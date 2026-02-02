Astro Tips: झोपताना फोन कोणत्या दिशेला ठेवावा? ज्योतिषशास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या

मोबाईल फोन आज आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. आपण सकाळी उठल्यावर सर्वात आधी आपले फोन तपासतो आणि झोपण्यापूर्वी ते नेहमीच आपल्यासोबत असतात. फोन हे आपले काम, मनोरंजन आणि सामाजिक संबंधांचे साधन आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की तुमचा फोन योग्य दिशेने ठेवला आहे आणि त्याचे ग्रहांशी असलेले संबंध तुमच्या नशिबावर आणि मानसिक शांतीवर परिणाम करू शकतात? फोन ठेवण्याची योग्य दिशा कोणती आहे आणि तो कोणत्या ग्रहांशी संबंधित आहे? जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, मोबाईल फोनचा संबंध प्रामुख्याने बुध ग्रहाशी आहे, जो संवाद, तांत्रिक कौशल्ये आणि तार्किक तर्काचा ग्रह मानला जातो. आपण आपल्या फोनद्वारे संवाद साधतो आणि नवीन माहिती मिळवतो, त्यामुळे त्याचा बुध ग्रहाशी असलेला संबंध समजण्यासारखा आहे. शिवाय, मोबाईल फोन या ग्रहांशी जोडलेले आहेत.
राहू ग्रह हा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाचे प्रतिनिधित्व करतो.
शुक्र ग्रह महागड्या आणि स्टायलिश फोनशी संबंधित (उदा. आयफोन, सॅमसंग गॅलेक्सीचे प्रीमियम मॉडेल)
हे तांत्रिक उपकरणांना स्थिरता आणि दीर्घायुष्य देते. काळ्या रंगाचे फोन बहुतेकदा शनि ग्रहाशी संबंधित असतात.
जर तुमच्या कुंडलीमध्ये बुध ग्रह बलवान असेल तर मोबाईल आणि तांत्रिक उपकरणे चांगली काम करतात आणि कनेक्टिव्हिटी नेहमीच चांगली असते.
फोन हे केवळ एक तांत्रिक उपकरण नाही तर ते उर्जेचा स्रोतदेखील आहे. त्यातून निघणारी ऊर्जा आपल्या मनावर आणि शरीरावर परिणाम करते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, झोपताना फोन दक्षिण किंवा पश्चिम दिशेला ठेवू नये. त्याऐवजी, फोन ईशान्य दिशेला ठेवणे शुभ मानले जाते. फोन या दिशेने ठेवल्याने: मानसिक शांती मिळते, नकारात्मक ऊर्जा कमी होते, करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्यात सकारात्मक बदल दिसून येतील.
तुमचा फोन तुमच्या बेडपासून थोडे दूर ठेवा. हे केवळ वास्तुशास्त्रानुसार नाही तर तुमच्या आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहे.
फोनचा वापर करताना दिशा देखील महत्त्वाची असते. काम करताना तुमचा फोन किंवा लॅपटॉप नेहमी पूर्वेकडे किंवा उत्तरेकडे तोंड करून ठेवा. यामुळे ऊर्जा संतुलित होते आणि तुम्ही तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करता.
झोपताना तुमचा फोन डोक्याजवळ ठेवू नका.
चार्जिंग चालू असताना तुमचा फोन बेडपासून दूर ठेवा.
काम करताना तुमच्या फोनची स्क्रीन ईशान्य दिशेला ठेवणे चांगले.
हे छोटे बदल तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येवर आणि उर्जेवर सकारात्मक परिणाम करू शकतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिष आणि वास्तूनुसार मोबाईल डोक्याच्या दक्षिण किंवा पूर्व दिशेला ठेवणे शुभ मानले जाते. यामुळे सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते, अशी मान्यता आहे.
Ans: नाही. डोक्याजवळ मोबाईल ठेवल्याने झोपेवर परिणाम होऊ शकतो. तो थोडा दूर, पण हात पोहोचेल अशा ठिकाणी ठेवावा.
Ans: हो. शक्य असल्यास मोबाईल सायलेंट किंवा एअरप्लेन मोडमध्ये ठेवून झोपणे मानसिक शांतीसाठी चांगले मानले जाते.