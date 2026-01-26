Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमा स्नानाचे महत्त्व; एका दिवसाच्या पूजेमुळे पापांचा होतो अंत

शास्त्रांमध्ये माघ महिन्यात स्नानाचे महत्त्व सांगण्यात आलेले आहे. माघ पौर्णिमेलाही विशेष महत्त्व दिले जाते. जेव्हा माघ महिना येतो तेव्हा संपूर्ण महिना सूर्यास्तानंतर रात्रीपर्यंत पूर्व क्षितिजावर माघ नक्षत्र दिसते, म्हणूनच, वैदिक ऋषींनी माघला तपस्वी म्हटले, तर त्याच महिन्यातील पौर्णिमा माघी पौर्णिमा म्हणूनही ओळखली जाऊ लागली. पूर्णिं मीमीते अथवा पूर्णो माः अर्थात् पूर्णमा: तत्रभवा पौर्णमासी तिथि:। हेमाद्रि नामक धर्मग्रंथ में कहा गया है – पूर्णमासो भवेद् यस्यां पूर्णमासी ततः स्मृताः। म्हणजे ज्यावेळी चंद्र पूर्णावस्थेत उगवतो तेव्हा त्या तारखेला पौर्णिमा म्हणतात. जेव्हा चंद्र आणि गुरु पौर्णिमेच्या दिवशी एकाच नक्षत्रात असतात तेव्हा त्या पौर्णिमेला महापौर्णिमा म्हणतात.
माघ पौर्णिमा तिथीची सुरुवात रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 5.24 वाजता वाजता होणार आहे. पूजेसाठी शुभ वेळ १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ५:२४ ते ६:३२ पर्यंत आहे. पौर्णिमा तिथीची समाप्ती 2 फेब्रुवारी रोजी पहाटे ३:४६ वाजता होणार आहे. यावेळी माघ पौर्णिमा 1 फेब्रुवारी रोजी आहे.
माघ पौर्णिमेला तीळ दान करणे अनिवार्य आहे. पद्मपुराणातील २,८०० श्लोक असलेल्या अध्याय २१९ ते २५० मध्ये माघ महिन्यात स्नान आणि इतर विधींचे महत्त्व वर्णन केले आहे. सकाळी आंघोळ करणे खूप प्रशंसनीय आहे. असे म्हटले जाते की सकाळी तारे दिसत असताना आंघोळ करणे सर्वोत्तम आहे. सूर्योदयापूर्वी आंघोळ करणे मध्यम आहे आणि सूर्योदयानंतर आंघोळ करणे मध्यम फायदेशीर आहे. ज्या महिन्यात पौर्णिमा येते आणि त्यासोबत माघ नक्षत्र येते त्याला माघ म्हणतात. ज्याला दीर्घकाळ स्वर्गात राहण्याची इच्छा असेल तो माघ महिन्यात सूर्योदयापूर्वी कोणत्याही पाण्यात स्नान करू शकतो.
माघ महिन्यातील पौर्णिमा ही तीर्थक्षेत्रांमध्ये स्नान आणि दान करण्यासाठी खूप फायदेशीर मानली जाते. या दिवशी स्नान करणे, दान करणे, गाईंचे दान करणे आणि यज्ञ करणे हे पवित्र प्रयाग शहरात विशेष महत्त्व आहे.
जे माघ महिन्याच्या थंड पाण्यात स्नान करतात ते पापांपासून मुक्त होतात आणि स्वर्गात जातात. सुब्रतांनी मन स्थिर ठेवून नऊ दिवस माघ स्नान केले. दहाव्या दिवशी, थंडीने त्रस्त होऊन, तो मरण पावला. त्याचक्षणी एक सुंदर विमान आले आणि तो त्यात चढला आणि स्वर्गात गेला. बरेच दिवस स्वर्गाचे सुख उपभोगल्यानंतर, त्याचा पृथ्वीवर पुनर्जन्म झाला. पुन्हा, माघ महिन्यात प्रयाग क्षेत्रात धार्मिक स्नान केल्यानंतर, त्याला पुन्हा ब्रह्मलोकाची प्राप्ती झाली.
Ans: माघ पौर्णिमा 1 फेब्रुवारी रोजी आहे.
Ans: स्नानाने शरीर आणि मन शुद्ध होतात तसेच आध्यात्मिक शुद्धता वाढते; श्रद्धेनुसार हे स्नान पापं नष्ट करण्यास मदत करते.
Ans: नदीपर्यंत पोहोचता न आल्यानं घरात गंगाजलाने स्नान करूनही पूजेचा लाभ मिळतो