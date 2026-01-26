Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Surya Gochar 2026 Planets Will Change Their Path Three Times In February People Of This Zodiac Sign Will Benefit

Surya Gochar 2026: फेब्रुवारीमध्ये ग्रह तीन वेळा बदलणार आपला मार्ग, या राशीचे लोक होणार मालामाल

ज्योतिषशास्त्रात, सूर्याला ग्रहांचा राजा मानले जाते. फेब्रुवारीमध्ये सूर्य तीन वेळा आपला मार्ग बदलणार आहे म्हणजेच तो संक्रमण करणार आहे. सूर्याचे संक्रमण या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 11:00 AM
फोटो सौजन्य-pinterest

फोटो सौजन्य-pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • सूर्य कधी संक्रमण करणार आहे
  • फेब्रुवारीमध्ये ग्रह तीन वेळा बदलणार आपला मार्ग
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

ज्योतिषशास्त्रात, सूर्याला ग्रहांचा राजा मानले जाते. तो आत्मा, पिता, सन्मान आणि आदर यांचे प्रतिनिधित्व करतो. सूर्य देव दर काही महिन्यांनी राशी आणि नक्षत्र बदलतो. फेब्रुवारी महिना सूर्याच्या संक्रमणासाठी विशेषतः महत्त्वाचा मानला जातो. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सूर्य धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करेल. त्यानंतर तो शनीच्या कुंभ राशीत प्रवेश करेल.

त्यानंतर तो 19 फेब्रुवारी रोजी सूर्य शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करेल. नक्षत्र आणि राशीमध्ये असे वारंवार होणारे बदल सामान्य मानले जात नाहीत. म्हणूनच फेब्रुवारी महिना अनेक राशींसाठी निर्णायक ठरू शकतो. या काळात काही राशीच्या लोकांना लाभ होऊ शकतो. यावेळी तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. सूर्याच्या या विशेष संक्रमणाचा सर्वात जास्त फायदा कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार आहे ते जाणून घ्या

सूर्य संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

फेब्रुवारीमध्ये सूर्याची होणारी हालचाल मेष राशीच्या लोकांसाठी खूप शुभ ठरू शकते. या काळात मेष राशीच्या लोकांना त्यांची इच्छित नोकरी मिळू शकते. कौटुंबिक जीवनातील वातावरण सकारात्मक असेल. तुमच्या आयुष्यात नवीन ऊर्जा आणि गती येऊ शकते. एखादी जुनी इच्छा किंवा ध्येय पूर्ण होऊ शकते.

Masik Durgashtami 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजेची पद्धत आणि महत्त्व

वृषभ रास

सूर्याच्या संक्रमणाच्या प्रभावामुळे वृषभ राशीच्या लोकांमधील आत्मविश्वास वाढू शकतो. ते त्यांच्या निर्णयांबद्दल अधिक स्पष्ट होऊ शकतात. करिअर किंवा प्रशासकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. आर्थिक परिस्थितीतही सुधारणा होऊ शकते. नोकरी व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल.

सिंह रास

सिंह राशीचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे. त्यामुळे, सूर्याचे हे संक्रमण सिंह राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. या काळात सिंह राशीच्या लोकांमध्ये आत्मविश्वास वाढू शकतो. राजकारणात किंवा सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मान्यता आणि आदर मिळू शकतो. कौटुंबिक किंवा मालमत्तेशी संबंधित वाद मिटू शकतात.

Gupt Navratri : गुप्त नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी केली जाते देवी बगलामुखी पूजा, जाणून घ्या महत्त्व आणि मंत्र

धनु रास

सूर्याचे संक्रमण धनु राशीच्या लोकांसाठी धैर्य आणि आत्मविश्वास वाढवू शकते. ज्यामुळे यश मिळू शकते. लहान सहली आर्थिक लाभ देऊ शकतात. या काळात धनु राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: फेब्रुवारीमध्ये सूर्य गोचर तीनदा का देतात?

