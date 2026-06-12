Kala Dhaga: हातात काळा धागा बांधण्याचे नियम, सर्वांनाच नसतो फलदायी; वाईट नजर आणि नकारात्मक उर्जेपासून कसे वाचाल

पंडित राकेश झा स्पष्ट करतात की, काळा धागा केवळ वाईट नजरेपासून संरक्षणच करत नाही, तर जीवनातील अनेक समस्या देखील दूर करतो. तर, काळा धागा केव्हा, कसा, कोणत्या हातावर आणि कोणत्या दिवशी बांधावा, हे आपण जाणून घेऊया.
वाईट नजरेपासून बचाव करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचा काळा धागा बांधावा?
पंडित राकेश झा यांच्या मते, वाईट नजरेपासून बचाव करण्यासाठी, शनिवारी शनिदेवाच्या पूजेमध्ये वापरलेला किंवा पवित्र केलेला काळा धागा परिधान करावा. मनगटावर बांधणे शक्य नसल्यास, हा काळा धागा गळ्यातही घालता येतो. असे मानले जाते की काळा धागा नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेतो, ज्यामुळे तो घालणाऱ्या व्यक्तीवर तिचा प्रभाव पडत नाही.
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काळा धागा कोणत्या हातावर बांधावा?
असे मानले जाते की काळा धागा उजव्या मनगटावर घालावा. असे केल्याने समस्या दूर होण्यास आणि अडथळे कमी होण्यास मदत होते. यामुळे जीवनात प्रगतीचे मार्ग खुले होऊ शकतात. शिवाय, हा धागा तुमच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर करतो आणि तुमच्या जीवनात सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवतो.
हातावर काळा धागा कोणत्या दिवशी घालावा?
काळा धागा शनी ग्रहाशी संबंधित आहे आणि शनी हा शनिवारचा अधिपती आहे. त्यामुळे, शनिवारी काळा धागा घालणे हा सर्वोत्तम दिवस मानला जातो. हा काळा धागा दृष्ट लागण्यापासूनही संरक्षण करतो. म्हणूनच भक्त वैष्णो देवीकडून भैरवांचा काळा धागा आणतात. तो आरोग्यासाठीही चांगला मानला जातो.
काळा धागा केव्हा घालावा?
काळा धागा नेहमी शुभ मुहूर्तावरच घालावा. असे केल्याने सर्वोत्तम परिणाम मिळतात. शक्य असल्यास, ते अभिजीत किंवा ब्रह्म मुहूर्तावर धारण करावे. पंडितजी सल्ला देतात की काळा धागा धारण केल्यानंतर, व्यक्तीने आपल्या कुंडलीतील ग्रहस्थिती आणि गोचरानुसार एका मंत्राचा जप करावा. ते धारण करण्यापूर्वी एका कुशल ज्योतिषाचा सल्ला घेणे उत्तम.
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काळा धागा हाताभोवती किती वेळा गुंडाळावा?
असे मानले जाते की काळा धागा हाताभोवती दोन, चार, सहा किंवा आठ वेढ्यांमध्ये गुंडाळावा. अशा प्रकारे काळा धागा धारण करणे योग्य मानले जाते. शिवाय, प्रथम नऊ गाठी बांधून त्यानंतर मंत्राचा जप करावा. अशा प्रकारे काळा धागा बांधल्याने व्यक्तीच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडतात. तथापि, काळा धागा बांधताना, ज्या हातावर तुम्ही तो बांधत आहात त्या हातावर लाल किंवा पिवळ्या रंगासारख्या इतर कोणत्याही रंगाचा धागा नसावा याची काळजी घ्या.
काळा धागा बांधताना कोणत्या मंत्राचा जप करावा?
काळा धागा बांधताना, ‘ओम शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा किमान २१ किंवा १०८ वेळा जप करावा. तसेच, तो पूर्ण भक्तीभावाने मनगटावर धारण करावा. काळ्या धाग्याचा प्रभाव वाढवण्यासाठी, तो धारण केल्यानंतर दररोज “ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्” या मंत्राचा जप करावा. एका विशिष्ट वेळी नियमितपणे या मंत्राचा जप केल्याने जीवनातील अडचणी कमी होऊ शकतात आणि करिअरमधील प्रगतीचे मार्ग खुले होऊ शकतात.