्था केली आहे.

उपचार सुरु असतांना प्रज्वल मस्के याचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच विवेकानंद पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस या घटनेतील आरोपींचा आरोप केला आहे. हा वाद नेमका कश्यामुळे झाला याचा तपास पोलीस करत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना नेमकी कुठे घडली?

    Ans: लातूर शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात.

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय?

    Ans: प्रज्वल मस्के (वय 22).

  • Que: प्रज्वलचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: चाकूने वार केल्यामुळे गंभीर जखमी होऊन उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

Published On: Feb 02, 2026 | 03:38 PM

