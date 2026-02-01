Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • February Shubh Muhurat List 2026 Marriage Vehicle House Entry Property Muhurat

February Shubh Muhurat List: फेब्रुवारी महिन्यात विवाह, वाहन, गृहप्रवेश करण्यासाठी काय आहेत मुहूर्त जाणून घ्या

फेब्रुवारी महिन्याची सुरुवात आज 1 फेब्रुवारीपासून झाली आहे. या महिन्यात गृहप्रवेश, वाहन, मालमत्ता खरेदी करणे इत्यादीसाठी अनेक शुभ मुहूर्त आहेत. फेब्रुवारी महिन्यातील शुभ मुहूर्ताची यादी जाणून घ्या

Updated On: Feb 01, 2026 | 12:30 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • फेब्रुवारी महिन्यातील शुभ मुहूर्तांची यादी
  • फेब्रुवारी महिन्यात विवाह गृहप्रवेश करण्यासाठी मुहूर्त
  • फेब्रुवारी महिन्यात वाहन आणि मालमत्ता खरेदीसाठी मुहूर्त
 

फेब्रुवारी महिना खूप खास मानला जातो. फेब्रुवारी महिन्याची सुरुवात आज 1 फेब्रुवारीपासून झाली आहे. ग्रहांच्या हालचालीनुसार देखील हा महिना खास मानला जातो. या महिन्याध्ये ज्यांना घरामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन करायचे त्यांच्यासाठी हा महिना खास आहे. या महिन्यात विवाह, वाहन, मालमत्ता, गृहप्रवेश असे शुभ कार्यक्रमांसाठी फेब्रुवारी महिन्यात अनेक शुभ मुहूर्त आहेत. फेब्रुवारी महिन्यातमध्ये विवाह, वाहन, मालमत्ता, गृहप्रवेश करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत ते जाणून घेऊया

विवाह मुहूर्त

जर तुम्ही फेब्रुवारी महिन्यात विवाहाची योजना आखत असाल तर यासाठी तुम्हाला एकूण 11 मुहूर्त आहेत

गुरुवार 5 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7.7 ते 6 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 07.06 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे यावेळी उत्तराफाल्गुनी हस्त नक्षत्र असेल. तर चतुर्थी, पंचमी तिथी असेल.

शुक्रवार 6 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7.6 ते रात्री 11.37 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी हस्त नक्षत्र राहील तर पंचमी तिथी असेल.

रविवार, 8 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 12.08 ते 9 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 05.02 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी स्वाती नक्षत्र राहील तर सप्तमी तिथी असेल.

मंगळवार, 10 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 07:55 ते 11 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 01:42 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी अनुराधा नक्षत्र राहील तर नवमी तिथी असेल.

गुरुवार, 12 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 08:20 ते 13 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 03:06 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी मूल नक्षत्र राहील तर एकादशी तिथी असेल.

शनिवार, 14 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 06:16 ते 15 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 03:18 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र राहील तर त्रयोदशी तिथी असेल.

गुरुवार, 19 फेब्रुवारी रोजी रात्री 08:52 ते 20 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:55 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र राहील तर तृतीया तिथी असेल.

Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ

शुक्रवार, 20 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:55 ते 21 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 01:51 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी उत्तर भाद्रपद, रेवती नक्षत्र राहील तर तृतीया, चतुर्थी तिथी असेल.

मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 04:26 ते 25 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:50 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी रोहिणी नक्षत्र राहील तर नवमी तिथी असेल.

बुधवार, 25 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 01:28 ते 26 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:49 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी मृगशिरा नक्षत्र राहील तर नवमी, दशमी तिथी असेल.

गुरुवार, 26 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:49 ते रात्री 12:11 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी मृगशिरा नक्षत्र राहील तर दशमी तिथी असेल.

गृहप्रवेशासाठी मुहूर्त

फेब्रुवारी महिन्यात गृहप्रवेश करण्याचा विचार करत असाल तर या महिन्यात 7 मुहूर्त आहेत.

शुक्रवार, 6 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 12:23 ते 7 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 01:18 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी चित्रा नक्षत्र राहील तर हस्त तिथी असेल.

बुधवार, 11 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 09:58 ते 10:53 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी ज्येष्ठा, अनुराधा नक्षत्र राहील.

गुरुवार, 19 फेब्रुवारी रोजी रात्री 08:52 ते 20 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:55 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र राहील

शुक्रवार, 20 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:55 ते दुपारी 02:38 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र राहील.

शनिवार, 21 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 01:00 ते संध्याकाळी 07:07 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी रेवती नक्षत्र राहील.

बुधवार, 25 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 02:40 ते 26 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:49 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी मृगशिरा नक्षत्र राहील.

गुरुवार, 26 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:49 ते दुपारी 12:11 PM वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी मृगशिरा नक्षत्र राहील.

मुंज मुहूर्त

फेब्रुवारी महिन्यात मुंज करण्यासाठी 2 मुहूर्त आहेत.

शुक्रवार, 6 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11:59 ते दुपारी 01:55 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी हस्त, लग्न नक्षत्र राहील. तर कृष्ण पंचमी तिथी राहील.

