Ch. Sambhajinagar : भेदभावमुक्त शिक्षणासाठी आंबेडकरी संघटनांचा एल्गार; कोर्टाने अन्याय केल्याचा आंदोलकांचा आरोप

यावेळी नवीन नियमावली तात्काळ बनविण्यात येऊन लागू करावी, तिला अधिक सशक्त व सर्वसमावेशक बनवावे तसेच समताविरोधी उच्चवर्णीय गटाचा दबाव झुगारून न्यायालयाने निष्पक्षपणे न्याय करावा अशी मागणी करून “भेदभावमुक्त शिक्षण हा आमचा हक्क आहे”, युजीसी समता नियमावली तात्काळ लागू करा”, जातीय भेदभाव थांबवाअशा जोरदार घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. यावेळी विविध मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव, संस्थात्मक छळ आणि मानसिक अत्याचार ही गंभीर व वास्तव समस्या असून रोहित वेमुला व डॉ. पायल तडवी यांसारख्या घटना त्याचे जिवंत पुरावे आहेत. प्रवेश प्रक्रिया, मूल्यमापन, संशोधन मार्गदर्शन, फेलोशिप वितरण, प्रशासकीय निर्णय व शिस्तभंग कारवाईपर्यंत भेदभाव खोलवर रुजलेला आहे. अशा परिस्थितीत समतेवर आधारित बंधनकारक नियमावली ही काळाची गरज असताना या नियमावलीला स्थगिती आणि काही उच्चवर्णीय गटांकडून होणाऱ्या विरोधाचा तीव्र निषेध केला.
कोर्टाने केला अन्याय, आंदोलनातून निघाला सूर
समतेच्या मागणीला जातिवाद ठरवत कोटनि केलेला हा अन्याय असल्याचे सांगत याविरोधात तीव्र संघर्ष करण्याचा सर्वांनी निर्धार केला. यावेळी प्राचार्य सुनील वाकेकर, डॉ. शंकर अंभोरे, दौलतराव मोरे, डॉ. अनिल पांडे, सचिन निकम, डॉ. दीपक खिल्लारे, अरविंद कांबळे, चंद्रकांत रुपेकर, मिलिंद मोकळे, राहुल वडमारे, प्रा. सिद्धोधन मोरे, प्रा. देवानंद पवार, राष्ट्रपाल गवई, प्रा. सागर गायकवाड, राहुल गवळी, प्रवीण शिंदे, बाळू वाचमारे, मधुकर मघाडे, रुपराव खंदारे, शैलेंद्र मिसाळ, सुशील भिसे, प्रा प्रबोधन बनसोडे, कुणाल भालेराव, किरण मगरे, यश रोकडे, प्रशांत बोराडे, संदिप तुपसमुद्रे, लोकेश कांचळेशुभम नवगिरे, सचिनवाहुळे, बालाजी सोनवणे, रत्नदीप रगडे, सुमेधनरवडे, मंथन गजहंस, यश गजभिये, सिद्धार्थ दिवेकर, प्रमोद थोरात, अनिल जाधव, डॉ प्रकाशगायकवाड, सुमित खिल्लारे, सिद्धार्थ केदारे,आनंद केदारे, पोपट मुगदल, अशोक उके, गौतमखरात,अंकेश वाव्हळ,अॅड. सुशील पाईकराव, समाधान सावंत, शैलेशखंदारे, बाळू गायकवाड, विजय उमाळे, प्रदीपतेलंग, प्रकाश ढाले, अविनाश यादव, जीवनगायकवाड, सोहेल अन्सारी, काझी फराजआदींसह रिपब्लिकन सेना, रिपब्लिकन विद्यार्थीसेना, बीआरएसपी सहभागी झाल्या होत्या.