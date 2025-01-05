Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Garud Puran: लहान वयातच मूल मरण पावले तर त्याचा आत्मा स्वर्गात जातो की नरकात?

गरुड पुराणात जन्म-मृत्यूचे रहस्य उलगडले आहे. मृत्यूनंतर आत्म्यांचे काय होते हेही सांगितले. पण लहान वयातच मुलांचा मृत्यू झाल्यावर त्यांच्या आत्म्याचे काय वर्तन होते हे तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या

Updated On: Dec 27, 2025 | 02:48 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

सनातन धर्मात, गरुड पुराण हे इतके महान पुराण आहे, जे एखाद्याच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व प्रश्नांचे रहस्य सांगते. या पुराणात भगवान विष्णू आणि त्यांचे वाहन गरुड यांच्यातील संभाषण नोंदवले आहे. गरुड देव मृत्यूशी संबंधित प्रश्न विचारत राहतात आणि भगवान विष्णू उत्तरे देऊन त्यांची उत्सुकता शांत करतात. एकदा गरुडाने श्रीहरीला विचारले, हे भगवंता, जर लहान वयातच मूल मरण पावले तर त्याचा आत्मा स्वर्गात जातो की नरकात? भगवान विष्णूंनी यावर दिलेल्या संक्षिप्त उत्तराबद्दल आपण जाणून घ्या.

फक्त मुलांनाच स्वर्गात का पाठवले जाते

गरुड पुराणानुसार, एकदा गरुड देवांनी विचारले, प्रभु, 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना त्यांच्या अचानक मृत्यूनंतर स्वर्गात का पाठवले जाते, नरकात का पाठवले जात नाही? यावर जगाचा कारभार चालवणारे भगवान विष्णू म्हणतात की, लहान वयामुळे त्यांना चांगल्या-वाईटाची समज नाही. हेच कारण आहे की जर एखाद्याचा लहान वयात मृत्यू झाला तर त्याला त्याच्या कर्माच्या आधारे नाही तर त्याच्या अल्प आयुष्यामुळे स्वर्गात प्रवेश दिला जातो. जरी त्याने चूक केली तरी ती मूर्ख समजली जाते आणि त्याला क्षमा केली जाते.

मकर संक्रांती संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

जेव्हा श्री हरी मुलांच्या प्रेमाने भावुक झाले

मुलांना फक्त स्वर्गात पाठवण्यामागे एक लोकप्रिय कथा आहे. यानुसार एकदा काही मुले मरण पावल्यावर ते स्वर्गाच्या दारापर्यंत पोहोचले. त्याचे आई-वडील विभक्त असताना. मुलांनी याचे कारण विचारले असता भगवान विष्णूंनी त्यांना सांगितले की, त्यांच्या कर्माचे मूल्यमापन करूनच त्यांच्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. यावर मुलांनी सांगितले की ते फक्त त्यांच्या पालकांसोबतच राहतील. ते जिथे असतील तिथे परत पाठवले पाहिजेत. मुलांचे आई-वडिलांवरचे हे प्रेम पाहून भगवान विष्णूला खूप आनंद झाला आणि त्यांनी आई-वडिलांच्या वाईट कर्मांची क्षमा केली आणि मुलांसह त्यांना स्वर्गात पाठवले.

रामायण संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

मृत्यूच्या वेळी गरुड पाठ का केला जातो

गरुड पुराण हा एक पवित्र ग्रंथ आहे जो जीवन आणि मृत्यूचे रहस्य प्रकट करतो. मृत्यूनंतर माणूस नरकात जाईल की स्वर्गात जाईल हे सांगते. मृत्यूनंतर यमदूत त्याच्या आत्म्याचे काय करणार? त्याचा आत्मा कोणत्या जगात फिरत असेल? त्याचा पुनर्जन्म होईल की नाही? हे सर्व रहस्य गरुड पुराणातही उघड झाले आहे. सनातनीच्या मृत्यूनंतर तेथे गरुडपाठ केला जातो आणि त्यातून मिळालेल्या संदेशाच्या मदतीने त्या आत्म्याचे जगाशी असलेले नाते तोडण्यास मदत केली जाते.

( टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तू, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/ बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navrashtra या तथ्यांची पुष्टी करु शकत नाही)

Published On: Jan 05, 2025 | 11:39 AM

