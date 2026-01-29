अजित पवारांच्या निधनानंतर एकनाथ शिंदेंची ताकद आणखी वाढणार? पण भाजप आता नवी ‘रणनीती’ आखणार

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुःखद निधनानंतर भाजप आपली महाराष्ट्र योजना पुन्हा तयार करणार आहे. आतापर्यंत, अजित पवार यांनी राज्याच्या राजकारणात भाजपसाठी दुसरा पर्याय म्हणून काम केले. त्यामुळे शिवसेना नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दुर्लक्षित करूनही भाजपला त्यांचे सरकार चालवता आले.
आता अजित पवारांच्या अचानक एक्झिटमुळे एकनाथ शिंदे पुन्हा एकदा त्यांची ताकद वाढण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर, भाजप आपली महाराष्ट्र योजनेची पुनर्रचना करणार, असे बोलले जात आहे. विधानसभेत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३७ आमदार आहेत. भाजपच्या रणनीतीकारांचा असा विश्वास आहे की, भविष्यात या आमदारांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता आहे. यातील काही आमदार शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतही सामील होऊ शकतात. हे लक्षात घेता भाजप अजित पवारांच्या कुटुंबातील एखाद्याला राज्य सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका देण्याचा विचार करू शकते. भाजपच्या रणनीतीकारांना अजित पवारांच्या पत्नीला विधानसभेत आणायचे आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारमध्ये अजित पवारांच्या सहभागाचे पुनर्संतुलन करण्यासाठीही पावले उचलली जातील. जर राष्ट्रवादी काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रिपद दिले नाही तर इतर काही महत्त्वाची खाती देऊ शकतात. अजित पवार कुटुंबाने शिफारस केलेल्या आमदाराला राज्य सरकारमध्ये मंत्री बनवले जाईल. तथापि, त्यांना अर्थखाते देणार की नाही हे त्यावेळी ठरवले जाईल.
प्रफुल्ल पटेलांना केंद्रात संधी?
एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, प्रफुल्ल पटेल यांना केंद्र सरकारमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते, तर अजित पवार कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला राज्य सरकारमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते. त्यामुळे त्यांना महत्त्वाच्या मंत्रालयांची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. सध्याची परिस्थिती पाहता, अजित पवारांच्या निधनानंतर पवार कुटुंबाचे पुन्हा एकत्रीकरण होऊ नये, यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे. जेणेकरून शरद पवार राज्यात कोणताही राजकीय खेळ खेळू शकणार नाहीत.
पंतप्रधान मोदींची शरद पवारांशी चर्चा
अजित पवारांच्या निधनानंतर पंतप्रधानांनी शरद पवारांशीही चर्चा केली. त्यामुळे शरद पवार पुन्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, हे स्पष्ट होते.
हेदेखील वाचा : सत्तेत आल्यानंतर वाढले होते ‘दादां’चे विदर्भ प्रेम; विधानसभेत मोठे यश, स्थानिक स्वराज्यमध्येही चांगल्या जागा