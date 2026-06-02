Astro: 12 वर्षानंतर दुर्लभ योग, 2 जूनपासून देवगुरू चालणार गुरूची चाल; 6 राशीच्या व्यक्तींना मिळणार गडगंज संपत्ती

मेष: प्रलंबित कामे पूर्ण होतील
हे गोचर मेष राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल; दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होण्यास सुरुवात होईल. जीवनातील सध्याची अस्थिरता आणि असंतुलन सुधारेल आणि नवीन संधी निर्माण होतील. मेष राशीच्या व्यक्तींना हा काळ फलदायी असणार आहे.
Guru Gochar 2026: कर्क राशीत गुरू गोचर, पंच महापुरुष राजयोगाचा संयोग; धनधान्य-सुखसमृद्धी पायाशी लोळणार
कर्क: सुवर्णकाळाची सुरुवात
गुरूचे आपल्या उच्च राशी, कर्क राशीत प्रवेश करणे हे कर्क राशीच्या लोकांसाठी एक वरदान मानले जाते. करिअर, नोकरी, व्यवसाय आणि सामाजिक प्रतिष्ठेमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा काळ तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी घेऊन येऊ शकतो.
सिंह: व्यवसायात यश
गेल्या काही महिन्यांपासून सिंह राशीच्या व्यक्तींच्या डोक्यात अनेक विचार आहेत. दरम्यान सिंह राशीच्या लोकांना या संक्रमणामुळे लक्षणीय फायदा होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायाचा विस्तार होईल आणि नवीन भागीदार सामील होऊ शकतात. हा काळ गुंतवणुकीसाठी देखील अनुकूल मानला जातो, ज्यामुळे भविष्यात चांगला नफा मिळू शकतो.
तूळ: पद आणि प्रतिष्ठेत वाढ
गेली काही वर्ष तुमची जर त्रासात गेली असतील तर, तूळ राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण यशाने परिपूर्ण असेल. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नतीची संधी मिळेल. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला चांगल्या संधी मिळू शकतात आणि सामाजिक आदरही वाढेल.
वृश्चिक: आत्मविश्वासात वाढ
वृश्चिक राशीच्या लोकांना गुरूच्या या संक्रमणामुळे विशेष लाभ मिळतील. बऱ्याच काळापासून रखडलेली कामे पूर्ण होऊ लागतील. आत्मविश्वास वाढेल आणि तुम्हाला पूर्वीपेक्षा लोकांकडून अधिक विश्वास आणि पाठिंबा मिळेल. याशिवाय या काळात वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींची भरभराट होणार आहे.
Guru Gochar 2026: 12 वर्षानंतर कर्क राशीत गुरू गोचर, 6 राशींचं बदलणार आयुष्य; लक्ष्मी कृपेसह होणार उन्नती!
मीन: मोठे आर्थिक लाभ
२ जून ते ३१ ऑक्टोबर हा काळ मीन राशीच्या लोकांसाठी विशेषतः फायदेशीर असेल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात आणि अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
हे उपाय सर्व राशींसाठी फायदेशीर ठरतील
डॉ. दीप्ती शर्मा यांच्या मते, गुरूच्या या शुभ संक्रमणादरम्यान काही सोप्या गोष्टींचे पालन केल्यास तुम्हाला परमेश्वराचा आशीर्वाद प्राप्त होऊ शकतो. हळद, चंदन आणि केशर मिसळून बनवलेला टिळा लावा. गरजू लोकांना पिवळे कपडे आणि पिवळ्या वस्तू दान करा. विशेषतः गुरुवारी भगवान विष्णूची पूजा करा. दररोज “ओम बृं बृहस्पते नमः” या मंत्राचा जप करा. या उपायांमुळे गुरूची शुभता वाढते आणि जीवनात सुख, समृद्धी आणि यशाची शक्यता बळकट होते.