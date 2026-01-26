अहवालानुसार, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड (JAB) यांच्या देखरेखीखाली आयआयटी कानपूरचे संचालक प्रा. मनिंद्र अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयआयटीतील तज्ज्ञ सहा महिन्यांत जेईई अॅडव्हान्स्ड सुधारणा आराखडा (रोडमॅप) तयार करणार आहेत. त्यानंतर पायलट निकाल आणि विश्लेषणाच्या आधारे टप्प्याटप्प्याने कार्ययोजना राबवली जाईल. जेईई मेन प्रमाणेच जेईई अॅडव्हान्स्ड परीक्षा देखील वर्षातून तीन ते चार वेळा घेण्याची तयारी आहे. सध्या ही परीक्षा वर्षातून एकदाच घेतली जाते. तसेच ही परीक्षा एकापेक्षा अधिक दिवसांत आणि वेगवेगळ्या स्लॉटमध्ये घेण्याचा विचार सुरू आहे.
Pune News : विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र जागतिक केंद्र बनावं; तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे कार्यशाळेत आवाहन
PCM प्रश्नांची संख्या होणार कमी
सध्या जेईई अॅडव्हान्स्ड परीक्षेत फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स या विषयांचे प्रश्न विचारले जातात. आता नव्या पॅटर्नमध्ये एप्टीट्यूड प्रश्नांचा समावेश झाल्यास PCM प्रश्नांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. एप्टीट्यूड प्रश्नांद्वारे विद्यार्थ्यांची तार्किक क्षमता, गणिती कौशल्य आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता तपासली जाणार आहे. त्यामुळे परीक्षेचा अतिशय कठीण स्तर काहीसा सुलभ होऊ शकतो. नव्या पॅटर्नमध्ये विषयांपेक्षा क्रिटिकल थिंकिंग आणि कौशल्यांवर अधिक भर दिला जाणार आहे.
पॅटर्न बदलण्याची गरज का?
आयआयटीमध्ये सुमारे 19 हजार जागा असून, या परीक्षेसाठी दरवर्षी सुमारे दीड ते दोन लाख विद्यार्थी बसतात. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (NEP) विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेचा ताण कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळेच जेईई अॅडव्हान्स्डच्या पॅटर्नमध्ये बदल केला जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची कोचिंगवरील अवलंबन कमी होईल.
Ch. Sambhajinagar : शिक्षकांचे ‘डेटा’ संकलन सुरू; शिक्षक पात्रता परीक्षेत केंद्र व एनसीटीईशी साधला संपर्क
Ans: परीक्षा वारंवार घेणे आणि एप्टीट्यूड प्रश्नांचा समावेश.
Ans: परीक्षेचा ताण कमी करणे आणि कौशल्य, लॉजिकल थिंकिंग तपासणे.
Ans: रोडमॅप, पायलट आणि विश्लेषणानंतर टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होऊ शकते.