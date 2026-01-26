Surya Gochar 2026: फेब्रुवारीमध्ये ग्रह तीन वेळा बदलणार आपला मार्ग, या राशीचे लोक होणार मालामाल

ज्योतिषशास्त्रात, सूर्याला ग्रहांचा राजा मानले जाते. तो आत्मा, पिता, सन्मान आणि आदर यांचे प्रतिनिधित्व करतो. सूर्य देव दर काही महिन्यांनी राशी आणि नक्षत्र बदलतो. फेब्रुवारी महिना सूर्याच्या संक्रमणासाठी विशेषतः महत्त्वाचा मानला जातो. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सूर्य धनिष्ठा नक्षत्रात प्रवेश करेल. त्यानंतर तो शनीच्या कुंभ राशीत प्रवेश करेल.
त्यानंतर तो 19 फेब्रुवारी रोजी सूर्य शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करेल. नक्षत्र आणि राशीमध्ये असे वारंवार होणारे बदल सामान्य मानले जात नाहीत. म्हणूनच फेब्रुवारी महिना अनेक राशींसाठी निर्णायक ठरू शकतो. या काळात काही राशीच्या लोकांना लाभ होऊ शकतो. यावेळी तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. सूर्याच्या या विशेष संक्रमणाचा सर्वात जास्त फायदा कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार आहे ते जाणून घ्या
फेब्रुवारीमध्ये सूर्याची होणारी हालचाल मेष राशीच्या लोकांसाठी खूप शुभ ठरू शकते. या काळात मेष राशीच्या लोकांना त्यांची इच्छित नोकरी मिळू शकते. कौटुंबिक जीवनातील वातावरण सकारात्मक असेल. तुमच्या आयुष्यात नवीन ऊर्जा आणि गती येऊ शकते. एखादी जुनी इच्छा किंवा ध्येय पूर्ण होऊ शकते.
सूर्याच्या संक्रमणाच्या प्रभावामुळे वृषभ राशीच्या लोकांमधील आत्मविश्वास वाढू शकतो. ते त्यांच्या निर्णयांबद्दल अधिक स्पष्ट होऊ शकतात. करिअर किंवा प्रशासकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. आर्थिक परिस्थितीतही सुधारणा होऊ शकते. नोकरी व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल.
सिंह राशीचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे. त्यामुळे, सूर्याचे हे संक्रमण सिंह राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. या काळात सिंह राशीच्या लोकांमध्ये आत्मविश्वास वाढू शकतो. राजकारणात किंवा सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मान्यता आणि आदर मिळू शकतो. कौटुंबिक किंवा मालमत्तेशी संबंधित वाद मिटू शकतात.
सूर्याचे संक्रमण धनु राशीच्या लोकांसाठी धैर्य आणि आत्मविश्वास वाढवू शकते. ज्यामुळे यश मिळू शकते. लहान सहली आर्थिक लाभ देऊ शकतात. या काळात धनु राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळू शकते.
Ans: मुख्य पंचांगानुसार फक्त एकदा सूर्य राशी बदलतो — कुंभ मध्ये प्रवेश 13 फेब्रुवारी रोजी. काही विशिष्ट वेळा व नक्षत्र बदल भाजूंनी बदल म्हणून दिसतात, पण सूर्याचा राशीगत गोचर एकच आहे.
Ans: पूजा, दान, मंत्रजप (विशेषतः सूर्य मंत्र), आरोग्य ध्यान, नवे प्रोजेक्ट/अभ्यास/योजना सुरू करणे — यांना शुभ मानले जाते.
Ans: सूर्य संक्रमणाचा वृषभ, सिंह आणि धनु राशीच्या लोकांना फायदा होणार