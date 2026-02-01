संध्याकाळच्या चहासोबत काही तरी खास हवं आहे मग झटपट बनवा गुजरातची प्रसिद्ध दाबेली, नोट करून घ्या रेसिपी

दिवसभरात काम करून थकल्यानंतर घरी आल्यावर सगळ्यांचं भूक लागते. भूक लागल्यानंतर नाश्त्यात नेमकं काय खावं? असे असंख्य प्रश्न सगळ्यांचं कायमच पडतात. नाश्त्यात वडापाव, सामोसा, ढोकळा किंवा चायनीज खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही गुजरातची प्रसिद्ध दाबेली बनवू शकता. घरात दाबेली कायमच विकत आणली जाते. कारण दाबेलीसाठी लागणारा मसाला बनवताना खूप जास्त चुका होतात. दाबेलीची चव मसालेदार, गोड आणि तिखट असते, त्यामुळे सगळेच जण दाबेली खूप आवडीने खातात. संध्याकाळच्या नाश्त्यात कायमच विकत आणलेले पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले मसालेदार आणि चमचमीत पदार्थ खावेत. कारण विकतचे पदार्थ बनवण्यासाठी वापरले जाणारे पदार्थ प्रक्रिया करून स्टोर केलेले असतात. दाबेली ला पदार्थ प्रामुख्याने गुजरातमध्ये पाहायला मिळतो. आंबट गोड चवीचा पदार्थ पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया दाबेली बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
