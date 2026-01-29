Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

अजित पवारांच्या निधनानंतर एकनाथ शिंदेंची ताकद आणखी वाढणार? पण भाजप आता नवी ‘रणनीती’ आखणार

आता अजित पवारांच्या अचानक एक्झिटमुळे एकनाथ शिंदे पुन्हा एकदा त्यांची ताकद वाढण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर, भाजप आपली महाराष्ट्र योजनेची पुनर्रचना करणार, असे बोलले जात आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 08:41 AM
भाजप आता नवीन 'राजकीय रणनीती' आखणार

भाजप आता नवीन 'राजकीय रणनीती' आखणार (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुःखद निधनानंतर भाजप आपली महाराष्ट्र योजना पुन्हा तयार करणार आहे. आतापर्यंत, अजित पवार यांनी राज्याच्या राजकारणात भाजपसाठी दुसरा पर्याय म्हणून काम केले. त्यामुळे शिवसेना नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दुर्लक्षित करूनही भाजपला त्यांचे सरकार चालवता आले.

आता अजित पवारांच्या अचानक एक्झिटमुळे एकनाथ शिंदे पुन्हा एकदा त्यांची ताकद वाढण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर, भाजप आपली महाराष्ट्र योजनेची पुनर्रचना करणार, असे बोलले जात आहे. विधानसभेत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३७ आमदार आहेत. भाजपच्या रणनीतीकारांचा असा विश्वास आहे की, भविष्यात या आमदारांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता आहे. यातील काही आमदार शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतही सामील होऊ शकतात. हे लक्षात घेता भाजप अजित पवारांच्या कुटुंबातील एखाद्याला राज्य सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका देण्याचा विचार करू शकते. भाजपच्या रणनीतीकारांना अजित पवारांच्या पत्नीला विधानसभेत आणायचे आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारमध्ये अजित पवारांच्या सहभागाचे पुनर्संतुलन करण्यासाठीही पावले उचलली जातील. जर राष्ट्रवादी काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रिपद दिले नाही तर इतर काही महत्त्वाची खाती देऊ शकतात. अजित पवार कुटुंबाने शिफारस केलेल्या आमदाराला राज्य सरकारमध्ये मंत्री बनवले जाईल. तथापि, त्यांना अर्थखाते देणार की नाही हे त्यावेळी ठरवले जाईल.

प्रफुल्ल पटेलांना केंद्रात संधी?

एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, प्रफुल्ल पटेल यांना केंद्र सरकारमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते, तर अजित पवार कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला राज्य सरकारमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते. त्यामुळे त्यांना महत्त्वाच्या मंत्रालयांची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. सध्याची परिस्थिती पाहता, अजित पवारांच्या निधनानंतर पवार कुटुंबाचे पुन्हा एकत्रीकरण होऊ नये, यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे. जेणेकरून शरद पवार राज्यात कोणताही राजकीय खेळ खेळू शकणार नाहीत.

पंतप्रधान मोदींची शरद पवारांशी चर्चा

अजित पवारांच्या निधनानंतर पंतप्रधानांनी शरद पवारांशीही चर्चा केली. त्यामुळे शरद पवार पुन्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, हे स्पष्ट होते.

हेदेखील वाचा : सत्तेत आल्यानंतर वाढले होते ‘दादां’चे विदर्भ प्रेम; विधानसभेत मोठे यश, स्थानिक स्वराज्यमध्येही चांगल्या जागा

Web Title: Eknath shindes political power will increase after ajit pawars death

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 08:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सत्तेत आल्यानंतर वाढले होते ‘दादां’चे विदर्भ प्रेम; विधानसभेत मोठे यश, स्थानिक स्वराज्यमध्येही चांगल्या जागा
1

सत्तेत आल्यानंतर वाढले होते ‘दादां’चे विदर्भ प्रेम; विधानसभेत मोठे यश, स्थानिक स्वराज्यमध्येही चांगल्या जागा

महापौरपदाच्या निवडणुका लांबणीवर; अजित पवारांच्या निधनामुळे महायुतीची नोंदणी रखडली
2

महापौरपदाच्या निवडणुका लांबणीवर; अजित पवारांच्या निधनामुळे महायुतीची नोंदणी रखडली

Ajit Pawar Death: काय तो रुबाब, काय तो राजेशाही थाट! अजित पवारांच्या ताफ्यात होती एकापेक्षा एक भन्नाट कार, किंमत…
3

Ajit Pawar Death: काय तो रुबाब, काय तो राजेशाही थाट! अजित पवारांच्या ताफ्यात होती एकापेक्षा एक भन्नाट कार, किंमत…

Ajit Pawar Plane Crash: पायलटची चूक की तांत्रिक बिघाड? अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून छगन भुजबळ संभ्रमात; म्हणाले…
4

Ajit Pawar Plane Crash: पायलटची चूक की तांत्रिक बिघाड? अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून छगन भुजबळ संभ्रमात; म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अजित पवारांच्या निधनानंतर एकनाथ शिंदेंची ताकद आणखी वाढणार? पण भाजप आता नवी ‘रणनीती’ आखणार

अजित पवारांच्या निधनानंतर एकनाथ शिंदेंची ताकद आणखी वाढणार? पण भाजप आता नवी ‘रणनीती’ आखणार

Jan 29, 2026 | 08:40 AM
मासिक पाळी कायमच उशिरा येते? शरीरात होणारे ‘हे’ बदल असू शकतात आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा, वेळीच व्हा सावध

मासिक पाळी कायमच उशिरा येते? शरीरात होणारे ‘हे’ बदल असू शकतात आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा, वेळीच व्हा सावध

Jan 29, 2026 | 08:37 AM
Numberlogy: जया एकादशीचा दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: जया एकादशीचा दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Jan 29, 2026 | 08:30 AM
T20 World Cup 2026 आधी या स्टार खेळाडूला केले सस्पेंड! आयसीसीने या मोठ्या कारणासाठी केली कारवाई

T20 World Cup 2026 आधी या स्टार खेळाडूला केले सस्पेंड! आयसीसीने या मोठ्या कारणासाठी केली कारवाई

Jan 29, 2026 | 08:23 AM
पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चटपटे आलू, साध्या मसाल्यांपासून बनवलेली चविष्ट रेसिपी

पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चटपटे आलू, साध्या मसाल्यांपासून बनवलेली चविष्ट रेसिपी

Jan 29, 2026 | 08:00 AM
हृदयस्पर्शी विचारांनी करा दिवसाची आनंद आणि उत्साहाने सुरुवात, सकारात्मक ऊर्जेमुळे राहाल कायमच फ्रेश

हृदयस्पर्शी विचारांनी करा दिवसाची आनंद आणि उत्साहाने सुरुवात, सकारात्मक ऊर्जेमुळे राहाल कायमच फ्रेश

Jan 29, 2026 | 07:30 AM
Ajit Pawar Funeral LIVE Updates in Marathi: अजित पवार यांना आज अखेरचा निरोप

LIVEAjit Pawar Funeral LIVE Updates in Marathi: अजित पवार यांना आज अखेरचा निरोप

Jan 29, 2026 | 07:24 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM