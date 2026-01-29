Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ऑस्ट्रेलियन संघाला मिळाली नवी कर्णधार! Alyssa Healy ची जागा घेणार ही खेळाडू, भारताविरुद्ध संघ जाहीर

भारताविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत सोफी मोलिनो संघाचे नेतृत्व करेल. या मालिकेनंतर ती एकदिवसीय आणि कसोटी मालिकेची कर्णधारपदही सांभाळेल. भारताचा संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 08:59 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Australia captain and squad announced : ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट संघाच्या नवीन कर्णधाराची घोषणा करण्यात आली आहे. अष्टपैलू सोफी मोलिनो संघाची नवीन कर्णधार असेल. या भूमिकेत सोफी अलिसा हिलीची जागा घेईल, ज्यांनी अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. नवीन कर्णधार निवडण्यासोबतच, ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट संघाच्या निवडकर्त्यांनी भारताविरुद्धच्या मालिकेसाठी संघाचीही घोषणा केली आहे.

भारताविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत सोफी मोलिनो संघाचे नेतृत्व करेल. या मालिकेनंतर ती एकदिवसीय आणि कसोटी मालिकेची कर्णधारपदही सांभाळेल. भारतीय महिला क्रिकेट संघ तीन टी-२०, तीन एकदिवसीय आणि एका कसोटी सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात खेळल्या जाणाऱ्या एकदिवसीय आणि कसोटी सामन्यांसाठी ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार एलिसा हिली असेल, ज्याची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ही शेवटची मालिका असेल.

अ‍ॅशले गार्डनर आणि ताहलिया मॅकग्रा यांना सोफी मोलिनोच्या उपकर्णधारपदी नियुक्त करण्यात आले आहे, म्हणजेच त्या टी-२० मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियन संघाच्या उपकर्णधार असतील. सोफी एकदिवसीय आणि कसोटी सामन्यांमध्ये अ‍ॅलिसा हिलीच्या उपकर्णधारपदीही काम पाहेल. दुखापतीमुळे २०२६ च्या WPL मधून बाहेर पडलेल्या फोबी लिचफिल्डला ऑस्ट्रेलियन संघातील तिन्ही संघात स्थान देण्यात आले आहे.

ऑस्ट्रेलियाचा टी-२० संघ: डार्सी ब्राउन, निकोला केरी, अ‍ॅशले गार्डनर, किम गार्थ, ग्रेस हॅरिस, फोबी लिचफिल्ड, ताहलिया मॅकग्रा, सोफी मोलिनेक्स (कर्णधार), बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट, अ‍ॅनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेअरहॅम.

ऑस्ट्रेलियाचा एकदिवसीय संघ: डार्सी ब्राउन, निकोला केरी, अ‍ॅशले गार्डनर, किम गार्थ, अ‍ॅलिसा हीली (कर्णधार), अलाना किंग, फोबी लिचफिल्ड, ताहलिया मॅकग्रा, सोफी मोलिनेक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, अ‍ॅनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेअरहॅम.

ऑस्ट्रेलियाचा कसोटी संघ: डार्सी ब्राउन, अ‍ॅशले गार्डनर, किम गार्थ, लुसी हॅमिल्टन, अ‍ॅलिसा हीली (कर्णधार), अलाना किंग, फोबी लिचफिल्ड, ताहलिया मॅकग्रा, सोफी मोलिनेक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, अ‍ॅनाबेल सदरलँड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वेअरहॅम.

Published On: Jan 29, 2026 | 08:59 AM

