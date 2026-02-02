Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी

ग्रहांच्या बदलत्या स्थितीचा काही राशीच्या लोकांवर परिणाम होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये, शुक्र आणि राहू यांच्यात युती होतील याचा परिणाम व्यवसायावर होऊ शकतो. कोणत्या राशीच्या लोकांना व्यवसायात फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 02, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • शुक्र आणि राहूची यती
  • करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी
  • शुक्र ग्रहाचे संक्रमण फायदेशीर
 

ग्रहांच्या स्थितीत बदल झाल्यामुळे अनेक शुभ आणि अशुभ योग निर्माण होतात. त्यांचे परिणाम लोकांच्या जीवनावर परिणाम करतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, फेब्रुवारीमध्ये शुक्र कुंभ राशीत प्रवेश करेल. यामुळे राहूशी युती होईल. राहू ग्रह आधीच कुंभ राशीत आहे. शुक्र हा संपत्ती, समृद्धी, आराम आणि प्रेमाचा ग्रह मानला जातो. त्यामुळे लोकांच्या जीवनात यासंबंधी बदल होतील.

शुक्र ग्रहाचे संक्रमण

पंचांगानुसार, शुक्रवार, 6 फेब्रुवारी रोजी मकर राशीतून कुंभ राशीत संक्रमण करणार आहे. हे संक्रमण 6 फेब्रुवारीच्या रात्री 1.15 वाजता होणार आहे. शुक्र कुंभ राशीत आल्याने राहूची युती होईल, जो तिथेच आहे. या प्रभावामुळे काही राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे. यावेळी आर्थिक लाभ आणि नशिबाची साथ मिळू शकते. या युतीचा परिणाम काही राशीच्या लोकांवर शुभ होणार आहे. शुक्र आणि राहूच्या युतीचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

शुक्र ग्रहाच्या संक्रमणाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे मेष राशीच्या उत्पन्न घरावर परिणाम होईल. यामुळे उत्पन्नाच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. आर्थिक लाभ शक्य होतील आणि व्यवसायात गुंतलेल्यांना चांगला नफा मिळू शकेल. नोकरी करणाऱ्यांना सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा आणि फायदे मिळतील. शिक्षण आणि बँकिंग क्षेत्रातील लोकांना यश मिळेल.  विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.

Lucky Gemstones: सुख, संपत्ती आणि प्रगतीसाठी ‘ही’ रत्ने परिधान करणे आहेत फायदेशीर

वृश्चिक रास

या युतीमुळे वृश्चिक राशीच्या लोकांना शुभ परिणाम मिळतील. यामुळे आनंद आणि संपत्ती वाढेल. आर्थिक कल्याण बळकट होईल आणि रिअल इस्टेट आणि शेअर बाजाराशी संबंधित लोकांना फायदा होईल. गुंतवणुकीतून तुम्हाला फायदा होईल. तुमच्या आयुष्यातील समस्या संपतील. या काळात तुम्ही सामाजिक कार्यात सहभागी व्हाल त्यामुळे तुमची प्रतिष्ठा वाढू शकते.

Zodiac Sign: माघ नक्षत्र आणि आयुष्मान योगाचा या राशीच्या लोकांना फायदा होण्याची शक्यता

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित साथ मिळेल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येतील. कुटुंबात शांती आणि आनंद राहील. व्यवसायात यश मिळेल आणि चांगले उत्पन्न मिळेल. धार्मिक आणि साामाजिक कार्यामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसायामध्ये नवीन संधी मिळतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्र–राहू युती म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा शुक्र (वैभव, कला, आकर्षण) आणि राहू (आकस्मिक बदल, महत्त्वाकांक्षा, परदेशी संबंध) एकाच राशीत येतात, तेव्हा शुक्र–राहू युती तयार होते.

  • Que: या युतीचा करिअरवर कसा परिणाम होतो?

    Ans: करिअरमध्ये अचानक नवीन संधी, परदेशी प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव्ह आणि मीडिया क्षेत्रात प्रगती, तसेच नेटवर्किंग वाढण्याचे संकेत मिळतात.

  • Que: शुक्र आणि राहूच्या युतीचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: शुक्र आणि राहूच्या युतीचा मेष, वृश्चिक आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होईल

Published On: Feb 02, 2026 | 10:00 AM

