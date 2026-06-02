Astro: 12 वर्षानंतर दुर्लभ योग, 2 जूनपासून देवगुरू चालणार गुरूची चाल; 6 राशीच्या व्यक्तींना मिळणार गडगंज संपत्ती

Updated On: Jun 02, 2026 | 08:16 PM IST
सारांश

२ जून २०२६ रोजी, देवगुरू गुरु १२ वर्षांनंतर आपल्या उच्च राशी, कर्क राशीत प्रवेश करेल. ज्योतिषांच्या मते, हे दुर्मिळ संक्रमण मेष, कर्क, सिंह, तूळ, वृश्चिक आणि मीन राशींसाठी विशेष लाभ घेऊन येऊ शकते.

गुरू गोचरचा कोणत्या राशींना मिळणार फायदा (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

विस्तार
  • गुरू चालणार गुरुदेवांची चाल 
  • ६ राशींवर होणार तुफानी परिणाम 
  • ६ राशीच्या व्यक्तींच्या पायाशी लोळणार संपत्ती 
हिंदू धर्म आणि ज्योतिषशास्त्रामध्ये ग्रहांच्या गोचराला अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. ग्रहांच्या हालचालींमधील बदलांचा मानवी जीवनावर खोलवर परिणाम होतो. परिणामी, २ जून २०२६ रोजी होणारे गुरूचे गोचर एक महत्त्वपूर्ण आणि लक्षणीय चिन्ह मानले जाते. ज्योतिषांच्या मते, गुरू सुमारे १२ वर्षांनंतर आपल्या उच्च राशी, कर्क राशीत प्रवेश करत आहे. हा दुर्मिळ योगायोग अनेक राशींसाठी शुभ ठरू शकतो. जयपूरच्या प्रसिद्ध ज्योतिषी, डॉ. दीप्ती शर्मा यांच्या मते, गुरूचे हे गोचर सहा राशींच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण सकारात्मक बदल घडवून आणेल. या सहा राशी नक्की कोणत्या आहेत आणि काय परिणाम होतील ते आपण जाणून घेऊया. 

मेष: प्रलंबित कामे पूर्ण होतील

हे गोचर मेष राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल; दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होण्यास सुरुवात होईल. जीवनातील सध्याची अस्थिरता आणि असंतुलन सुधारेल आणि नवीन संधी निर्माण होतील. मेष राशीच्या व्यक्तींना हा काळ फलदायी असणार आहे. 

कर्क: सुवर्णकाळाची सुरुवात

गुरूचे आपल्या उच्च राशी, कर्क राशीत प्रवेश करणे हे कर्क राशीच्या लोकांसाठी एक वरदान मानले जाते. करिअर, नोकरी, व्यवसाय आणि सामाजिक प्रतिष्ठेमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा काळ तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी घेऊन येऊ शकतो.

सिंह: व्यवसायात यश

गेल्या काही महिन्यांपासून सिंह राशीच्या व्यक्तींच्या डोक्यात अनेक विचार आहेत. दरम्यान सिंह राशीच्या लोकांना या संक्रमणामुळे लक्षणीय फायदा होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायाचा विस्तार होईल आणि नवीन भागीदार सामील होऊ शकतात. हा काळ गुंतवणुकीसाठी देखील अनुकूल मानला जातो, ज्यामुळे भविष्यात चांगला नफा मिळू शकतो.

तूळ: पद आणि प्रतिष्ठेत वाढ

गेली काही वर्ष तुमची जर त्रासात गेली असतील तर, तूळ राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण यशाने परिपूर्ण असेल. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नतीची संधी मिळेल. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला चांगल्या संधी मिळू शकतात आणि सामाजिक आदरही वाढेल.

वृश्चिक: आत्मविश्वासात वाढ

वृश्चिक राशीच्या लोकांना गुरूच्या या संक्रमणामुळे विशेष लाभ मिळतील. बऱ्याच काळापासून रखडलेली कामे पूर्ण होऊ लागतील. आत्मविश्वास वाढेल आणि तुम्हाला पूर्वीपेक्षा लोकांकडून अधिक विश्वास आणि पाठिंबा मिळेल. याशिवाय या काळात वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींची भरभराट होणार आहे. 

मीन: मोठे आर्थिक लाभ

२ जून ते ३१ ऑक्टोबर हा काळ मीन राशीच्या लोकांसाठी विशेषतः फायदेशीर असेल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात आणि अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्याची शक्यता आहे.

हे उपाय सर्व राशींसाठी फायदेशीर ठरतील

डॉ. दीप्ती शर्मा यांच्या मते, गुरूच्या या शुभ संक्रमणादरम्यान काही सोप्या गोष्टींचे पालन केल्यास तुम्हाला परमेश्वराचा आशीर्वाद प्राप्त होऊ शकतो. हळद, चंदन आणि केशर मिसळून बनवलेला टिळा लावा. गरजू लोकांना पिवळे कपडे आणि पिवळ्या वस्तू दान करा. विशेषतः गुरुवारी भगवान विष्णूची पूजा करा. दररोज “ओम बृं बृहस्पते नमः” या मंत्राचा जप करा. या उपायांमुळे गुरूची शुभता वाढते आणि जीवनात सुख, समृद्धी आणि यशाची शक्यता बळकट होते.

