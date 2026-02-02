Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

पराग त्यागीचे टीव्ही इंडस्ट्रीत पुनरागमन, नवीन शोचा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल

पत्नी शेफाली जरीवालाच्या निधनानंतर जवळजवळ आठ महिन्यांनी पराग त्यागी टेलिव्हिजनवर परतणार आहे. तो लवकरच एक टीव्ही शोमध्ये दिसणार आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 03:21 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता पराग त्यागी त्याती पत्नी शेफाली जरीवालाच्या निधनानंतर जवळजवळ आठ महिन्यांनी टेलिव्हिजनवर परतणार आहे. तो एका नवीन शोमध्ये एका दमदार भूमिकेत दिसणार आहे, ज्याची झलक त्यांनी नुकतीच चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. त्याच्या पुनरागमनाची घोषणा करताना परागने सोशल मीडियावर त्याच्या नवीन टीव्ही शोचा प्रोमो शेअर केला. या शोचे नाव “चंदनबाला” आहे. परागचे चाहते आणि मित्र त्यांचे अभिनंदन करत आहेत.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पराग त्यागीची पत्नी, अभिनेत्री शेफाली जरीवाला हीचे २७ जून २०२५ रोजी निधन झाले. तिच्या मृत्यूच्या बातमीने सर्वांना धक्का बसला. शेफालीचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. तिच्या मृत्यूनंतर, पराग टेलिव्हिजनपासून दूर आहे. तो कोणत्याही प्रोजेक्टमध्ये दिसला नाही आणि त्याने फक्त एक YouTube चॅनेल सुरू केले आहे जिथे तो स्वतःबद्दल आणि शेफालीबद्दल चर्चा करतो.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pari aur Simba ke Papa (@paragtyagi)

The 50 ’शोची धमाकेदार सुरूवात, पहिल्याच दिवशी बाहेर पडला ‘हा’ स्पर्धक; कधी आणि कुठे पाहायचा हा रिअॅलिटी शो? जाणून घ्या सविस्तर

“चंदनबाला” या टीव्ही शोद्वारे पराग टेलिव्हिजनवर जोरदार पुनरागमन करण्यास सज्ज झाला आहे. त्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर एक टीझर शेअर केला आहे. या शोची कथा एका भूतकाळातील राज्यात घडते, जिथे पराग एका राजाची भूमिका साकारतो. व्हिडिओ शेअर करताना परागने कॅप्शन दिले आहे, “लवकरच येत आहे… चंदनबाला.” शोबद्दल अधिक माहिती लवकरच उघड होण्याची अपेक्षा आहे. अभिनेत्याच्या मैत्रिणी आरती सिंग आणि जसवीर कौर यांनीही पोस्टवर कमेंट केली आहे.

Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!

Web Title: Parag tyagi makes tv comeback new show promo goes viral on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 03:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

The 50 ’शोची धमाकेदार सुरूवात, पहिल्याच दिवशी बाहेर पडला ‘हा’ स्पर्धक; कधी आणि कुठे पाहायचा हा रिअॅलिटी शो? जाणून घ्या सविस्तर
1

The 50 ’शोची धमाकेदार सुरूवात, पहिल्याच दिवशी बाहेर पडला ‘हा’ स्पर्धक; कधी आणि कुठे पाहायचा हा रिअॅलिटी शो? जाणून घ्या सविस्तर

Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!
2

Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!

जुन्या आठवणींना उजाळा, ‘वध २’च्या प्रमोशनदरम्यान NSDमध्ये खास संवाद; इरफान खानबद्दल संजय मिश्रा काय म्हणाले?
3

जुन्या आठवणींना उजाळा, ‘वध २’च्या प्रमोशनदरम्यान NSDमध्ये खास संवाद; इरफान खानबद्दल संजय मिश्रा काय म्हणाले?

अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम
4

अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पराग त्यागीचे टीव्ही इंडस्ट्रीत पुनरागमन, नवीन शोचा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल

पराग त्यागीचे टीव्ही इंडस्ट्रीत पुनरागमन, नवीन शोचा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल

Feb 02, 2026 | 03:21 PM
राम चरण–उपासनाने केले जुळ्या मुलांचे स्वागत; ‘पेड्डी’ टीमकडून शुभेच्छांचा वर्षाव!

राम चरण–उपासनाने केले जुळ्या मुलांचे स्वागत; ‘पेड्डी’ टीमकडून शुभेच्छांचा वर्षाव!

Feb 02, 2026 | 03:19 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 03:15 PM
PAK vs AUS : सहन करावेच लागणार…उस्मान तारिकच्या कृतींबद्दल प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर रमीझ राजा कॅमेरॉन ग्रीनला दिले उत्तर

PAK vs AUS : सहन करावेच लागणार…उस्मान तारिकच्या कृतींबद्दल प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर रमीझ राजा कॅमेरॉन ग्रीनला दिले उत्तर

Feb 02, 2026 | 03:13 PM
भारतासह जगभरात फेमस आहेत जपानमधील ‘हे’ प्रसिद्ध पदार्थ, जपानी फ्लेवर्सचे Gen Z अनोखे वेड

भारतासह जगभरात फेमस आहेत जपानमधील ‘हे’ प्रसिद्ध पदार्थ, जपानी फ्लेवर्सचे Gen Z अनोखे वेड

Feb 02, 2026 | 03:12 PM
Nagpur Crime: भरदिवसा टाकला दरोडा, समतानगरात खळबळ; गणवेशाच्या टायने बांधले मुलाचे हात-पाय

Nagpur Crime: भरदिवसा टाकला दरोडा, समतानगरात खळबळ; गणवेशाच्या टायने बांधले मुलाचे हात-पाय

Feb 02, 2026 | 03:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM