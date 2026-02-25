Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Career Tips : टायपिंग करण्यात पटाईत आहात? मग टाईपरायटर म्हणून घडवा करिअर

टायपिंग क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी स्पीड (WPM) आणि अचूकता (95%+) वाढवणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी टायपिंगसोबत Maharashtra State Board of Technical Education ची परीक्षा पास केल्यास संधी वाढतात.

Updated On: Feb 25, 2026 | 09:26 PM
टायपरायटर (Typewriter) ऑपरेटर किंवा टायपिंग क्षेत्रात करिअर करणे आजच्या डिजिटल युगात थोडे वेगळे वाटू शकते, पण योग्य कौशल्ये आणि दिशा घेतली तर हे क्षेत्र अजूनही चांगल्या संधी देऊ शकते. सुरुवातीला टायपिंग स्पीड आणि अचूकता (Accuracy) यावर भर देणे खूप महत्त्वाचे आहे. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांमध्ये टायपिंग येणे हे मोठे प्लस पॉईंट ठरते. विशेषतः Maharashtra State Board of Technical Education किंवा शासनमान्य टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण केल्यास सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात संधी वाढतात.

मुंबईत मराठी शाळांचे अस्तित्व गायब? संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

टायपिंग शिकण्यासाठी सुरुवातीला Inscript, Remington किंवा phonetic keyboard layouts यांचा सराव करावा. रोज किमान 30-60 मिनिटे प्रॅक्टिस केल्यास 30-40 WPM (words per minute) पासून 60+ WPM पर्यंत स्पीड वाढवता येतो. Accuracy 95% पेक्षा जास्त ठेवणे महत्त्वाचे आहे. आजच्या काळात फक्त टायपरायटर पुरेसा नाही, तर संगणकावर टायपिंग (Computer Typing) येणे अत्यावश्यक आहे. Microsoft Word, Google Docs, Excel यांसारख्या टूल्सचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. कारण बहुतेक टायपिंग कामे आता डिजिटल झाली आहेत.

करिअरच्या संधींबद्दल बोलायचे झाले तर न्यायालये, सरकारी कार्यालये, बँका, पत्रकारिता, डेटा एंट्री, कंटेंट रायटिंग आणि फ्रीलान्सिंगमध्ये टायपिंग स्किल्सला मोठी मागणी आहे. विशेषतः कोर्टात स्टेनोग्राफर किंवा टायपिस्ट म्हणून काम करण्यासाठी टायपिंगसोबत shorthand येणे फायदेशीर ठरते. फ्रीलान्सिंगही एक चांगला पर्याय आहे. Upwork, Freelancer, Fiverr सारख्या प्लॅटफॉर्मवर डेटा एंट्री, ट्रान्सक्रिप्शन, डॉक्युमेंट टायपिंग अशी कामे मिळू शकतात. सुरुवातीला कमी पैसे मिळाले तरी अनुभव वाढल्यावर कमाई वाढते.

पहिली ते आठवीच्या वार्षिक परीक्षा केंद्राच्या हातात? शाळांच्या आणि शिक्षकांच्या अधिकारावर गदा

तुमच्यासारख्या पत्रकारिता क्षेत्रात असलेल्या व्यक्तीसाठी टायपिंग हा मोठा प्लस आहे. जलद टायपिंगमुळे बातम्या पटकन लिहिता येतात, डेडलाईन पाळता येते आणि प्रोडक्टिव्हिटी वाढते. शेवटी, सातत्य आणि सराव हेच यशाचे गमक आहे. रोजचा सराव, नवीन सॉफ्टवेअर शिकणे आणि स्वतःला अपडेट ठेवणे यामुळे तुम्ही टायपिंग क्षेत्रात नक्कीच मजबूत करिअर घडवू शकता.

