Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Valentine Day 2026 Astro Tips Give These Gifts To Your Partner According To Your Date Of Birth

Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

व्हॅलेंटाईन डे हा प्रेम व्यक्त करण्याचा सर्वात खास प्रसंग मानला जातो. या दिवशी आपल्या जोडीदाराला खास भेट देऊन नात्यातील आपुलकी, जिव्हाळा वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मूलांकांनुसार कोणत्या भेटवस्तू द्याव्यात जाणून घ्या

Updated On: Feb 02, 2026 | 01:20 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • व्हॅलेंटाईन डे ला जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू
  • कोणत्या भेटवस्तू द्याव्यात
  • मूलांकांप्रमाणे कोणत्या भेटवस्तू द्याव्यात
 

 

व्हॅलेंटाईन डे हा प्रेम व्यक्त करण्याचा खास दिवस मानला जातो. या दिवशी जोडीदाराला भेटवस्तू देतात. बऱ्याचदा महागडी भेट दिल्यानंतरही त्याचा अपेक्षित परिणाम होत नाही. कारण स्पष्ट आहे, भेटवस्तूमध्ये भावनांसोबतच समजूतदारपणा देखील महत्त्वाचा असतो. जर भेटवस्तू समोरच्या व्यक्तीच्या आवडी आणि स्वभावानुसार असेल तर त्याचा परिणाम अनेक पटींनी वाढतो. मात्र अंकशास्त्रानुसार तुमच्या जन्मतारखेनुसार एखाद्याला भेट देणे फायदेशीर मानले जाते. व्हॅलेंटाईन डे ला जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला कोणत्या गोष्टी भेट द्याव्यात जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असलेले लोक आत्मविश्वासू आणि नेतृत्वासारखे असतात. त्यांना वेगळ्या दिसणाऱ्या गोष्टी आवडतात. व्हॅलेंटाईन डे ला तुम्ही त्यांना प्रीमियम पेन, स्टायलिश घड्याळ किंवा डायरी भेट देऊ शकता. अशी भेट त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाशी जुळते.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणारे लोक भावनिक असतात आणि नातेसंबंधांना महत्त्व देतात. त्यांना प्रेमाशी संबंधित गोष्टी आवडतात. त्यांच्यासाठी हाताने बनवलेले कार्ड, फोटो फ्रेम किंवा कस्टम कपल गिफ्ट परिपूर्ण असेल. लहान पण मनापासून दिलेल्या भेटवस्तू त्यांना खूप आनंद देतात.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणारे लोक आनंदी आणि सर्जनशील असतात. त्यांना रंगीबेरंगी आणि मजेदार गोष्टी आवडतात. तुम्ही त्यांना कलाविषयक वस्तू, पुस्तके किंवा संगीताशी संबंधित भेटवस्तू देऊ शकता. अशी भेट त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणेल.

Astro Tips: झोपताना फोन कोणत्या दिशेला ठेवावा? ज्योतिषशास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांनी गॅझेट्स, ऑर्गनायझर किंवा डेस्कशी संबंधित काहीतरी भेट देऊ शकता. हे लोक उपयुक्त भेटवस्तू पसंत करतात.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांना प्रवास करायला आणि नवीन गोष्टी स्वीकारायला आवडतात. ट्रॅव्हल बॅग, परफ्यूम किंवा साहसाशी संबंधित अनुभव त्यांच्यासाठी खास असतील. अशी भेट त्यांच्या मुक्त स्वभावाला शोभते.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणारे लोक प्रेम आणि सौंदर्याशी संबंधित असतात. त्यांना रोमँटिक भेटवस्तू आवडतात. व्हॅलेंटाईन डे साठी दागिने, सुंदर कपडे किंवा स्पा व्हाउचर त्यांच्यासाठी योग्य ठरेल.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणारे लोक विचारशील आणि बुद्धिमान असतात, म्हणून पुस्तके किंवा ध्यानाशी संबंधित भेटवस्तू चांगल्या राहतील.

मूलांक 8

मूलांक 8 असणारे लोक महत्त्वाकांक्षी असतात आणि ब्रँडेड अॅक्सेसरीजसारखे असतात.

Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी

मूलांक 9

मूलांक 9 असणारे लोक खूप उत्साही असतात. त्यांना फिटनेस किंवा खेळांशी संबंधित भेटवस्तू दिल्या जाऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मूलांकानुसार गिफ्ट देणे का विशेष मानले जाते?

    Ans: अंकशास्त्रानुसार मूलांक व्यक्तीच्या स्वभाव, आवडी आणि भावनिक गरजा दर्शवतो. त्यानुसार दिलेली भेट अधिक भावनिक जुळवून घेते, अशी मान्यता आहे.

  • Que: मूलांक म्हणजे काय आणि तो कसा काढतात?

    Ans: जन्मतारखेतील अंकांची बेरीज करून एक अंकी संख्या मिळवली जाते, तो मूलांक. उदा. 14 तारखेला जन्म असेल तर 1+4 = 5 हा मूलांक.

  • Que: अशा प्रकारे गिफ्ट दिल्याने नात्यात काय बदल होतो?

    Ans: जोडीदाराला आपली काळजी आणि समज दिसून येते. नात्यात जवळीक, समजूतदारपणा आणि गोडवा वाढतो, अशी मान्यता आहे.

Web Title: Valentine day 2026 astro tips give these gifts to your partner according to your date of birth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 01:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: झोपताना फोन कोणत्या दिशेला ठेवावा? ज्योतिषशास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या
1

Astro Tips: झोपताना फोन कोणत्या दिशेला ठेवावा? ज्योतिषशास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या

Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी
2

Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी

Lucky Gemstones: सुख, संपत्ती आणि प्रगतीसाठी ‘ही’ रत्ने परिधान करणे आहेत फायदेशीर
3

Lucky Gemstones: सुख, संपत्ती आणि प्रगतीसाठी ‘ही’ रत्ने परिधान करणे आहेत फायदेशीर

Zodiac Sign: माघ नक्षत्र आणि आयुष्मान योगाचा या राशीच्या लोकांना फायदा होण्याची शक्यता
4

Zodiac Sign: माघ नक्षत्र आणि आयुष्मान योगाचा या राशीच्या लोकांना फायदा होण्याची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

Feb 02, 2026 | 01:20 PM
मुनीर लष्कर हादरले! बलूचिस्तानमधील आत्मघातकी हल्ल्यात दोन महिलांचा हात; पाक सैन्याची पळता भुई

मुनीर लष्कर हादरले! बलूचिस्तानमधील आत्मघातकी हल्ल्यात दोन महिलांचा हात; पाक सैन्याची पळता भुई

Feb 02, 2026 | 01:15 PM
IND vs PAK : सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल पाकिस्तानला माजी क्रिकेटपटूंनी खडसावलं! म्हणाले – पराभवाच्या भीतीने…

IND vs PAK : सामन्यावर बहिष्कार टाकल्याबद्दल पाकिस्तानला माजी क्रिकेटपटूंनी खडसावलं! म्हणाले – पराभवाच्या भीतीने…

Feb 02, 2026 | 01:02 PM
Crime News : मावळात निवडणूक विभाग सतर्क! नाकाबंदीत सात लाखांची देशी दारू जप्त, एकास अटक

Crime News : मावळात निवडणूक विभाग सतर्क! नाकाबंदीत सात लाखांची देशी दारू जप्त, एकास अटक

Feb 02, 2026 | 12:59 PM
Devkhel Web Series: ‘देवखेळ’ वेबसिरिजवर बंदी घालण्याची मागणी, आमदार भास्कर जाधव आक्रमक; संकासूराच्या चित्रणावरून कोकणात रोष

Devkhel Web Series: ‘देवखेळ’ वेबसिरिजवर बंदी घालण्याची मागणी, आमदार भास्कर जाधव आक्रमक; संकासूराच्या चित्रणावरून कोकणात रोष

Feb 02, 2026 | 12:50 PM
Satara News : DCM सुनेत्रा अजित पवार प्रीतीसंगमावर दाखल; स्व. यशवंतराव चव्हाण यांना केले अभिवादन

Satara News : DCM सुनेत्रा अजित पवार प्रीतीसंगमावर दाखल; स्व. यशवंतराव चव्हाण यांना केले अभिवादन

Feb 02, 2026 | 12:38 PM
Beed Crime: ‘त्या’ घटनेचा उलगडा, आईकडून चिमुकल्याला विहिरीत ढकललं, नंतर स्वतः…; कारण काय?

Beed Crime: ‘त्या’ घटनेचा उलगडा, आईकडून चिमुकल्याला विहिरीत ढकललं, नंतर स्वतः…; कारण काय?

Feb 02, 2026 | 12:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM