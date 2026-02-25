Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Garuda Purana: रात्रीच्या वेळी अंत्यसंस्कार का केले जात नाही? काय सांगते गरुड पुराण

गरुड पुराणानुसार, अंत्यसंस्कार ही केवळ परंपरा नसून आत्म्याच्या पुढील प्रवासाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची धार्मिक प्रक्रिया मानली जाते. रात्रीच्या वेळी अंत्यसंस्कार का करू नयेत, याबाबत गरुड पुराणात उल्लेख करण्यात आला आहे,

Updated On: Feb 25, 2026 | 01:03 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • रात्रीच्या वेळी अंत्यसंस्कार का केले जात नाही
  • गरुड पुराणातील उल्लेख
  • काय आहेत कारणे
 

“मृत्यू” हा शब्द ऐकताच एक खोल शांतता येते. आपण सर्वजण हे जाणतो की जर आपण जन्मलो तर आपण एके दिवशी मरणारच. तरीही, जेव्हा एखाद्या प्रिय व्यक्तीचे निर्जीव शरीर आपल्या अंगणात असते तेव्हा वेळ थांबल्यासारखे वाटते. रडणारे लोक, मंद आवाजात मंत्रोच्चार आणि पांढऱ्या कापडात गुंडाळलेला मृतदेह. जर सूर्यास्तानंतर मृत्यू झाला तर अंत्यसंस्कार दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत पुढे ढकलले जातात.

धार्मिक श्रद्धेनुसार, शक्यतो अंत्यसंस्कार दिवसा करावेत. कारण सूर्यप्रकाश हा सकारात्मक ऊर्जा, देवत्व आणि शुद्धतेचे प्रतीक मानला जातो, तर रात्र ही तमोगुणी आणि नकारात्मक शक्तींशी संबंधित मानली जाते. त्यामुळे रात्री अंत्यसंस्कार केल्यास आत्म्याच्या प्रवासात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असे धार्मिक मत आहे.

सूर्यास्तानंतर अंत्यसंस्कार का केले जात नाहीत?

श्रद्धेनुसार, सूर्यास्तानंतर अंत्यसंस्कार निषिद्ध मानले जातात. गरुड पुराणात असे म्हटले आहे की रात्रीचा काळ हा तामसिक शक्तींचा काळ मानला जातो. विश्वासानुसार, जसजसा अंधार वाढतो तसतशी नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होते, जी आत्म्याच्या पुढील प्रवासात अडथळा आणू शकते. ग्रामीण भागात ही परंपरा अजूनही काटेकोरपणे पाळली जाते. वडीलधारी लोकांच्या म्हणण्यानुसार, पहाटेचे पहिले किरण” शुभ मानले जातात आणि त्या वेळी अंतिम संस्कार करणे आत्म्याच्या शांतीसाठी योग्य मानले जाते. ही श्रद्धा केवळ धार्मिकच नाही तर सामाजिक शिस्तीचा देखील एक भाग आहे.

Mahalaxmi Rajyog: मंगळ आणि चंद्र तयार करणार महालक्ष्मी राजयोग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

पंचक आणि इतर ज्योतिषीय कारणे

ज्योतिषशास्त्रात पंचक काळ अशुभ मानला जातो. या काळात मृत्यू झाल्यास विशेष शांती विधी केले जातात. अनेक कुटुंबांमध्ये, पूजेशिवाय अंत्यसंस्कार केले जात नाहीत. असे मानले जाते की, नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने कुटुंबावर अडचणी येऊ शकतात. शहरी जीवनात या परंपरांचे पालन करणे थोडेसे सोपे झाले असले तरी, अनेक कुटुंबे अजूनही पुढील पावले उचलण्यापूर्वी पुजाऱ्याचा सल्ला घेतात.

Dream Science: स्वप्नात गंगा आणि इमारत यासह या गोष्टी दिसणे मानले जाते शुभ

आत्मा आणि आसक्ती ही संकल्पना

धार्मिक श्रद्धेनुसार, मृत्यूनंतर लगेचच, आत्मा त्याच्या घराच्या आणि कुटुंबाच्या जवळ राहतो. तो त्याच्या शरीराशी आणि प्रियजनांशी जोडलेला असतो. म्हणून, शरीराला एकटे सोडणे आत्म्यासाठी वेदनादायक मानले जाते. अनेक लोकांच्या वैयक्तिक अनुभवांमुळेही या श्रद्धेला बळकटी मिळते. कुटुंबातील सदस्यांनी सकारात्मक वातावरण राखण्यासाठी रात्रभर भजन गायले. ही जागरण भीतीपेक्षा प्रेम आणि आदराचे प्रतीक बनते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: गरुड पुराणात अंत्यसंस्कारांविषयी काय सांगितले आहे?

    Ans: गरुड पुराणात मृत्यूनंतर आत्म्याचा प्रवास, कर्मफल आणि विधींचे महत्त्व यांचे सविस्तर वर्णन आहे. योग्य वेळेत आणि शास्त्रानुसार केलेले अंत्यसंस्कार आत्म्याच्या पुढील प्रवासासाठी हितकारक मानले गेले आहेत.

  • Que: रात्री अंत्यसंस्कार टाळण्यामागचे धार्मिक कारण काय?

    Ans: धर्मशास्त्रानुसार दिवस हा सत्त्वगुण आणि प्रकाशाचे प्रतीक आहे, तर रात्र तमोगुणाशी संबंधित मानली जाते. त्यामुळे दिवसाच्या प्रकाशात केलेले विधी अधिक शुद्ध आणि शुभ मानले जातात.

  • Que: रात्री अंत्यसंस्कार केल्यास काही अपाय होतो का?

    Ans: गरुड पुराणात थेट अपायाचा उल्लेख नसला तरी रात्रीचे वातावरण नकारात्मक शक्तींशी संबंधित मानले गेले आहे. त्यामुळे शक्यतो दिवसाचाच वेळ निवडावा, असे सांगितले जाते.

Get Latest Marathi News

Published On: Feb 25, 2026 | 01:03 PM

Feb 25, 2026 | 01:03 PM
