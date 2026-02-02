राम चरण–उपासनाने केले जुळ्या मुलांचे स्वागत; ‘पेड्डी’ टीमकडून शुभेच्छांचा वर्षाव!

राम चरणच्या आगामी ‘पेड्डी’ या चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळाली आहे. अशातच राम चरणच्या वैयक्तिक आयुष्यातील एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मेगा पॉवर स्टार राम चरण आणि त्यांची पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला हे जुळ्या बाळांचे पालक झाले आहेत. या आनंदाच्या क्षणाचा उत्साह ‘पेड्डी’ चित्रपटाच्या संपूर्ण टीममध्येही पाहायला मिळत आहे. तसेच ते या जोडप्यांवर शुभेच्छाचा वर्षाव होताना दिसत आहे.
या खास प्रसंगी चित्रपटाचे निर्माते वेंकट सतीश किलारू आणि दिग्दर्शक बुच्ची बाबू सना यांनी राम चरणचे मनापासून अभिनंदन केले. सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेल्या एका फोटोमध्ये दोघेही राम चरणला फुलांचा गुलदस्ता देताना दिसत आहेत. या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे, “#Peddi चे निर्माते वेंकट सतीश किलारू आणि दिग्दर्शक बुच्ची बाबू सना यांनी मेगा पॉवर स्टार राम चरणला जुळ्या बाळांच्या स्वागतासाठी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. “कुटुंबाला भरभरून आनंद आणि प्रेमाच्या शुभेच्छा.” असे लिहून त्यांनी ही पोस्ट शेअर केली आहे.
चिरंजीवी यांनी सोशल मीडियावर राम आणि उपासना यांना ट्विन्स झाल्याचे चाहत्यांसह सोशल मीडियावर शेअर केले. शनिवारी या जोडप्याने त्यांच्या गोड मुलांचे कुटुंबात स्वागत केले. त्यांनी लिहिले, “अतिशय आनंद आणि कृतज्ञतेने भरलेल्या अंतःकरणासह, आम्हाला हे सांगताना आनंद होत आहे की राम चरण आणि उपासना यांना जुळ्या मुलांचा आशीर्वाद मिळाला आहे – एक मुलगा आणि एक मुलगी. मुले आणि आई दोघेही निरोगी आहेत. या लहान मुलांचे आमच्या कुटुंबात स्वागत करणे हा आजी-आजोबा म्हणून आमच्यासाठी खूप आनंदाचा आणि दैवी आशीर्वादाचा क्षण आहे. चिरंजीवी आणि सुरेखा या सर्वांच्या प्रार्थना, प्रेम, आशीर्वाद आणि शुभेच्छांसाठी आम्ही मनापासून आभारी आहोत.”
उल्लेखनीय म्हणजे ‘पेड्डी’ हा राम चरणच्या बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. चित्रपटाच्या घोषणेनंतरपासूनच प्रेक्षकांमध्ये याबाबत मोठी उत्सुकता आहे. चित्रपटातील पहिले गाणे ‘चिकिरी चिकिरी’ प्रदर्शित होताच ते सुपरहिट ठरले असून, त्यामुळे चित्रपटाची लोकप्रियता आणखी वाढली आहे. बुच्ची बाबू सना यांच्या लेखन आणि दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेल्या ‘पेड्डी’ या चित्रपटात राम चरण मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. त्यांच्यासोबत शिवराजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदू शर्मा आणि जगपती बाबू यांच्या देखील महत्त्वाच्या भूमिका असणार आहेत. वेंकट सतीश किलारू निर्मित हा चित्रपट २७ मार्च २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.