    Ans: मुख्य पंचांगानुसार फक्त एकदा सूर्य राशी बदलतो — कुंभ मध्ये प्रवेश 13 फेब्रुवारी रोजी. काही विशिष्ट वेळा व नक्षत्र बदल भाजूंनी बदल म्हणून दिसतात, पण सूर्याचा राशीगत गोचर एकच आहे.

  • Que: गोचरचा उपयोग कसा करावा?

    Ans: पूजा, दान, मंत्रजप (विशेषतः सूर्य मंत्र), आरोग्य ध्यान, नवे प्रोजेक्ट/अभ्यास/योजना सुरू करणे — यांना शुभ मानले जाते.

  • Que: सूर्य संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: सूर्य संक्रमणाचा वृषभ, सिंह आणि धनु राशीच्या लोकांना फायदा होणार

Web Title: Surya gochar 2026 planets will change their path three times in february people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Masik Durgashtami 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजेची पद्धत आणि महत्त्व
1

Masik Durgashtami 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजेची पद्धत आणि महत्त्व

Gupt Navratri : गुप्त नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी केली जाते देवी बगलामुखी पूजा, जाणून घ्या महत्त्व आणि मंत्र
2

Gupt Navratri : गुप्त नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी केली जाते देवी बगलामुखी पूजा, जाणून घ्या महत्त्व आणि मंत्र

Zodiac Sign: प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी तयार होत आहे शुभ संयोग, वृश्चिक राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार लाभ
3

Zodiac Sign: प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी तयार होत आहे शुभ संयोग, वृश्चिक राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार लाभ

Numerology: प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना व्यवसायात मिळतील नवीन संधी
4

Numerology: प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना व्यवसायात मिळतील नवीन संधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Surya Gochar 2026: फेब्रुवारीमध्ये ग्रह तीन वेळा बदलणार आपला मार्ग, या राशीचे लोक होणार मालामाल

Surya Gochar 2026: फेब्रुवारीमध्ये ग्रह तीन वेळा बदलणार आपला मार्ग, या राशीचे लोक होणार मालामाल

Jan 26, 2026 | 11:00 AM
Kalyan News: कल्याणात पोलिसाला मारहाण! व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल

Kalyan News: कल्याणात पोलिसाला मारहाण! व्हिडीओ सोशल मिडीयावर व्हायरल

Jan 26, 2026 | 10:58 AM
US Tariff on Indian Textiles: भारतीय वस्त्रोद्योग संकटात! टॅरिफमुळे ऑर्डर्स थांबल्याने फॅक्टऱ्या बंद पडण्याची शक्यता

US Tariff on Indian Textiles: भारतीय वस्त्रोद्योग संकटात! टॅरिफमुळे ऑर्डर्स थांबल्याने फॅक्टऱ्या बंद पडण्याची शक्यता

Jan 26, 2026 | 10:45 AM
Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी Google ने सादर केलं स्पेशल डूडल, ISRO च्या कामगिरींनी वेधलं लक्ष

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी Google ने सादर केलं स्पेशल डूडल, ISRO च्या कामगिरींनी वेधलं लक्ष

Jan 26, 2026 | 10:41 AM
Pune Crime: “वंशाला दिवा हवा” म्हणत गर्भपातास भाग पाडले; हुंड्यासाठी 25 लाख, विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल

Pune Crime: “वंशाला दिवा हवा” म्हणत गर्भपातास भाग पाडले; हुंड्यासाठी 25 लाख, विवाहितेने उचलले टोकाचे पाऊल

Jan 26, 2026 | 10:39 AM
IND vs NZ : अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार अर्धशतकावर ‘गुरू’ युवराज सिंग नाराज आहे का? सोशल मीडिया या पोस्टमुळे खळबळ

IND vs NZ : अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार अर्धशतकावर ‘गुरू’ युवराज सिंग नाराज आहे का? सोशल मीडिया या पोस्टमुळे खळबळ

Jan 26, 2026 | 10:34 AM
आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे

आजीबाईच्या स्वयंपाक घरातील सीक्रेट रेसिपी! शिळ्या भाजीपासून ५ मिनिटांमध्ये बनवा गरमागरम टेस्टी पराठे

Jan 26, 2026 | 10:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM