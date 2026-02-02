Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

व्हॅलेंटाईन डे हा प्रेम व्यक्त करण्याचा खास दिवस मानला जातो. या दिवशी जोडीदाराला भेटवस्तू देतात. बऱ्याचदा महागडी भेट दिल्यानंतरही त्याचा अपेक्षित परिणाम होत नाही. कारण स्पष्ट आहे, भेटवस्तूमध्ये भावनांसोबतच समजूतदारपणा देखील महत्त्वाचा असतो. जर भेटवस्तू समोरच्या व्यक्तीच्या आवडी आणि स्वभावानुसार असेल तर त्याचा परिणाम अनेक पटींनी वाढतो. मात्र अंकशास्त्रानुसार तुमच्या जन्मतारखेनुसार एखाद्याला भेट देणे फायदेशीर मानले जाते. व्हॅलेंटाईन डे ला जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला कोणत्या गोष्टी भेट द्याव्यात जाणून घ्या
मूलांक 1 असलेले लोक आत्मविश्वासू आणि नेतृत्वासारखे असतात. त्यांना वेगळ्या दिसणाऱ्या गोष्टी आवडतात. व्हॅलेंटाईन डे ला तुम्ही त्यांना प्रीमियम पेन, स्टायलिश घड्याळ किंवा डायरी भेट देऊ शकता. अशी भेट त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाशी जुळते.
मूलांक 2 असणारे लोक भावनिक असतात आणि नातेसंबंधांना महत्त्व देतात. त्यांना प्रेमाशी संबंधित गोष्टी आवडतात. त्यांच्यासाठी हाताने बनवलेले कार्ड, फोटो फ्रेम किंवा कस्टम कपल गिफ्ट परिपूर्ण असेल. लहान पण मनापासून दिलेल्या भेटवस्तू त्यांना खूप आनंद देतात.
मूलांक 3 असणारे लोक आनंदी आणि सर्जनशील असतात. त्यांना रंगीबेरंगी आणि मजेदार गोष्टी आवडतात. तुम्ही त्यांना कलाविषयक वस्तू, पुस्तके किंवा संगीताशी संबंधित भेटवस्तू देऊ शकता. अशी भेट त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य आणेल.
मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांनी गॅझेट्स, ऑर्गनायझर किंवा डेस्कशी संबंधित काहीतरी भेट देऊ शकता. हे लोक उपयुक्त भेटवस्तू पसंत करतात.
मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांना प्रवास करायला आणि नवीन गोष्टी स्वीकारायला आवडतात. ट्रॅव्हल बॅग, परफ्यूम किंवा साहसाशी संबंधित अनुभव त्यांच्यासाठी खास असतील. अशी भेट त्यांच्या मुक्त स्वभावाला शोभते.
मूलांक 6 असणारे लोक प्रेम आणि सौंदर्याशी संबंधित असतात. त्यांना रोमँटिक भेटवस्तू आवडतात. व्हॅलेंटाईन डे साठी दागिने, सुंदर कपडे किंवा स्पा व्हाउचर त्यांच्यासाठी योग्य ठरेल.
मूलांक 7 असणारे लोक विचारशील आणि बुद्धिमान असतात, म्हणून पुस्तके किंवा ध्यानाशी संबंधित भेटवस्तू चांगल्या राहतील.
मूलांक 8 असणारे लोक महत्त्वाकांक्षी असतात आणि ब्रँडेड अॅक्सेसरीजसारखे असतात.
मूलांक 9 असणारे लोक खूप उत्साही असतात. त्यांना फिटनेस किंवा खेळांशी संबंधित भेटवस्तू दिल्या जाऊ शकतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: अंकशास्त्रानुसार मूलांक व्यक्तीच्या स्वभाव, आवडी आणि भावनिक गरजा दर्शवतो. त्यानुसार दिलेली भेट अधिक भावनिक जुळवून घेते, अशी मान्यता आहे.
Ans: जन्मतारखेतील अंकांची बेरीज करून एक अंकी संख्या मिळवली जाते, तो मूलांक. उदा. 14 तारखेला जन्म असेल तर 1+4 = 5 हा मूलांक.
Ans: जोडीदाराला आपली काळजी आणि समज दिसून येते. नात्यात जवळीक, समजूतदारपणा आणि गोडवा वाढतो, अशी मान्यता आहे.