Astro Tips: खाण्याची पद्धत दर्शवते तुमचे व्यक्तिमत्व, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

तुम्ही ऐकले आहे का की, तुमची खाण्याची पद्धत किंवा तुमचे आवडते पदार्थ तुमच्या जीवनशैलीशी संबंधित अनेक रहस्ये लोकांसमोर उघडू शकतात. जसे एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व त्याच्या देहबोलीवरून ओळखता येते. त्याचप्रमाणे, एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्वदेखील आपल्या आहाराच्या निवडीवरून आणि खाण्याच्या पद्धतींवरून ओळखले जाऊ शकते. ज्योतिषशास्त्रात अशा अनेक पद्धती सांगितल्या आहेत ज्याद्वारे व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व जाणून घेता येते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार जे लोक अन्न हळूहळू खातात त्यांच्यात संयम जास्त असतो, हे लोक विचारपूर्वक निर्णय घेतात आणि आयुष्यात चुका टाळतात. ते मेहनती आहेत आणि साधे जीवन जगण्यावर विश्वास ठेवतात.
तुम्ही असे अनेक लोक पाहिले असतील जे कमी अन्न खातात किंवा जास्त अन्न खाण्याचा लोभ नसतो. ज्योतिषशास्त्राचा असा विश्वास आहे की, अशा लोकांना स्वतः वर नियंत्रण कसे ठेवावे हे चांगले माहीत असते. जे लोक कमी अन्न खातात त्यांना त्यांचे विचार आणि भावनांवर नियंत्रण कसे ठेवावे हे माहीत असते. असे लोक आपल्या रागावर सहज नियंत्रण ठेवतात.
ज्योतिषशास्त्र सांगते की, ज्या लोकांना अन्न लवकर खाण्याची सवय असते आणि जे इतरांसमोर लवकर अन्न खातात. असे लोक अधीर असतात. लवकर जेवणे ही चांगली सवय आहे, पण जेवणाला योग्य वेळ न देणे हा अन्नाचा अपमान मानला जातो.
सूर्य: गहू, आंबा, गूळ (सात्विक).
चंद्र: दूध, तांदूळ, खीर
मंगळ: मसालेदार, तिखट, लाल मिरची, मसूर
बुध: हिरव्या भाज्या, फळे
गुरू: पिवळ्या वस्तू, बेसन
शुक्र: मिठाई, दही, मखाना, स्वादिष्ट पदार्थ
शनि: कडू पदार्थ, कारले, काळे चणे
राहु/केतू: अशुद्ध किंवा विचित्र पदार्थ, तामसिक पदार्थ.
शनिवारी उडीद डाळ दान केल्याने शनि देव प्रसन्न होतात.
बुध ग्रहाला बळकटी देण्यासाठी हिरव्या भाज्या खा
मंगळासाठी लाल मिरची, मध आणि गूळ वापरा
लवकर खाणारे लोक महत्त्वाकांक्षी, अधीर आणि उत्साही असतात.
हळू खाणाऱ्या लोकांचे व्यक्तिमत्व धीर धरणारे, मेहनती आणि जीवनाचा आनंद घेणारे.
हे मानसिक सामाजिक समस्या किंवा विशिष्ट व्यक्तिमत्त्व वैशिष्ट्यांशी संबंधित असू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिष व पारंपरिक मान्यतानुसार व्यक्तीचे वर्तन, आवडी-निवडी आणि सवयींवर ग्रहांचा सूक्ष्म प्रभाव असतो. खाण्याची पद्धतही त्यातून व्यक्तिमत्त्वाबद्दल संकेत देते, असे मानले जाते.
Ans: हे ज्योतिष आणि पारंपरिक विश्वासांवर आधारित आहे. यामागे वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित असले तरी सांस्कृतिक निरीक्षणांवर हे मत मांडले जाते.
Ans: शिस्तबद्ध आणि सजग खाण्याच्या सवयींमुळे मानसिक शांती, आरोग्य आणि सकारात्मकता वाढते, ज्याचा व्यक्तिमत्त्वावर चांगला परिणाम होऊ शकतो.