समाजात द्वेष आणि शत्रुत्व पसरवल्याचे रणवीर सिंगवर आरोप; अभिनेत्यावर गुन्हा दाखल, बेंगळुरू पोलीस करणार कारवाई?

‘कांतारा: अ लेजेंड – चॅप्टर १’ मधील दैवा दृश्याचे अनुकरण केले
ही तक्रार काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेशी संबंधित आहे, जेव्हा रणवीर सिंगने एका कार्यक्रमादरम्यान ऋषभ शेट्टी यांच्या ‘कांतारा: अ लेजेंड – चॅप्टर १’ चित्रपटातील दैवा दृश्याचे अनुकरण केल्याबद्दल टीका केली होती. ही घटना २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गोव्यात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या (इफ्फी) समारोप समारंभात घडली. ज्यानंतर रणवीर अडचणी अडकला.
दैवी परंपरेचा अपमान केल्याचा आरोप
रणवीर सिंगविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम १९६, २९९ आणि ३०२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही तक्रार बेंगळुरू येथील वकील प्रशांत मेथल (४६) यांनी दाखल केली आहे. एफआयआरनुसार, तक्रारदाराने आरोप केला आहे की रणवीर सिंगने अपमानास्पद टिप्पणी केली आणि मंचावर असे कृत्य केले ज्यामुळे आदरणीय दैवी परंपरेचा अपमान झाला.
पंजुर्ली आणि गुलिगा या देवतांशी संबंधित हास्यास्पद अनुकरण
मेथलने आपल्या तक्रारीत दावा केला आहे की अभिनेत्याने पंजुर्ली आणि गुलिगा या देवतांशी संबंधित अभिव्यक्तींचे हास्यास्पद पद्धतीने अनुकरण केले आहे. तक्रारीत पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की रणवीरने पवित्र चावुंडी देवतेचा उल्लेख भूत म्हणून केला आहे. बेंगळुरूमध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये स्पष्ट केले आहे की चावुंडी दैव ही कर्नाटकच्या किनारी भागात पूजनीय देवी आहे, जी दैवी स्त्री शक्तीचे प्रतीक आहे. तक्रारदाराने म्हटले आहे की देवतेचे भूत म्हणून चित्रण करणे ही एक घोर चुकीची माहिती आहे ज्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत आणि भक्तांना मानसिक त्रास झाला आहे.
समाजात द्वेष आणि शत्रुत्वाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप
तक्रारीत म्हटले आहे की २ डिसेंबर २०२५ रोजी, बेंगळुरूमधील कर्नाटक राज्य बिलियर्ड्स असोसिएशनच्या इन्स्टाग्रामच्या अकाउंटवरून स्क्रोल करत असताना, त्यांना या सादरीकरणाचा एक व्हिडिओ आढळला. हा व्हिडिओ ब्रीफ चॅट नावाच्या अकाउंटने शेअर केल्याचे वृत्त आहे. एफआयआरमध्ये पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की धार्मिक भावना दुखावण्याच्या आणि समाजात द्वेष आणि शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हे कृत्य जाणूनबुजून आणि दुर्भावनापूर्णपणे करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, हे प्रकरण बेंगळुरूमधील प्रथम अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (सीएमएम) न्यायालयात पाठवण्यात आले आहे आणि त्याची सुनावणी ८ एप्रिल रोजी होणार आहे.