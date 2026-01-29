Numberlogy: जया एकादशीचा दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

आजचा गुरूवारचा दिवस चढ उताराचा राहील. आज अंक 2 असणाऱ्याचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे. अशा वेळी सर्व मूलांकाच्या लोकांवर चंद्राचा प्रभाव राहील. आज गुरुवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह गुरू आहे आणि गुरूचा अंक 3 आहे. आज मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांना गुंतवणुकीतून आर्थिक लाभ होऊ शकतो आणि मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांना व्यवसायात फायदा होईल. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. गुंतवणूक करणे टाळावे. आरोग्याची काळजी घ्यावी. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.
मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. आर्थिक बाबतीत दीर्घकाळापासून गुंतवणूक केली असल्यास फायदा होईल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कुटुंबासोबत फिरायला जाण्याचा प्लॅन करू शकता. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.
मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. मानसिक ताण दूर होईल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसायामध्ये नवीन डील मिळू शकते. आरोग्याची काळजी घ्यावी. कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल.
मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक बाबतीत तुमचे अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या लोकांना नशिबाची साथ मिळेल. कामानिमित्त परदेशात जाऊ शकता. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.
मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगावी. आर्थिक गुंतवणूक विचारपूर्वक करावी. व्यवसायात नवीन संधी मिळतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी सावध राहण्याची गरज आहे. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील.
मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. व्यवसायामध्ये तुम्हाला आर्थिक फायदा होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. घरामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.
मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. धार्मिक कार्यात आवड निर्माण होईल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. कुटुंबासोबत वेळ घालवाल. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.
मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे. नोकरी करणाऱ्या लोकांना नशिबाची साथ मिळेल. जर तुम्ही नोकरी बदल करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबासोबत धार्मिक ठिकाणी जाऊ शकता.
मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस उत्तम राहील. वडिलांचा सल्ला घेऊन गुंतवणूक केल्यास फायदा होईल. व्यवसायामध्ये प्रगती होईल. आर्थिक बाबतीत वरिष्ठांचा सल्ला घ्या. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांची कामाच्या ठिकाणी प्रशंसा होईल. उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. कुटुंबात वेळ घालवाल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)