Masik Durgashtami 2026: कधी आहे माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजेची पद्धत आणि महत्त्व

हिंदू धर्मात, मासिक दुर्गाष्टमीला विशेष धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. ती प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या आठव्या दिवशी येते. माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Jan 26, 2026 | 10:00 AM
  • मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे
  • मासिक दुर्गाष्टमी शुभ मुहूर्त
  • मासिक दुर्गाष्टमी महत्त्व
 

पंचांगानुसार, माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाअष्टमी आज सोमवार, 26 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. या दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे कारण ही गुप्त नवरात्रीची अष्टमी तिथी देखील आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, या खास दिवशी दुर्गा देवीची पूजा केल्याने जीवनातील सर्व संकटे दूर होतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या वर्षीची दुर्गाअष्टमी अनेक दुर्मिळ योगायोग घेऊन येते. माघ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

मासिक दुर्गाष्टमी शुभ मुहूर्त

दुर्गाअष्टमीच्या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त सकाळी 5.26 ते 6.19 पर्यंत आहे. या दिवसाचा शुभ मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त, दुपारी 12:12 ते 12.55 पर्यंत आहे. तुम्ही सकाळी 7.12 ते 8.33 या वेळेत अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्तावर दुर्गा पूजा करू शकता. या दिवसाचा निशिता मुहूर्त पहाटे 12.7 ते पहाटे 1 वाजेपर्यंत आहे. यावेळी अश्विनी नक्षत्र असेल.

Gupt Navratri : गुप्त नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी केली जाते देवी बगलामुखी पूजा, जाणून घ्या महत्त्व आणि मंत्र

मासिक दुर्गाष्टमी शुभ योग

मासिक दुर्गाष्टमीच्या दिवशी सधी योग तयार होत आहे, जो शास्त्रांमध्ये कार्यपूर्तीसाठी खूप शुभ मानला जातो. असे मानले जाते की या शुभ योगांमध्ये केलेल्या उपासनेचे फळ अनेक पटीने वाढते आणि साधकाच्या इच्छा लवकर पूर्ण होतात.

असे करा देवीला प्रसन्न

सकाळी लवकर उठून आंघोळ करा आणि स्वच्छ कपडे परिधान करा आणि उपवास करण्याचे व्रत घ्या. तुमच्या देव्हाऱ्याजवळ दुर्गेची मूर्ती किंवा चित्र ठेवा. दिवा लावा आणि गंगाजलाने परिसर शुद्ध करा. देवी दुर्गाला लाल वस्त्र, फळे, फुले, विशेषतः लाल गुलाब किंवा हिबिस्कस आणि मेकअपच्या वस्तू अर्पण करा. देवी दुर्गाला हलवा आणि चणे अर्पण करा. “ओम दम दुर्गाय नम:” हा मंत्र म्हणा आणि दुर्गा चालीसा म्हणा. शेवटी, दुर्गा देवीची आरती करा आणि घरातील सर्व सदस्यांना प्रसाद वाटा.

गुप्त नवरात्रीचे विशेष फायदे

आज गुप्त नवरात्रीचा आठवा दिवस असल्याने तंत्र आणि मंत्रांचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी आणि आध्यात्मिक प्रगतीची आकांक्षा बाळगणाऱ्यांसाठी ही रात्र खूप महत्त्वाची आहे. या दिवशी मुलींची पूजा करणे देखील खूप शुभ मानले जाते.

Zodiac Sign: प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी तयार होत आहे शुभ संयोग, वृश्चिक राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार लाभ

मासिक दुर्गाष्टमीचे महत्त्व

दर महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या आठव्या दिवशी दुर्गाष्टमीचे व्रत पाळले जाते. हा दिवस शक्तीच्या पूजेसाठी समर्पित आहे. गुप्त नवरात्रात येणारी ही अष्टमी देवीच्या उग्र आणि सौम्य अशा दोन्ही रूपांच्या ध्यानासाठी समर्पित आहे. आजची पूजा विशेषतः अशा लोकांसाठी फलदायी मानली जाते जे दीर्घकाळापासून आजारांनी किंवा मानसिक तणावाने ग्रस्त आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे

    Ans: मासिक दुर्गाष्टमी आज 26 जानेवारी रोजी आहे

  • Que: मासिक दुर्गाष्टमीचे व्रत का ठेवावे?

    Ans: हे व्रत देवी दुर्गेची कृपा मिळवण्यासाठी, संकटे दूर करण्यासाठी आणि मानसिक/आध्यात्मिक उन्नतीसाठी केले जाते.

  • Que: कोणत्या रंगात पूजा करावी?

    Ans: लाल आणि पिवळ्या रंगाचे वस्त्र, फुले व वस्तू शुभ मानल्या जातात – दुर्गापूजेसाठी सर्वसामान्यतः आदर्श.

