Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Astro Tips: खाण्याची पद्धत दर्शवते तुमचे व्यक्तिमत्व, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

ज्योतिषशास्त्रानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या खाण्याच्या सवयी तुमच्या जीवनशैलीशी संबंधित आहेत. या सवयीमुळे व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व समजते. खाण्याच्या पद्धतीमुळे कसे समजते तुमचे व्यक्तिमत्व ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 02, 2026 | 02:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • खाण्याची पद्धत दर्शवते तुमचे व्यक्तिमत्व
  • खाण्याच्या पद्धती
  • खाण्याच्या पद्धतींचा ग्रहांशी संबंध
 

तुम्ही ऐकले आहे का की, तुमची खाण्याची पद्धत किंवा तुमचे आवडते पदार्थ तुमच्या जीवनशैलीशी संबंधित अनेक रहस्ये लोकांसमोर उघडू शकतात. जसे एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व त्याच्या देहबोलीवरून ओळखता येते. त्याचप्रमाणे, एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्वदेखील आपल्या आहाराच्या निवडीवरून आणि खाण्याच्या पद्धतींवरून ओळखले जाऊ शकते. ज्योतिषशास्त्रात अशा अनेक पद्धती सांगितल्या आहेत ज्याद्वारे व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व जाणून घेता येते.

हळू खाणारे लोक

ज्योतिषशास्त्रानुसार जे लोक अन्न हळूहळू खातात त्यांच्यात संयम जास्त असतो, हे लोक विचारपूर्वक निर्णय घेतात आणि आयुष्यात चुका टाळतात. ते मेहनती आहेत आणि साधे जीवन जगण्यावर विश्वास ठेवतात.

Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

जे लोक कमी खातात

तुम्ही असे अनेक लोक पाहिले असतील जे कमी अन्न खातात किंवा जास्त अन्न खाण्याचा लोभ नसतो. ज्योतिषशास्त्राचा असा विश्वास आहे की, अशा लोकांना स्वतः वर नियंत्रण कसे ठेवावे हे चांगले माहीत असते. जे लोक कमी अन्न खातात त्यांना त्यांचे विचार आणि भावनांवर नियंत्रण कसे ठेवावे हे माहीत असते. असे लोक आपल्या रागावर सहज नियंत्रण ठेवतात.

जलद खाणारे

ज्योतिषशास्त्र सांगते की, ज्या लोकांना अन्न लवकर खाण्याची सवय असते आणि जे इतरांसमोर लवकर अन्न खातात. असे लोक अधीर असतात. लवकर जेवणे ही चांगली सवय आहे, पण जेवणाला योग्य वेळ न देणे हा अन्नाचा अपमान मानला जातो.

या ग्रहांशी संबंधित असलेल्या लोकांनी हे अन्न खावे

सूर्य: गहू, आंबा, गूळ (सात्विक).

चंद्र: दूध, तांदूळ, खीर

मंगळ: मसालेदार, तिखट, लाल मिरची, मसूर

बुध: हिरव्या भाज्या, फळे

गुरू: पिवळ्या वस्तू, बेसन

Astro Tips: झोपताना फोन कोणत्या दिशेला ठेवावा? ज्योतिषशास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या

शुक्र: मिठाई, दही, मखाना, स्वादिष्ट पदार्थ

शनि: कडू पदार्थ, कारले, काळे चणे

राहु/केतू: अशुद्ध किंवा विचित्र पदार्थ, तामसिक पदार्थ.

ग्रहांना संतुलित करण्यासाठी उपाय

शनिवारी उडीद डाळ दान केल्याने शनि देव प्रसन्न होतात.

बुध ग्रहाला बळकटी देण्यासाठी हिरव्या भाज्या खा

मंगळासाठी लाल मिरची, मध आणि गूळ वापरा

खाण्याच्या सवयीवरून समजते व्यक्तिमत्व

लवकर खाणारे लोक

लवकर खाणारे लोक महत्त्वाकांक्षी, अधीर आणि उत्साही असतात.

हळू खाणाऱ्या लोकांचे व्यक्तिमत्व

हळू खाणाऱ्या लोकांचे व्यक्तिमत्व धीर धरणारे, मेहनती आणि जीवनाचा आनंद घेणारे.

नाटक करणारे लोक

हे मानसिक सामाजिक समस्या किंवा विशिष्ट व्यक्तिमत्त्व वैशिष्ट्यांशी संबंधित असू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: खाण्याच्या सवयी आणि व्यक्तिमत्त्वाचा संबंध कसा जोडला जातो?

    Ans: ज्योतिष व पारंपरिक मान्यतानुसार व्यक्तीचे वर्तन, आवडी-निवडी आणि सवयींवर ग्रहांचा सूक्ष्म प्रभाव असतो. खाण्याची पद्धतही त्यातून व्यक्तिमत्त्वाबद्दल संकेत देते, असे मानले जाते.

  • Que: खाण्याची पद्धत खरंच ग्रहांशी संबंधित असते का?

    Ans: हे ज्योतिष आणि पारंपरिक विश्वासांवर आधारित आहे. यामागे वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित असले तरी सांस्कृतिक निरीक्षणांवर हे मत मांडले जाते.

  • Que: खाण्याच्या सवयी सुधारल्याने व्यक्तिमत्त्वावर परिणाम होतो का?

    Ans: शिस्तबद्ध आणि सजग खाण्याच्या सवयींमुळे मानसिक शांती, आरोग्य आणि सकारात्मकता वाढते, ज्याचा व्यक्तिमत्त्वावर चांगला परिणाम होऊ शकतो.

Web Title: Astro tips personality is revealed through eating habits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा
1

Valentine Day 2026: व्हॅलेंटाईन डे ला तुमच्या जन्मतारखेनुसार जोडीदाराला द्या या भेटवस्तू, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

Astro Tips: झोपताना फोन कोणत्या दिशेला ठेवावा? ज्योतिषशास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या
2

Astro Tips: झोपताना फोन कोणत्या दिशेला ठेवावा? ज्योतिषशास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या

Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी
3

Shukra Rahu Yuti: शुक्र आणि राहूच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळतील करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी

Lucky Gemstones: सुख, संपत्ती आणि प्रगतीसाठी ‘ही’ रत्ने परिधान करणे आहेत फायदेशीर
4

Lucky Gemstones: सुख, संपत्ती आणि प्रगतीसाठी ‘ही’ रत्ने परिधान करणे आहेत फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: खाण्याची पद्धत दर्शवते तुमचे व्यक्तिमत्व, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

Astro Tips: खाण्याची पद्धत दर्शवते तुमचे व्यक्तिमत्व, काय सांगते ज्योतिषशास्त्र जाणून घ्या

Feb 02, 2026 | 02:40 PM
Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!

Pak मध्ये बंदी असूनही, ‘Dhurandhar’ नेटफ्लिक्सच्या टॉप चार्ट लिस्टवर; शेजारच्या देशात भारतीय चित्रपटाचा डंका!

Feb 02, 2026 | 02:30 PM
संसद हादरली! “…काय साध्य करायचे आहे?” राहुल गांधींच्या चीनच्या ‘त्या’ मुद्द्यावर संरक्षणमंत्र्यांचा विरोध

संसद हादरली! “…काय साध्य करायचे आहे?” राहुल गांधींच्या चीनच्या ‘त्या’ मुद्द्यावर संरक्षणमंत्र्यांचा विरोध

Feb 02, 2026 | 02:30 PM
T20 World Cup 2026 आधी श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर इंग्लडसमोर टेकावे लागले गुडघे! मालिका गमावली अन्…

T20 World Cup 2026 आधी श्रीलंकेला घरच्या मैदानावर इंग्लडसमोर टेकावे लागले गुडघे! मालिका गमावली अन्…

Feb 02, 2026 | 02:29 PM
अनोखा आंदोलन! ‘नटवर सर’ साठी 35 KM पायदळ मार्च; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

अनोखा आंदोलन! ‘नटवर सर’ साठी 35 KM पायदळ मार्च; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

Feb 02, 2026 | 02:26 PM
NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

NCP Merger News: अजित पवारांची ‘शेवटची इच्छा’ पूर्ण होणार; निकटवर्तीयांचा खळबळजनक दावा

Feb 02, 2026 | 02:14 PM
T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम! T20 World Cup पूर्वी फॉर्ममध्ये परतले ‘हे’ खेळाडू

T20 World Cup 2026: न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका भारतासाठी ठरली रंगीत तालीम! T20 World Cup पूर्वी फॉर्ममध्ये परतले ‘हे’ खेळाडू

Feb 02, 2026 | 02:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM