Gupt Navratri : गुप्त नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी केली जाते देवी बगलामुखी पूजा, जाणून घ्या महत्त्व आणि मंत्र

हिंदू धर्मामध्ये गुप्त नवरात्रीला विशेष महत्त्व आहे. ही नवरात्री आध्यात्मिक साधना, तंत्र आणि शक्ती उपासनेशी संबंधित मानली जाते. गुप्त नवरात्री वर्षातून दोनदा येते – माघ आणि आषाढ महिन्यात. त्याला ‘गुप्त’ असे म्हणतात कारण त्यात केल्या जाणाऱ्या प्रथा सामान्य उपासनेपेक्षा वेगळ्या, गुप्त आणि अधिक गूढ असतात. या काळात, तांत्रिक, साधक आणि भक्त देवीचे विशेष आशीर्वाद मिळविण्यासाठी गुप्तपणे विशेष पूजा करतात.
माघ गुप्त नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी देवी बगलामुखीची पूजा करण्याचा एक विशेष विधी आहे. ती दहा महाविद्यांपैकी एक आहे, ज्यांचे आध्यात्मिक साधना अत्यंत प्रभावी असल्याचे म्हटले जाते. बगलामुखी ही सर्वात शक्तिशाली महाविद्या मानली जाते, जी शत्रू आणि नकारात्मक शक्तींना दूर ठेवण्यास सक्षम आहे. असे म्हटले जाते की तिची पूजा सर्वात आव्हानात्मक कार्यांमध्येही विजय, संरक्षण आणि असाधारण आध्यात्मिक शक्ती प्रदान करते.
बगलामुखीला वार करण्याची शक्तीची देवी मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, या देवीत शत्रूंच्या नकारात्मक ऊर्जा, शब्द आणि विचारांना थांबवण्याची शक्ती आहे. पिवळे कपडे, पिवळे आसन आणि पिवळी फुले ही देवी बगलामुखीला खूप प्रिय आहेत. असे मानले जाते की देवी बगलामुखीची उत्पत्ती एका प्रलयकारी घटनेदरम्यान झाली होती, जेव्हा देवीने तिच्या शक्तीचा वापर करून स्तंभन करून त्याचे रक्षण केले.
माघ गुप्त नवरात्रीचा आठवा दिवस देवी बगलामुखीला समर्पित आहे. या दिवशी तिची पूजा केल्याने आणि मंत्रांचा जप केल्याने सर्व अडथळ्यांपासून मुक्तता मिळते आणि प्रत्येक प्रयत्नात यश मिळते.
शत्रूंच्या अडथळ्यांपासून मुक्तता
बोलण्याची शक्ती मिळवणे
भीती, संघर्ष आणि नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करणे
कायदेशीर बाबींमध्ये विजय
राजकीय प्रभाव वाढला
विजय आणि आत्मविश्वास वाढला
धार्मिक श्रद्धेनुसार, जीवनात वारंवार अडथळे, खटले, शत्रुत्व किंवा मानसिक अशांततेशी झुंजणाऱ्या व्यक्तीसाठी बगलामुखी देवीची पूजा करणे फायदेशीर मानले जाते. विशेषतः गुप्त नवरात्रीत केलेल्या उपासनेचे फळ लवकर मिळते असे म्हटले जाते.
ॐ ह्लीं बगलामुख्यै नमः
हा बीजमंत्र लहान आणि प्रभावी जपासाठी वापरला जातो. या मंत्राचा जप करताना पिवळे कपडे घालणे आणि पिवळी फुले अर्पण करणे शुभ मानले जाते.
ॐ बगलामुख्यै च विद्महे स्तम्भिन्यै च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्.
बुद्धी आणि धोरणात्मक कौशल्यांच्या शुद्धीकरणासाठी हा मंत्र जपला जातो.
गुप्त नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी देवी बगलामुखीच्या या मंत्राचा जप करणे विशेष फायदेशीर मानले जाते. शत्रूंवर विजय मिळविण्यासाठी आणि अडथळे दूर करण्यासाठी वापरला जाणारा हा देवीचा सर्वात शक्तिशाली आणि प्रसिद्ध मंत्र आहे.
ॐ ह्लीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा.’
पूजेदरम्यान या मंत्रांचा जप करण्यासाठी
शांत आणि एकांत ठिकाणी जा.
पिवळा रंग जास्त वापरा.
विचार, शब्द आणि कृतींमध्ये संयम ठेवा.
सराव गुप्त ठेवणे चांगले.
ज्योतिषशास्त्रानुसार माघ गुप्त नवरात्रीमध्ये देवी बगलामुखीची पूजा करणे हा साधक आणि भक्तांसाठी एक विशेष प्रसंग आहे. हा सण केवळ आध्यात्मिक शक्ती प्रदान करत नाही तर जीवनातील नकारात्मक अडथळे दूर करण्यास देखील मदत करतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: श्रद्धा असलेला कोणताही स्त्री-पुरुष ही पूजा करू शकतो.
Ans: गुप्त नवरात्री साधना, तंत्र व महाविद्यांसाठी अत्यंत प्रभावी काळ मानला जातो.
Ans: पिवळा रंग देवी बगलामुखीचा प्रिय रंग असून तो स्तंभन व ज्ञानशक्तीचे प्रतीक आहे.