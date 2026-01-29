Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Zodiac Sign: इंद्र योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

आज गुरुवार, 29 जानेवारी. आज जया एकादशी आहे. चंद्र वृषभ राशीतून मिथुन राशीमध्ये संक्रमण करेल. त्यामुळे काही शुभ योग तयार होतील. या शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 29, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

गुरुवार, 29 जानेवारी रोजी माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथी आहे. आजचा दिवस भगवान विष्णू यांना समर्पित आहे. चंद्राचे वृषभ राशीपासून मिथुन राशीत संक्रमण झाल्यामुळे सुनाफ योग तयार होणार आहे. गुरु आणि चंद्राच्या युतीमुळे, गजकेसरी योग देखील तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध आणि सूर्याच्या युतीमुळे बुधादित्य योग तयार होईल. रोहिणीनंतर मृगशिरा नक्षत्राच्या युतीत इंद्र योग देखील तयार होईल. या योगाच्या शुभ प्रभावामुळे धन, सन्मान आणि उच्च दर्जा मिळतो. इंद्र योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ राहील. तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात तुम्हाला प्रगती दिसेल. तुमचे धाडस आणि शौर्य नफ्याच्या महत्त्वपूर्ण संधी आणेल. या दिवशी परदेशात काम करणाऱ्या लोकांना विशेष यश मिळेल. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला कोणत्याही प्रलंबित कामात यश मिळू शकेल. सामाजिक क्षेत्रातही तुम्हाला आदर आणि प्रतिष्ठा मिळेल.

Numberlogy: जया एकादशीचा दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

मिथुन रास

गुरुवारचा दिवस मिथुन राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहील. करिअरच्या दृष्टीने आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरमध्ये प्रगतीच्याही अनेक संधी तुम्हाला मिळतील. उत्पन्नासोबतच खर्चही वाढत राहील. तुम्हाला राजकीय आणि सामाजिक संबंधांचा फायदा होईल. जर तुम्ही करिअर बदलण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला लवकरच संधी मिळू शकते. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. आजारी असलेल्यांच्या आरोग्यातही सुधारणा दिसून येईल.

सिंह रास

गुरुवारचा दिवस सिंह राशीच्या लोकांसाठी चांगला राहील. तुमच्या राजकीय आणि सामाजिक प्रभावाची दाट शक्यता आहे. जर तुम्ही करिअर बदलण्याचा विचार करत असाल तर हा दिवस फायदेशीर ठरेल. एकाच वेळी अनेक कामे पूर्ण केल्याने लक्षणीय आर्थिक फायदा होईल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. न्यायालयीन प्रकरणांमध्येही तुमचा विजय होईल. आरोग्य चांगले राहील. तुमच्या नोकरीत आणि कौटुंबिक जीवनात वरिष्ठांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. कोणतेही प्रलंबित काम पूर्ण होऊ शकते.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. व्यवसायात तुम्हाला अनपेक्षित यश मिळेल. एखादा मोठा करार होण्याची दाट शक्यता आहे. विशेषतः बँकिंग आणि मार्केटिंग क्षेत्रातील लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. शैक्षणिक आणि बौद्धिक क्षेत्रातही प्रगती होण्याची शक्यता आहे. घर आणि वाहनाशी संबंधित तुमची स्वप्ने आज पूर्ण होऊ शकतात.

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीला कोणत्या गोष्टींचे दान करणे आहे शुभ, जाणून घ्या

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून तुम्हाला फायदा होईल. यामुळे एखादी महत्त्वाची संधी किंवा पदोन्नती मिळू शकते. चिंता आणि त्रास तुमच्यापासून दूर राहतील. तुम्हाला अनपेक्षित लाभ होतील. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून आर्थिक लाभ देखील शक्य आहे. तुम्हाला कोर्टाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये यश मिळेल आणि दीर्घकाळापासून सुरू असलेले वाद संपतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Jan 29, 2026 | 09:00 AM
