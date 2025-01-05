Garud Puran: लहान वयातच मूल मरण पावले तर त्याचा आत्मा स्वर्गात जातो की नरकात?

सनातन धर्मात, गरुड पुराण हे इतके महान पुराण आहे, जे एखाद्याच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व प्रश्नांचे रहस्य सांगते. या पुराणात भगवान विष्णू आणि त्यांचे वाहन गरुड यांच्यातील संभाषण नोंदवले आहे. गरुड देव मृत्यूशी संबंधित प्रश्न विचारत राहतात आणि भगवान विष्णू उत्तरे देऊन त्यांची उत्सुकता शांत करतात. एकदा गरुडाने श्रीहरीला विचारले, हे भगवंता, जर लहान वयातच मूल मरण पावले तर त्याचा आत्मा स्वर्गात जातो की नरकात? भगवान विष्णूंनी यावर दिलेल्या संक्षिप्त उत्तराबद्दल आपण जाणून घ्या.
गरुड पुराणानुसार, एकदा गरुड देवांनी विचारले, प्रभु, 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना त्यांच्या अचानक मृत्यूनंतर स्वर्गात का पाठवले जाते, नरकात का पाठवले जात नाही? यावर जगाचा कारभार चालवणारे भगवान विष्णू म्हणतात की, लहान वयामुळे त्यांना चांगल्या-वाईटाची समज नाही. हेच कारण आहे की जर एखाद्याचा लहान वयात मृत्यू झाला तर त्याला त्याच्या कर्माच्या आधारे नाही तर त्याच्या अल्प आयुष्यामुळे स्वर्गात प्रवेश दिला जातो. जरी त्याने चूक केली तरी ती मूर्ख समजली जाते आणि त्याला क्षमा केली जाते.
मुलांना फक्त स्वर्गात पाठवण्यामागे एक लोकप्रिय कथा आहे. यानुसार एकदा काही मुले मरण पावल्यावर ते स्वर्गाच्या दारापर्यंत पोहोचले. त्याचे आई-वडील विभक्त असताना. मुलांनी याचे कारण विचारले असता भगवान विष्णूंनी त्यांना सांगितले की, त्यांच्या कर्माचे मूल्यमापन करूनच त्यांच्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. यावर मुलांनी सांगितले की ते फक्त त्यांच्या पालकांसोबतच राहतील. ते जिथे असतील तिथे परत पाठवले पाहिजेत. मुलांचे आई-वडिलांवरचे हे प्रेम पाहून भगवान विष्णूला खूप आनंद झाला आणि त्यांनी आई-वडिलांच्या वाईट कर्मांची क्षमा केली आणि मुलांसह त्यांना स्वर्गात पाठवले.
गरुड पुराण हा एक पवित्र ग्रंथ आहे जो जीवन आणि मृत्यूचे रहस्य प्रकट करतो. मृत्यूनंतर माणूस नरकात जाईल की स्वर्गात जाईल हे सांगते. मृत्यूनंतर यमदूत त्याच्या आत्म्याचे काय करणार? त्याचा आत्मा कोणत्या जगात फिरत असेल? त्याचा पुनर्जन्म होईल की नाही? हे सर्व रहस्य गरुड पुराणातही उघड झाले आहे. सनातनीच्या मृत्यूनंतर तेथे गरुडपाठ केला जातो आणि त्यातून मिळालेल्या संदेशाच्या मदतीने त्या आत्म्याचे जगाशी असलेले नाते तोडण्यास मदत केली जाते.