बुधवार, 11 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11:39 ते दुपारी 01:35 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी ज्येष्ठा नक्षत्र राहील. तर कृष्ण दशमी तिथी राहील.

February Monthly Horoscope 2026: फेब्रुवारीचा महिना सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

वाहन खरेदीसाठी मुहूर्त

जर तुम्हाला या महिन्यात नवीन वाहनाची खरेदी करायची असल्यास त्यासाठी 5 मुहूर्त आहेत.

रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 07:09 ते दुपारी 11:58 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी पुष्य नक्षत्र आहे तर पौर्णिमा तिथी आहे.

शुक्रवार, 6 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 07:06 ते 7 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 07:06 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी हस्त, चित्रा नक्षत्र आहे तर पंचमी, षष्ठी तिथी आहे.

बुधवार, 11 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 09:58 ते सकाळी 10:53 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी ज्येष्ठा, अनुराधा नक्षत्र आहे तर दशमी, नवमी तिथी असेल.

गुरुवार, 26 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 06:49 ते दुपारी 12:11 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी मृगशिरा नक्षत्र राहील. तर दशमी तिथी राहील.

शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10:48 ते रात्री 10:32 वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. यावेळी पुनर्वसु नक्षत्र राहील तर एकादशी तिथी असेल.

मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी मुहूर्त

मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी फेब्रुवारीत काही मुहूर्त आहेत 12, 13, 19, 20, 26, 27 या दिवशी तुम्ही वाहन खरेदी करू शकता.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शुभ मुहूर्त म्हणजे काय?

    Ans: पंचांगानुसार तिथी, वार, नक्षत्र आणि योग यांचा अनुकूल संयोग जुळून येतो तो काळ शुभ मुहूर्त मानला जातो. या वेळी केलेली कामे यशस्वी आणि मंगलकारी ठरतात.

  • Que: फेब्रुवारीत कोणते दिवस साधारणतः शुभ मानले जातात?

    Ans: पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी आणि पौर्णिमा या तिथी बहुतेक शुभ कार्यांसाठी अनुकूल मानल्या जातात

  • Que: योग्य मुहूर्तावर केलेल्या कार्याचा काय फायदा होतो?

    Ans: कार्य निर्विघ्न पार पडते, दीर्घकाळ शुभ फल मिळते आणि मानसिक समाधान लाभते, असे धार्मिक मत आहे.

Web Title: February shubh muhurat list 2026 marriage vehicle house entry property muhurat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 12:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ
1

Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, पितृदोषापासून होईल सुटका
2

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, पितृदोषापासून होईल सुटका

Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा
3

Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा

Numberlogy: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा
4

Numberlogy: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
February Shubh Muhurat List: फेब्रुवारी महिन्यात विवाह, वाहन, गृहप्रवेश करण्यासाठी काय आहेत मुहूर्त जाणून घ्या

February Shubh Muhurat List: फेब्रुवारी महिन्यात विवाह, वाहन, गृहप्रवेश करण्यासाठी काय आहेत मुहूर्त जाणून घ्या

Feb 01, 2026 | 12:30 PM
पाकिस्तानात गृहयुद्धाला सुरुवात? BLA चा एकाच वेळी १४ शहरात हल्ला, ८० हून अधिकांचा बळी

पाकिस्तानात गृहयुद्धाला सुरुवात? BLA चा एकाच वेळी १४ शहरात हल्ला, ८० हून अधिकांचा बळी

Feb 01, 2026 | 12:30 PM
Budget 2026 Live: पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा! देशात १० हजार नवीन Tourist guide करणार तयार

Budget 2026 Live: पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा! देशात १० हजार नवीन Tourist guide करणार तयार

Feb 01, 2026 | 12:24 PM
संपूर्ण जग गाढ झोपेत असताना होतो या ठिकाणी होतो सूर्योदय, पहा नकाशावरील देशांची नावे आणि सविस्तर माहिती

संपूर्ण जग गाढ झोपेत असताना होतो या ठिकाणी होतो सूर्योदय, पहा नकाशावरील देशांची नावे आणि सविस्तर माहिती

Feb 01, 2026 | 12:17 PM
Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पाचा आपल्या आरोग्याशी काय संबंध आहे? 6 महत्त्वपूर्ण मुद्यांसह जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पाचा आपल्या आरोग्याशी काय संबंध आहे? 6 महत्त्वपूर्ण मुद्यांसह जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Feb 01, 2026 | 12:15 PM
Budget 2026 Live: मोठी बातमी! 1 एप्रिलपासून नवा Income Tax Law लागू; अपघात विमाही करमुक्त

Budget 2026 Live: मोठी बातमी! 1 एप्रिलपासून नवा Income Tax Law लागू; अपघात विमाही करमुक्त

Feb 01, 2026 | 12:14 PM
Budget 2026 : मुंबई-पुणे, पुणे-हैद्राबाद प्रवास जलद गतीने होणार! निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा

Budget 2026 : मुंबई-पुणे, पुणे-हैद्राबाद प्रवास जलद गतीने होणार! निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा

Feb 01, 2026 | 12:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM