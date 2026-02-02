पराग त्यागीचे टीव्ही इंडस्ट्रीत पुनरागमन, नवीन शोचा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल

प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता पराग त्यागी त्याती पत्नी शेफाली जरीवालाच्या निधनानंतर जवळजवळ आठ महिन्यांनी टेलिव्हिजनवर परतणार आहे. तो एका नवीन शोमध्ये एका दमदार भूमिकेत दिसणार आहे, ज्याची झलक त्यांनी नुकतीच चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. त्याच्या पुनरागमनाची घोषणा करताना परागने सोशल मीडियावर त्याच्या नवीन टीव्ही शोचा प्रोमो शेअर केला. या शोचे नाव “चंदनबाला” आहे. परागचे चाहते आणि मित्र त्यांचे अभिनंदन करत आहेत.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पराग त्यागीची पत्नी, अभिनेत्री शेफाली जरीवाला हीचे २७ जून २०२५ रोजी निधन झाले. तिच्या मृत्यूच्या बातमीने सर्वांना धक्का बसला. शेफालीचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. तिच्या मृत्यूनंतर, पराग टेलिव्हिजनपासून दूर आहे. तो कोणत्याही प्रोजेक्टमध्ये दिसला नाही आणि त्याने फक्त एक YouTube चॅनेल सुरू केले आहे जिथे तो स्वतःबद्दल आणि शेफालीबद्दल चर्चा करतो.
View this post on Instagram
The 50 ’शोची धमाकेदार सुरूवात, पहिल्याच दिवशी बाहेर पडला ‘हा’ स्पर्धक; कधी आणि कुठे पाहायचा हा रिअॅलिटी शो? जाणून घ्या सविस्तर
“चंदनबाला” या टीव्ही शोद्वारे पराग टेलिव्हिजनवर जोरदार पुनरागमन करण्यास सज्ज झाला आहे. त्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर एक टीझर शेअर केला आहे. या शोची कथा एका भूतकाळातील राज्यात घडते, जिथे पराग एका राजाची भूमिका साकारतो. व्हिडिओ शेअर करताना परागने कॅप्शन दिले आहे, “लवकरच येत आहे… चंदनबाला.” शोबद्दल अधिक माहिती लवकरच उघड होण्याची अपेक्षा आहे. अभिनेत्याच्या मैत्रिणी आरती सिंग आणि जसवीर कौर यांनीही पोस्टवर कमेंट केली आहे.
Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!