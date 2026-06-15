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Feet Palmistry: हाताच्याच नाही तर पायाच्या रेषाही उलगडणार भविष्यातील रहस्य, धन-संपत्ती-भाग्याशी कसे जुळलेत धागे

Updated On: Jun 15, 2026 | 06:13 PM IST
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सारांश

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, पायांवरील रेषा, पोत आणि खुणा या व्यक्तीचे भाग्य, संपत्ती आणि जीवन यांचे संकेत देतात. शुभ खुणा यशाशी संबंधित असतात, तर इतर खुणा संघर्ष दर्शवतात. नक्की कसे घडते

काय आहे पायांच्या रेषांचे शास्त्र (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

काय आहे पायांच्या रेषांचे शास्त्र (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • फीट पामेस्ट्री नक्की काय आहे 
  • सामुद्रिक शास्त्रानुसार पायांवरील रेषा काय सांगतात 
  • भाग्य आणि संपत्ती कशी कळणार 
तुम्ही अनेकदा पाहिले असेल की ज्योतिष आणि धार्मिक परंपरांमध्ये, केवळ ग्रह आणि तारेच नव्हे, तर शरीराचे वेगवेगळे भाग देखील व्यक्तीच्या नशिबाशी जोडलेले असतात. सामुद्रिक शास्त्र आणि हस्तसामुद्रिक शास्त्राच्या मान्यतेनुसार, तळहातावरील रेषा, पायांचा आकार, तळपायावरील खुणा आणि रेषा यांप्रमाणेच व्यक्तीचा स्वभाव, जीवनातील संधी आणि संघर्ष देखील सूचित करू शकतात.

असे म्हटले जाते की पायांवरील काही विशिष्ट खुणा आणि त्यांचे आकार व्यक्तीच्या जीवनातील सुखसोयी, आर्थिक स्थिती आणि चढ-उतार दर्शवतात. जरी या मान्यता पारंपरिक ज्योतिष आणि सामुद्रिक शास्त्रावर आधारित असल्या तरी, त्यांना अंतिम भाकिते मानले जाऊ नये. तरीही, शतकानुशतके लोक आपल्या जीवनात या चिन्हांचे निरीक्षण करत आले आहेत.

तळपायांचा रंग भाग्य आणि समृद्धी दर्शवतो

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, ज्या लोकांचे तळपाय फिकट गुलाबी किंवा लाल रंगाचे असतात, त्यांना शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की अशा लोकांना त्यांच्या जीवनात सुखसोयी आणि समृद्धीसाठी अधिक संधी मिळतात. ज्योतिषशास्त्रीय मतांनुसार, पायांचा रंग हा व्यक्तीच्या ऊर्जा आणि चैतन्याशी देखील जोडलेला असतो. असे मानले जाते की, असे लोक आत्मविश्वासू असतात आणि त्यांच्या प्रयत्नांतून यश मिळवण्याची क्षमता त्यांच्यात असते.

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पायांच्या बोटांचा आकार संपत्ती दर्शवतो

असे मानले जाते की, ज्या लोकांच्या पायांची बोटे संतुलित, मुलायम आणि सुंदर आकाराची असतात, त्यांच्या जीवनात स्थिरता आणि आर्थिक सामर्थ्य असते. अशा व्यक्ती मेहनती आणि व्यावहारिक मानल्या जातात. ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून, असे म्हटले जाते की पायांच्या आकारातील संतुलन हे जीवनातील संतुलन आणि चांगले निर्णय घेण्याच्या क्षमतेचे प्रतीक आहे. काही मतांनुसार, जर पायांची बोटे उजवीकडे किंचित झुकलेली असतील, तर ते एक शुभ चिन्ह मानले जाते. असे लोक संपत्ती आणि यश मिळवतात असे म्हटले जाते.

तळव्यावरील शुभ चिन्हे भाग्य दर्शवतात

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, पायांच्या तळव्यावरील काही विशेष चिन्हे अत्यंत शुभ मानली जातात. असे मानले जाते की, जर एखाद्या व्यक्तीच्या तळपायावर कमळ, शंख, भांडे, सूर्य, चंद्र, ध्वज, धनुष्य किंवा गदा यांसारखी चिन्हे असतील, तर ती व्यक्ती भाग्यवान असू शकते. अशी चिन्हे राजयोग आणि यशाशी संबंधित आहेत. असे म्हटले जाते की, अशा लोकांना जीवनात अनपेक्षित संधी मिळू शकतात आणि ते त्यांच्या कठोर परिश्रमातून मोठे यश मिळवू शकतात.

टाचांच्या आकारावरून आरोग्य आणि स्थिरतेचे संकेत

ज्योतिषशास्त्र आणि सामुद्रिक शास्त्रानुसार, पायांच्या टाचा देखील व्यक्तीच्या जीवनाबद्दल संकेत देतात. ज्या लोकांच्या टाचा गोल, मऊ आणि स्वच्छ असतात, त्यांना शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की, अशा लोकांचे आरोग्य चांगले असते आणि त्यांच्या जीवनात स्थिरता असते. मजबूत टाचा हे व्यक्तीच्या सहनशक्तीचे आणि कठीण परिस्थितीला सामोरे जाण्याच्या क्षमतेचे लक्षण मानले जाते.

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पायांची अशुभ चिन्हे आणि जीवनातील आव्हाने

पारंपरिक समजुतींनुसार, पायांची काही वैशिष्ट्ये अशुभ मानली जातात. जसे की, तीव्र भेगा पडलेल्या टाचा, अत्यंत कोरडी त्वचा, स्पष्ट दिसणाऱ्या शिरा किंवा असामान्य आकाराचे बोट. असे म्हटले जाते की, अशा चिन्हे असलेल्या लोकांना जीवनात अधिक मेहनत करावी लागते आणि जास्त संघर्ष करावा लागतो. तथापि, आधुनिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, पायांची स्थिती आरोग्य, जीवनशैली आणि काळजी यांच्याशी देखील संबंधित असू शकते.

ज्योतिषशास्त्रीय श्रद्धांमध्ये पायांचे महत्त्व

भारतीय परंपरेत, पायांना केवळ शरीराचा एक भाग न मानता जीवनाच्या प्रवासाचे प्रतीक मानले जाते. म्हणूनच सामुद्रिक शास्त्रामध्ये पायांवरील रेषा आणि चिन्हांचा विशेष अभ्यास केला जातो. अनेक लोक आपले भविष्य आणि व्यक्तिमत्त्व समजून घेण्यासाठी या चिन्हांकडे पाहतात. परंतु जीवनातील यश केवळ एखाद्या चिन्हाने किंवा रेषेनेच नव्हे, तर व्यक्तीची मेहनत, विचार आणि कृतींवरही अवलंबून असते.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Feet palmistry astro tips how future prediction signs

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Published On: Jun 15, 2026 | 06:13 PM

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