Garuda Purana: रात्रीच्या वेळी अंत्यसंस्कार का केले जात नाही? काय सांगते गरुड पुराण

“मृत्यू” हा शब्द ऐकताच एक खोल शांतता येते. आपण सर्वजण हे जाणतो की जर आपण जन्मलो तर आपण एके दिवशी मरणारच. तरीही, जेव्हा एखाद्या प्रिय व्यक्तीचे निर्जीव शरीर आपल्या अंगणात असते तेव्हा वेळ थांबल्यासारखे वाटते. रडणारे लोक, मंद आवाजात मंत्रोच्चार आणि पांढऱ्या कापडात गुंडाळलेला मृतदेह. जर सूर्यास्तानंतर मृत्यू झाला तर अंत्यसंस्कार दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत पुढे ढकलले जातात.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, शक्यतो अंत्यसंस्कार दिवसा करावेत. कारण सूर्यप्रकाश हा सकारात्मक ऊर्जा, देवत्व आणि शुद्धतेचे प्रतीक मानला जातो, तर रात्र ही तमोगुणी आणि नकारात्मक शक्तींशी संबंधित मानली जाते. त्यामुळे रात्री अंत्यसंस्कार केल्यास आत्म्याच्या प्रवासात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असे धार्मिक मत आहे.
श्रद्धेनुसार, सूर्यास्तानंतर अंत्यसंस्कार निषिद्ध मानले जातात. गरुड पुराणात असे म्हटले आहे की रात्रीचा काळ हा तामसिक शक्तींचा काळ मानला जातो. विश्वासानुसार, जसजसा अंधार वाढतो तसतशी नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होते, जी आत्म्याच्या पुढील प्रवासात अडथळा आणू शकते. ग्रामीण भागात ही परंपरा अजूनही काटेकोरपणे पाळली जाते. वडीलधारी लोकांच्या म्हणण्यानुसार, पहाटेचे पहिले किरण” शुभ मानले जातात आणि त्या वेळी अंतिम संस्कार करणे आत्म्याच्या शांतीसाठी योग्य मानले जाते. ही श्रद्धा केवळ धार्मिकच नाही तर सामाजिक शिस्तीचा देखील एक भाग आहे.
ज्योतिषशास्त्रात पंचक काळ अशुभ मानला जातो. या काळात मृत्यू झाल्यास विशेष शांती विधी केले जातात. अनेक कुटुंबांमध्ये, पूजेशिवाय अंत्यसंस्कार केले जात नाहीत. असे मानले जाते की, नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने कुटुंबावर अडचणी येऊ शकतात. शहरी जीवनात या परंपरांचे पालन करणे थोडेसे सोपे झाले असले तरी, अनेक कुटुंबे अजूनही पुढील पावले उचलण्यापूर्वी पुजाऱ्याचा सल्ला घेतात.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, मृत्यूनंतर लगेचच, आत्मा त्याच्या घराच्या आणि कुटुंबाच्या जवळ राहतो. तो त्याच्या शरीराशी आणि प्रियजनांशी जोडलेला असतो. म्हणून, शरीराला एकटे सोडणे आत्म्यासाठी वेदनादायक मानले जाते. अनेक लोकांच्या वैयक्तिक अनुभवांमुळेही या श्रद्धेला बळकटी मिळते. कुटुंबातील सदस्यांनी सकारात्मक वातावरण राखण्यासाठी रात्रभर भजन गायले. ही जागरण भीतीपेक्षा प्रेम आणि आदराचे प्रतीक बनते.
Ans: गरुड पुराणात मृत्यूनंतर आत्म्याचा प्रवास, कर्मफल आणि विधींचे महत्त्व यांचे सविस्तर वर्णन आहे. योग्य वेळेत आणि शास्त्रानुसार केलेले अंत्यसंस्कार आत्म्याच्या पुढील प्रवासासाठी हितकारक मानले गेले आहेत.
Ans: धर्मशास्त्रानुसार दिवस हा सत्त्वगुण आणि प्रकाशाचे प्रतीक आहे, तर रात्र तमोगुणाशी संबंधित मानली जाते. त्यामुळे दिवसाच्या प्रकाशात केलेले विधी अधिक शुद्ध आणि शुभ मानले जातात.
Ans: गरुड पुराणात थेट अपायाचा उल्लेख नसला तरी रात्रीचे वातावरण नकारात्मक शक्तींशी संबंधित मानले गेले आहे. त्यामुळे शक्यतो दिवसाचाच वेळ निवडावा, असे सांगितले जाते.