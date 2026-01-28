Vastu Tips: करिअरमध्ये अडथळे येत असल्यास घरामध्ये या दिशेला ठेवा उंटाची मूर्ती

वास्तू, फेंगशुई आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार, जीवनात आनंद आणि समृद्धी टिकवून ठेवू शकतात. करिअर पुढे नेऊ शकतात आणि तुमचे सौभाग्य वाढवू शकतात. आपल्या घरात आणि जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी लोक त्यांच्या घरात विविध चित्रे, शिल्पे आणि इतर वस्तू ठेवतात. वास्तुशास्त्र आणि फेंगशुईनुसार, घरात उंटाची मूर्ती ठेवल्याने अत्यंत शुभ परिणाम मिळतात. यामुळे तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल येऊ शकतात. दरम्यान, उंटाची मूर्ती योग्य दिशेने ठेवणे आवश्यक आहे. घरात उंटाची मूर्ती ठेवताना त्याच्याशी संबंधित नियम लक्षात ठेवल्याने सुख आणि समृद्धी येऊ शकते. घरामध्ये कोणत्या दिशेला उंटाची मूर्ती ठेवणे शुभ असते जाणून घ्या
वास्तुनुसार, घरात उंटाची मूर्ती ठेवणे शुभ मानले जाते. ती घराच्या वायव्य दिशेला ठेवावी. उंटाची मूर्ती घरात ठेवण्यासाठी ही दिशा सर्वोत्तम मानली जाते. जर हे शक्य नसेल, तर तुम्ही ते पूर्व किंवा उत्तर दिशेला देखील ठेवू शकता. असे केल्याने तुमच्या घरात आनंद, समृद्धी आणि कल्याण येईल.
घरात कोणतीही मूर्ती ठेवण्यापूर्वी दिशा आणि स्थान विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. वास्तुनुसार, बैठकीच्या खोलीत किंवा ड्रॉइंग रूममध्ये उंटाची मूर्ती ठेवणे सर्वात शुभ मानले जाते. असे केल्याने घरातील वातावरण सकारात्मक राहते आणि कुटुंबातील सदस्यांवरही त्याचा चांगला परिणाम होतो.
वास्तुनुसार, घरात नेहमी उंटाची मूर्ती जोड्यांमध्ये ठेवावी. अशी मूर्ती ठेवल्याने व्यवसाय आणि करिअरमध्ये व्यक्तीला फायदा होऊ शकतो.
उंटाची मूर्ती कधीही बेडरूममध्ये, बाथरूमजवळ, पायऱ्यांखाली, जमिनीवर किंवा मुख्य दरवाजासमोर ठेवू नये. या ठिकाणी मूर्ती ठेवणे अशुभ मानले जाते.
घरात पितळ किंवा तांब्यापासून बनवलेली उंटाची मूर्ती ठेवणे शुभ मानले जाते. दरम्यान, जर हे शक्य नसल्यास लाकूड किंवा दगडापासून बनवलेली मूर्तीदेखील घरात ठेवता येते.
उंटाची मूर्ती खरेदी करताना त्याचा आकार देखील विचारात घेतला पाहिजे. वास्तुनुसार, मूर्ती खूप मोठी किंवा खूप लहान नसावी. घरात मध्यम आकाराची उंटाची मूर्ती ठेवणे शुभ मानले जाते.
असे मानले जाते की उंटाची मूर्ती मुख्य दरवाजाकडे तोंड करून ठेवू नये. घराच्या आतील बाजूस तोंड करून ठेवणे अधिक शुभ मानले जाते.
तुटलेली मूर्ती कधीही घरात ठेवू नये. यामुळे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. शिवाय, ती स्वच्छ करण्याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. आणि जिथे तुम्ही उंटाची मूर्ती ठेवता तिथे ती स्वच्छ ठेवणे आवश्यक मानले जाते.
वास्तु आणि फेंगशुईनुसार उंटाची मूर्ती घरात योग्य दिशेने आणि ठिकाणी ठेवल्याने सुख आणि सौभाग्य वाढते. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला नोकरी किंवा व्यवसायाशी संबंधित कोणत्याही समस्यांपासून आराम मिळू शकेल. यामुळे व्यवसाय वाढीचे आणि करिअरच्या फायद्यांचे दरवाजे उघडतील. घरात उंटाची मूर्ती ठेवल्याने महत्त्वाच्या कामांमधील अडथळे हळूहळू कमी होऊ शकतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: होय, वास्तुशास्त्रानुसार उंटाची मूर्ती संयम, परिश्रम, सहनशक्ती आणि स्थैर्याचे प्रतीक मानली जाते. त्यामुळे करिअरमध्ये अडथळे असतील तर उंटाची मूर्ती ठेवणे शुभ ठरते.
Ans: उंटाची मूर्ती दक्षिण किंवा दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) दिशेला ठेवणे शुभ मानले जाते. या दिशेला ठेवल्याने करिअरमध्ये स्थैर्य येते आणि कामातील अडथळे कमी होतात.
Ans: उंट दीर्घकाळ मेहनत करूनही थकत नाही, त्यामुळे ही मूर्ती सातत्य, संयम आणि संघर्षावर विजय दर्शवते. करिअरमध्ये प्रगतीसाठी सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते.