Lucky Zodiac Signs: 84 वर्षांनंतर शुक्र आणि अरुणमध्ये तयार होणार शतंक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

84 वर्षांनंतर शुक्र आणि युरेनसच्या दुर्मिळ योगामुळे शतंक योग तयार होणार आहे. ज्या योगामुळे समाधान आणि सकारात्मक बदल होणार आहे. शतंक योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Feb 01, 2026 | 02:30 PM
  • 84 वर्षांनंतर तयार होणार योग
  • शुक्र आणि अरुणमध्ये तयार होणार शतंक योग
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

पंचांगनुसार, शुक्र आणि युरेनस हे शनिवार, 31 जानेवारी रोजी दुपारी 3.50 वाजल्यापासून एकमेकांपासून १००° च्या कोनीय अंतरावर आहेत. ज्योतिषशास्त्राशास्त्रानुसार या कोनीय स्थितीला “शतंक योग” असे म्हणतात, जो एक अत्यंत शुभ संयोजन आहे. या योगाच्या प्रभावामुळे व्यक्तीच्या जीवनातील प्रत्येक गोष्टीत पूर्णता आणि समाधान मिळते. हा योग 84 वर्षांनंतर तयार झाला आहे जेव्हा शुक्र १७ अंश २७ मिनिटे आणि ५२ सेकंद वर कुंभ राशीत स्थित होता आणि युरेनस २७ अंश २७ मिनिटे आणि ५५ सेकंदवर कुंभ राशीत स्थित होता. या दोन्ही ग्रहांचे हे दुर्मिळ संयोजन खूप फायदेशीर मानले जाते. शतंक योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी फेब्रुवारी महिना अत्यंत शुभ राहील. हा काळ तुमच्या जीवनात नवीन शक्यता निर्माण करेल आणि जुने संघर्ष सोडवेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात लक्षणीय यश मिळण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही गुंतवणूक किंवा व्यवसायात गुंतलेले असाल तर तुम्हाला अपेक्षित फायदा होईल. तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात शांती आणि आनंद असेल. तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या, परंतु मानसिकदृष्ट्या तुम्ही मजबूत आणि उत्साही राहाल.

February Shubh Muhurat List: फेब्रुवारी महिन्यात विवाह, वाहन, गृहप्रवेश करण्यासाठी काय आहेत मुहूर्त जाणून घ्या

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी शतंक योगाचा प्रभाव खूप सकारात्मक राहील. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्याची तुमची क्षमता बळकट होईल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन संधी निर्माण होतील. नातेसंबंध चांगले राहतील. जुने मतभेद दूर होतील. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि खर्चामध्ये वाढ होऊ शकते.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अत्यंत फायदेशीर राहील. शतंक योगाच्या प्रभावामुळे तुमचे प्रयत्न यशस्वी होतील आणि तुमच्या योजना पूर्ण होतील. शिक्षण, करिअर किंवा कोणत्याही स्पर्धेत यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल. कौटुंबिक जीवन शांत आणि आनंदी राहील आणि महत्त्वाचे निर्णय योग्य दिशेने घेतले जातील. तुम्हाला मानसिकदृष्ट्या आराम मिळेल आणि नवीन योजनांबाबत उत्साही राहाल.

Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ

कुंभ रास

फेब्रुवारी महिना कुंभ राशीसाठी फायदेशीर राहील. शतंक योग आर्थिक आणि वैयक्तिक बाबींमध्ये समाधान देईल. जुने त्रास आणि समस्या कमी होतील. तुमच्या कारकिर्दीला किंवा व्यवसायाला नवीन दिशा मिळेल आणि भागीदारीमुळे फायदा होण्याची शक्यता आहे. तुमचे आरोग्य सुधारेल आणि तुम्हाला उत्साही वाटेल. तुमचे नाते सुसंवादी राहील आणि तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शतंक योग म्हणजे काय

    Ans: जेव्हा शुक्र (सुख, वैभव, कला) आणि अरुण/हर्षल (अचानक बदल, नवकल्पना) यांचा विशेष संबंध तयार होतो, तेव्हा तो दुर्मिळ संयोग “शतंक योग” म्हणून ओळखला जातो, असे ज्योतिष मानते.

  • Que: हा योग 84 वर्षांनंतरच का तयार होतो?

    Ans: अरुण (Uranus) ग्रहाची भ्रमणगती अत्यंत मंद आहे. तो एका राशीत सुमारे 7 वर्षे राहतो आणि संपूर्ण राशिचक्र पूर्ण करण्यास सुमारे 84 वर्षे घेतो. त्यामुळे शुक्रासोबत असा संयोग क्वचित तयार होतो.

  • Que: शतंक योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: शतंक योगाचा मेष, सिंह, तूळ आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Published On: Feb 01, 2026 | 02:30 PM

