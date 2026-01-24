Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Astro Tips Mrigashira Nakshatra The Nature And Personality Of People Born

Astro Tips: मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा कसा असतो स्वभाव, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य

मृगशिरा नक्षत्र हे कुतूहल, शोध आणि सर्जनशील विचारांचे प्रतीक आहे. या नक्षत्राखाली जन्मलेले लोक बुद्धिमान, मिलनसार आणि नेहमीच नवीन अनुभवांसाठी खुले असतात. हे नक्षत्र शिक्षण, कला आणि नवीन सुरुवातीसाठी शुभ मानले जाते.

Updated On: Jan 24, 2026 | 12:12 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा स्वभाव
  • मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेले लोक कसे असतात
  • मृगशिरा नक्षत्र म्हणजे काय
 

ज्योतिषशास्त्रात, नक्षत्र हे केवळ जन्मगणनेपुरते मर्यादित नसून, व्यक्तीच्या विचारसरणीवर, स्वभावावर, आवडींवर आणि जीवनातील निर्णयांवर त्यांचा खोलवर परिणाम होतो. 27 नक्षत्रांपैकी, मृगशिरा हा एक जिज्ञासू आणि खेळकर नक्षत्र मानला जातो. या नक्षत्राशी संबंधित असलेल्या लोकांच्या जीवनात नवीन गोष्टी शिकण्याची, समजून घेण्याची आणि शोधण्याची इच्छा बाळगतात. मृगशिरा नक्षत्र हे सौंदर्य, संतुलन, कला आणि मानसिक क्रियाकलापांशी संबंधित आहे. या नक्षत्राखाली जन्मलेले लोक बहुतेकदा तीक्ष्ण मनाचे, संवादी आणि बदलांशी जुळवून घेणारे असतात. त्यांना एकाच ठिकाणी राहणे आवडत नाही, उलट ते नवीन ठिकाणे, नवीन लोक आणि नवीन कल्पनांकडे आकर्षित होतात. मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा स्वभाव कसा राहील ते जाणून घ्या

मृगशिरा नक्षत्र म्हणजे काय?

मृगशिरा नक्षत्र हे ज्योतिषशास्त्रातील 27 नक्षत्रांपैकी पाचवे नक्षत्र आहे. ते वृषभ राशीत २३°२०′ पासून सुरू होते आणि मिथुन राशीत ६°४०′ पर्यंत पसरते. या नक्षत्राचे नाव दोन शब्दांपासून बनले आहे: ‘मृग’ म्हणजे हरण आणि ‘शिर’ म्हणजे डोके. याचा अर्थ हरणाचे डोके आहे, जे कुतूहल, सतर्कता आणि शोध घेण्याची भावना दर्शवते. हे नक्षत्र चार टप्प्यात विभागले गेले आहे, पहिले दोन वृषभ राशीत आणि उर्वरित दोन मिथुन राशीत येतात. मृगशिरा नक्षत्र नवीन सुरुवात, शिक्षण आणि सर्जनशील कार्यासाठी चांगले मानले जाते.

Ketu Nakshatra Parivartan: 25 जानेवारीला केतू बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

मृगशिरा नक्षत्राचा स्वामी ग्रह कोणता आहे?

मृगशिरा नक्षत्राचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे. मंगळ हा ऊर्जा, धैर्य आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक मानला जातो. म्हणूनच, या नक्षत्राखाली जन्मलेल्या लोकांमध्ये कामाची आवड, प्रगतीची इच्छा आणि जोखीम घेण्याचे धाडस दिसून येते. मंगळाच्या प्रभावामुळे ते सक्रिय, तीक्ष्ण आणि कधीकधी अस्वस्थही होतात.

मृगाशिरा नक्षत्राची काय आहेत वैशिष्ट्ये

जिज्ञासू स्वभाव

या राशीचे सर्वात जास्त वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची उत्सुकता. या व्यक्ती प्रत्येक गोष्टीच्या तपशीलांमध्ये खोलवर जाण्याचा प्रयत्न करतात आणि नवीन अनुभवांमधून शिकण्याचा आनंद घेतात.

सर्जनशील विचारसरणी

कला, संगीत, लेखन आणि डिझाइन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये त्यांना स्पष्ट रस आहे. त्यांच्या कल्पना अद्वितीय आणि नाविन्यपूर्ण आहेत.

Skanda Sashti 2026: जानेवारी महिन्यातील पहिले स्कंद षष्ठी व्रत कधी आहे? कशी करावी पूजा जाणून घ्या

सौम्य वर्तन

मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेले लो सौम्य स्वभावाचे असतात. त्यांच्या बोलण्यात गोडवा आणि मैत्रीपूर्ण वर्तन हे त्यांचे बलस्थान आहे.

मानसिक क्रियाकलाप

त्यांचे मन सतत विचार करत असते. दीर्घकाळ एकच गोष्ट करणे कंटाळवाणे असू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृगशिरा नक्षत्र म्हणजे काय

    Ans: मृगशिरा नक्षत्र हे चंद्राच्या 27 नक्षत्रांपैकी एक आहे. या नक्षत्राचा स्वामी मंगळ ग्रह मानला जातो आणि हे नक्षत्र शोध, जिज्ञासा व चंचलतेचे प्रतीक आहे.

  • Que: मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा स्वभाव कसा असतो?

    Ans: या नक्षत्रातील लोक जिज्ञासू आणि बुद्धिमान, सतत नवीन गोष्टी शिकणारे, कल्पक आणि चपळ, प्रवास व बदल आवडणारे असे असतात.

  • Que: या नक्षत्रातील लोकांनी कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी?

    Ans: संयम आणि सातत्य वाढवणे निर्णय घेण्याआधी विचार करणे ध्यान व योगाचा सराव यामुळे त्यांना मानसिक स्थैर्य मिळू शकते.

Web Title: Astro tips mrigashira nakshatra the nature and personality of people born

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 12:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ketu Nakshatra Parivartan: 25 जानेवारीला केतू बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
1

Ketu Nakshatra Parivartan: 25 जानेवारीला केतू बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Skanda Sashti 2026: जानेवारी महिन्यातील पहिले स्कंद षष्ठी व्रत कधी आहे? कशी करावी पूजा जाणून घ्या
2

Skanda Sashti 2026: जानेवारी महिन्यातील पहिले स्कंद षष्ठी व्रत कधी आहे? कशी करावी पूजा जाणून घ्या

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी केली जाईल त्रिपुरा देवीची पूजा, मिळेल धन समृद्धीचे आशीर्वाद
3

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी केली जाईल त्रिपुरा देवीची पूजा, मिळेल धन समृद्धीचे आशीर्वाद

Zodiac Sign: शिव योगामुळे या राशीच्या लोकांना होईल आर्थिक लाभ
4

Zodiac Sign: शिव योगामुळे या राशीच्या लोकांना होईल आर्थिक लाभ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा कसा असतो स्वभाव, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य

Astro Tips: मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा कसा असतो स्वभाव, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य

Jan 24, 2026 | 12:12 PM
24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व

24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व

Jan 24, 2026 | 12:06 PM
HbA1c पातळीकडे दुर्लक्ष बेतेल जीवावर; डायबिटिक रुग्णांनी 6.5 पेक्षा कमी राहण्याची करून घ्या खात्री, तज्ज्ञांचा सल्ला

HbA1c पातळीकडे दुर्लक्ष बेतेल जीवावर; डायबिटिक रुग्णांनी 6.5 पेक्षा कमी राहण्याची करून घ्या खात्री, तज्ज्ञांचा सल्ला

Jan 24, 2026 | 12:06 PM
आता याला काय म्हणावं? 60 फूट लांब पूल रातोरात चोरीला; पोलिसांनीही डोक्याला लावला हात

आता याला काय म्हणावं? 60 फूट लांब पूल रातोरात चोरीला; पोलिसांनीही डोक्याला लावला हात

Jan 24, 2026 | 12:01 PM
अजब-गजब : विमानतळावरील बेवारस बॅग खरेदी करतो आणि मग त्यातील वस्तू लिलावात लावतो, तरुणाचा अनोखा छंद चर्चेत

अजब-गजब : विमानतळावरील बेवारस बॅग खरेदी करतो आणि मग त्यातील वस्तू लिलावात लावतो, तरुणाचा अनोखा छंद चर्चेत

Jan 24, 2026 | 12:00 PM
IND W vs AUS W Test Series : हरमनची सेना खेळणार ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी सामना! केली संघाची घोषणा…

IND W vs AUS W Test Series : हरमनची सेना खेळणार ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी सामना! केली संघाची घोषणा…

Jan 24, 2026 | 11:58 AM
राष्ट्रवादीच्या रुपाली ठोंबरेंवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

राष्ट्रवादीच्या रुपाली ठोंबरेंवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 24, 2026 | 11:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM