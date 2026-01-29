Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Menstruation Always Late These Changes In The Body Can Be Alarm Bells For Health Menstrual Cycle

मासिक पाळी कायमच उशिरा येते? शरीरात होणारे ‘हे’ बदल असू शकतात आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा, वेळीच व्हा सावध

मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये शरीरात होणाऱ्या बदलांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे. यामुळे आरोग्यासंबंधित गंभीर आजारांची लागण होणार नाही. जाणून घ्या सविस्तर.

Updated On: Jan 29, 2026 | 08:37 AM
मासिक पाळी कायमच उशिरा येते? शरीरात होणारे 'हे' बदल असू शकतात आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा, वेळीच व्हा सावध

मासिक पाळी कायमच उशिरा येते? शरीरात होणारे 'हे' बदल असू शकतात आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा, वेळीच व्हा सावध

Follow Us:
Follow Us:

मासिक पाळीच्या चक्रात बदल का होतात?
मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये हार्मोन्स का बदलतात?
मासिक पाळी उशिरा येण्याची कारणे?

सर्वच महिलांना महिन्यातील चार किंवा पाच दिवस मासिक पाळी येते. शरीरात होणाऱ्या नैसर्गिक बदलांमुळे मासिक पाळी येते. दर महिन्यालागर्भाशयाचे अस्तर आणि रक्त योनीमार्गे बाहेर पडून जाते. या दिवसांमध्ये महिला शारीरिक आणि मानसिक समस्यांना तोंड देत असतात. शरीरात होणाऱ्या हार्मोनल बदलांचा परिणाम संपूर्ण शरीरावर दिसू लागतो. मासिक पाळी आल्यानंतर कंबर दुखणे, पोटात वेदना होणे, उलट्या, मळमळ इत्यादी बरीच लक्षणे दिसू लागतात. मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये शरीरात होणाऱ्या बदलांकडे अनेक महिला दुर्लक्ष करतात, पण हेच बदल कालांतराने वाढतात आणि शरीरासाठी धोक्याचे ठरतात.(फोटो सौजन्य – istock)

टॉयलेटमध्ये वापरताय स्मार्ट फोन! Smart बना आणि ‘हे’ करा, वेळीच बदल सवय

महिलांच्या शरीरातील संप्रेरकांचे बिघडल्यानंतर सगळ्यात पहिला परिणाम मासिक पाळीवर दिसून येतो. ज्याला वैद्यकीय भाषेत ओलिगोमेनोरिया असे म्हणतात. हे बदल झाल्यानंतर मासिक पाळीच्या चक्रात बदल होतात, ज्यामुळे काहीवेळा मासिक पाळी उशिरा येते तर काहीवेळा मासिक पाळी महिन्यातून दोनदा येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शरीरात दिसून येणाऱ्या या बदलांकडे अजिबात दुर्लक्ष करता वेळीच उपचार करून आरोग्याची योग्य काळजी घ्यावी. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

मासिक पाळी अनियमित होण्याची कारणे:

सतत काम, मानसिक तणाव, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम महिलांच्या शरीरावर लगेच दिसून येतो. मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये शरीरात कोर्टिसोल नावाच्या हार्मोनची वाढ झाल्यानंतर मेंदूतील ‘हायपोथालेमस’वर परिणाम होतो, ज्यामुळे मासिक पाळी खूप जास्त लेट येते. शरीरात होणाऱ्या हार्मोनल बदलांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावे. मानसिक तणावाचा परिणाम मासिक पाळीच्या चक्रावर लगेच दिसून येतो.

हल्ली अनेक महिला आणि मुलींमध्ये पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोमची समस्या दिसून येत आहे. यामध्ये अंडाशयात लहान लहान गाठी तयार होतात, ज्याच्या परिणामामुळे मासिक पाळी कधी लवकर तर उशिरा येण्याची शक्यता असते. हार्मोन्सचे संतुलन बिघडल्या मासिक पाळीचे चक्र बिघडून जाते. याशिवाय वजन वाढल्यानंतर शरीरात अनावश्यक चरबीचा थर जमा होण्यास सुरुवात होते. शरीरातील चरबीचे प्रमाण बिघडल्याने ‘इस्ट्रोजेन’ हार्मोन्सवर घातक परिणाम दिसून येतात.

१० मिनिटांचा व्यायाम Stomach Cancer पासून वाचवेल जीव! कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी जेवणाच्या ताटात असायला हवेत ‘हे’ पदार्थ

थायरॉईड ग्रंथी शरीरातील चयापचय क्रिया आणि हार्मोन्स नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मदत करतात. हायपरथायरॉईडिझम किंवा हायपोथायरॉईडिझम मुळे मासिक पाळीच्या तारखांमध्ये बदल होतात. याशिवाय मासिक पाळी आल्यानंतर महिलांना खूप जास्त त्रास होतो. जंक फूडचे अतिसेवन, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांचा अभाव, झोपेची कमतरता इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम मासिक पाळीच्या चक्रावर लगेच दिसून येतो. अपुऱ्या झोपेमुळे शरीराचे ‘बायोलॉजिकल क्लॉक’ बिघडते आणि मासिक पाळी अनियमित होते. शरीराच्या क्षमतेपेक्षा जास्त व्यायाम केल्यामुळे शरीरातील ऊर्जेची पातळी पूर्णपणे कमी होऊन जाते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मासिक पाळी म्हणजे काय?

    Ans: ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, जिथे गर्भधारणा न झाल्यास गर्भाशयाचे अस्तर योनीमार्गातून रक्तस्त्राव म्हणून बाहेर पडते.

  • Que: मासिक पाळी किती दिवस चालते?

    Ans: सामान्यतः ३ ते ७ दिवस. पण प्रत्येक स्त्रीनुसार यात बदल असू शकतो.

  • Que: मासिक पाळी कधी सुरू होते?

    Ans: साधारण १२ ते १५ वर्षे वयात किंवा कधीकधी त्याआधीही.

Web Title: Menstruation always late these changes in the body can be alarm bells for health menstrual cycle

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 08:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सर्दी खोकल्यामुळे हैराण झाला आहात! मग चमचाभर मधात मिक्स करा ‘हा’ शक्तिशाली पदार्थ, कफ होईल कायमचा गायब
1

सर्दी खोकल्यामुळे हैराण झाला आहात! मग चमचाभर मधात मिक्स करा ‘हा’ शक्तिशाली पदार्थ, कफ होईल कायमचा गायब

आंबवलेला भात खाल्यानंतर शरीरात कोणते बदल होतात? जाणून घ्या भात बनवण्याची कृती आणि शरीराला होणारे आश्चर्यकारक फायदे
2

आंबवलेला भात खाल्यानंतर शरीरात कोणते बदल होतात? जाणून घ्या भात बनवण्याची कृती आणि शरीराला होणारे आश्चर्यकारक फायदे

कोणत्याही लक्षणांशिवाय होऊ शकतो हर्नियाचा त्रास! शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे आणि त्यावरील उपाय
3

कोणत्याही लक्षणांशिवाय होऊ शकतो हर्नियाचा त्रास! शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे आणि त्यावरील उपाय

हिवाळ्यात मिळणाऱ्या ‘या’ भाज्या ‘कर्करोगाच्या शत्रू’, नियमित सेवन केल्यास शरीरातील घाण पडून जाईल बाहेर
4

हिवाळ्यात मिळणाऱ्या ‘या’ भाज्या ‘कर्करोगाच्या शत्रू’, नियमित सेवन केल्यास शरीरातील घाण पडून जाईल बाहेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मासिक पाळी कायमच उशिरा येते? शरीरात होणारे ‘हे’ बदल असू शकतात आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा, वेळीच व्हा सावध

मासिक पाळी कायमच उशिरा येते? शरीरात होणारे ‘हे’ बदल असू शकतात आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा, वेळीच व्हा सावध

Jan 29, 2026 | 08:37 AM
Numberlogy: जया एकादशीचा दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: जया एकादशीचा दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Jan 29, 2026 | 08:30 AM
सत्तेत आल्यानंतर वाढले होते ‘दादां’चे विदर्भ प्रेम; विधानसभेत मोठे यश, स्थानिक स्वराज्यमध्येही चांगल्या जागा

सत्तेत आल्यानंतर वाढले होते ‘दादां’चे विदर्भ प्रेम; विधानसभेत मोठे यश, स्थानिक स्वराज्यमध्येही चांगल्या जागा

Jan 29, 2026 | 08:24 AM
T20 World Cup 2026 आधी या स्टार खेळाडूला केले सस्पेंड! आयसीसीने या मोठ्या कारणासाठी केली कारवाई

T20 World Cup 2026 आधी या स्टार खेळाडूला केले सस्पेंड! आयसीसीने या मोठ्या कारणासाठी केली कारवाई

Jan 29, 2026 | 08:23 AM
महापौरपदाच्या निवडणुका लांबणीवर; अजित पवारांच्या निधनामुळे महायुतीची नोंदणी रखडली

महापौरपदाच्या निवडणुका लांबणीवर; अजित पवारांच्या निधनामुळे महायुतीची नोंदणी रखडली

Jan 29, 2026 | 08:08 AM
पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चटपटे आलू, साध्या मसाल्यांपासून बनवलेली चविष्ट रेसिपी

पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चटपटे आलू, साध्या मसाल्यांपासून बनवलेली चविष्ट रेसिपी

Jan 29, 2026 | 08:00 AM
हृदयस्पर्शी विचारांनी करा दिवसाची आनंद आणि उत्साहाने सुरुवात, सकारात्मक ऊर्जेमुळे राहाल कायमच फ्रेश

हृदयस्पर्शी विचारांनी करा दिवसाची आनंद आणि उत्साहाने सुरुवात, सकारात्मक ऊर्जेमुळे राहाल कायमच फ्रेश

Jan 29, 2026 | 07:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM