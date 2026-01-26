Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Zodiac Sign: प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी तयार होत आहे शुभ संयोग, वृश्चिक राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार लाभ

आज सोमवार 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिन आहे. तसेच सोमवारचा दिवस महादेवांना समर्पित आहे. आज शुभ योग देखील घडून येत आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Jan 26, 2026 | 08:52 AM
आज सोमवार 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिन आणि गुप्त नवरात्रीचा आठवा दिवस आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार आज चंद्र मंगळाच्या मेष राशीत संक्रमण करणार आहे आणि पूर्वेकडे दिशात्मक अशुभ दिशा असणार आहे. या दिवशी चंद्राच्या स्थितीमुळे लक्ष्मी योग, साधी योग, शुभ योग यासह अनेक दुर्मिळ योग तयार होत आहेत, ज्यामुळे या दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. या शुभ योगाचा सोमवारी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुमची अपूर्ण कामे आज पूर्ण होतील. तुम्ही तुमच्या सभोवतालची कामे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न कराल. एखाद्या अनुभवी आणि विश्वासू व्यक्तीशी बोलू शकता, त्यांचा अनुभव तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकतो. मुलांबाबत सुरू असलेल्या समस्या दूर होतील आणि तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासह एखाद्या धार्मिक स्थळाला भेट देण्याची संधी मिळू शकेल.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. अडकलेले पैसे मिळण्याची शक्यता आहे आणि प्रत्येक पावलावर नशीब त्यांच्या बाजूने असेल. तुम्हाला कदाचित एक दीर्घकाळापासून आवडणारी व्यावसायिक संधी मिळेल. तुमच्या बालपणीच्या मैत्रिणीशी लग्न करण्याची तुमची इच्छा अखेर पूर्ण होऊ शकते. जर तुम्हाला काही कायदेशीर अडचणी येत असतील तर उद्या तुम्हाला आराम मिळू शकेल.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. प्रत्येक कामात सक्रियपणे सहभागी व्हाल. तुम्हाला एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीशी संपर्क साधण्याची संधी मिळू शकते. या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्या आणि त्यांच्या अनुभवांमधून आणि चुकांमधून शिका आणि ते धडे तुमच्या कामात लागू करा. तुम्हाला आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या बोलण्यात गोडवा आणि नम्रता आणा. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता देखील आहे, ज्यामध्ये तुम्ही यशस्वी व्हाल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबातील सदस्यांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल आणि प्रत्येक कामात भरपूर यश मिळेल. तुम्हाला चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळतील. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. महत्त्वाची कामे वेळेवर पूर्ण होतील.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. वादविवादांपासून दूर राहा. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रत करावे. जर तुम्ही नोकरीच्या शोधात असाल तर लवकरच एक नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकते. नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. कुटुंबासह आनंददायी सहलीचे नियोजन केल्याने नवीन ऊर्जा आणि उत्साह मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Jan 26, 2026 | 08:52 AM

