“तुझी अवस्था बाबा सिद्दिकींपेक्षाही वाईट करू…”, बिश्नोई गँगची रोहित शेट्टीला धमकी, 5 आरोपींना अटक

प्रसिद्ध बॉलीवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टी याच्या घरावर गोळीबार झाला आहे दरम्यान सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली, ज्यामध्ये रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी घेण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 03:30 PM
प्रसिद्ध बॉलीवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टी याच्या जुहू येथील निवासस्थानाबाहेर गोळीबार झाल्याची माहिती दिली जात आहे. रात्री उशिरा हा गोळीबार झाला. या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू आहे. या प्रकरणात काही आरोपींना अटकही करण्यात आली आहे. रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार केल्याप्रकरणी गुंडांच्या संबंधांचीही चौकशी सुरू असल्याचे मुंबई गुन्हे शाखेतील सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली, ज्यामध्ये रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी घेण्यात आली आहे. ही जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई टोळीतील एका कथित सदस्याने घेतली आहे. हा व्यक्ती असा दावा करत आहे की रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार करणारा तोच आहे.

सोशल मीडियावर, शुभम लोणकर आरजू बिश्नोई नावाच्या व्यक्तीने रोहित शेट्टीवरील गोळीबार घटनेची जबाबदारी स्वीकारली आहे. तो त्याच्या पोस्टमध्ये लिहितो, “बंधूंनो, आज मुंबईतील दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घरी (शेट्टी टॉवर) झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी शुभम लोणकर आरजू बिश्नोई घेतो.”

पुढे, तो धमकी देत ​​लिहितो, “आम्ही त्याला अनेक वेळा मेसेज करून आमच्या कामात हस्तक्षेप करू नका असे सांगितले, पण तो समजत नाही. हा फक्त एक छोटासा ट्रेलर आहे. जर त्याला आमचा मुद्दा आणखी समजला नाही, तर त्याला त्याच्या घराबाहेर नाही तर त्याच्या बेडरूममध्ये, त्याच्या छातीत गोळी मारली जाईल. हा संपूर्ण बॉलिवूडसाठी इशारा आहे.”

त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढे शुभम लोणकर लिहितो, “वेळेत सुधारणा करा, नाहीतर तुम्ही खूप संकटात असाल. आम्ही बाबा सिद्दीकीपेक्षाही वाईट परिस्थितीत तुमचा सामना करू. आम्ही ज्यांना बोलावले आहे त्यांनी वेळेवर धाव घ्या, नाहीतर आमच्याकडे लपण्याची जागा संपेल. तुम्ही आणि आमचे सर्व शत्रू, तयार राहा. लवकरच भेटू.”

या सोशल मीडिया पोस्टवर किंवा बिश्नोई प्रकरणावर पोलिसांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सुरुवातीच्या तपासात, मुंबई गुन्हे शाखेतील सूत्रांनी सांगितले की रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेत गुंड कनेक्शनचाही तपास केला जात आहे.

