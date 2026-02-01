Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Sankashti Chaturthi 2026 Shubh Muhurt Worship Method And Moonrise Time

Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ

संकष्टी चतुर्थीचा दिवस गणपती बाप्पाला समर्पित असतो. या दिवशी गणपती बाप्पाचे भक्त उपवास करून रात्री चंद्राचे दर्शन घेऊन उपवास सोडतात. फेब्रुवारी महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Feb 01, 2026 | 11:03 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • संकष्टी चतुर्थी कधी आहे
  • संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त
  • संकष्टी चतुर्थीचे महत्त्व
 

हिंदू धर्मामध्ये महिन्याच्या प्रत्येक तिथीला आणि दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. पंचांगानुसार, संकष्टी चतुर्थीचा सण प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पंधरवड्याच्या चौथ्या दिवशी भक्ती आणि श्रद्धेने साजरा केला जातो. हा दिवस गणपती बाप्पाला समर्पित असतो. या दिवशी गणपती बाप्पाची विधीपूर्वक पूजा केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. या दिवशी भक्त पूर्ण दिवस उपवास देखील करतात. कुटुंबामध्ये सुख शांती नांदावी म्हणून प्रार्थना देखील करतात.

धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी गणपती बाप्पाची पूजा केल्याने जीवनातील कष्ट कमी होतात आणि कुटुंबात आनंद येतो. यावेळी फेब्रुवारी महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोद्याची वेळ जाणून घ्या

कधी आहे संकष्टी चतुर्थी

माघ महिन्यात येणाऱ्या संकष्टी चतुर्थी व्रताला द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. पंचांगानुसार, माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीची सुरुवात गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 12.9 वाजता सुरू होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती शुक्रवार, 6 फेब्रुवारी रोजी 12.22 वाजता संपेल. उद्यतिथीनुसार गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी संकष्टी चतुर्थीचे व्रत पाळले जाणार आहे.

February Monthly Horoscope 2026: फेब्रुवारीचा महिना सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त

द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थीच्या व्रताच्या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त सकाळी 5.22 ते 6.15 वाजेपर्यंत असेल. शिवाय, शुभ आणि सर्वोत्तम वेळ सकाळी 7.7 ते 8.29 पर्यंत असेल. जर तुम्हाला या मुहूर्तावर पूजा करायला जमणार नसेल तर अभिजीत मुहूर्त देखील शुभ मानला जातो. गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी अभिजीत मुहूर्त दुपारी 12.13 ते 12.57 पर्यंत असेल.

संकष्टी चतुर्थी पूजा पद्धत

संकष्टी चतुर्थीच्या व्रताच्या दिवशी सकाळी आवरून झाल्यानंतर स्वच्छ कपडे परिधान करा आणि देव्हारा स्वच्छ करून घ्या. नंतर, हातात पाणी घ्या आणि व्रत पाळण्याची प्रतिज्ञा करा. पिवळ्या कापडाने झाकलेल्या चौरंगावर गणपतीची मूर्ती ठेवा. त्यानंतर, गणपती बाप्पाला सिंदूर, चंदनाचा लेप, धान्य, फळे, फुले आणि दुर्वा गवत अर्पण करा. यानंतर, तुपाचा दिवा लावा आणि मोदक अर्पण करा. त्यानंतर, संकष्टी चतुर्थी व्रताची कथा वाचा आणि भगवान गणेशाची आरती करा. त्यानंतर, दिवसभर फळे खा आणि रात्री चंद्राची प्रार्थना करून उपवास सोडा. हे व्रत केल्याने तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी येते.

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, पितृदोषापासून होईल सुटका

संकष्टी चतुर्थीचे महत्त्व

गणपती बाप्पाची पूजा केल्याने अडथळे दूर करणारे आणि बुद्धिमत्ता, बुद्धी आणि ज्ञानाचे स्वामी म्हणून केली जाते. संकष्टी चतुर्थीच्या शुभ प्रसंगी योग्य पद्धतीने गणेशाची पूजा केल्यास जीवनातील सर्व अडथळे दूर होतात आणि प्रलंबित इच्छा पूर्ण होतात, असे मानले जाते. या शुभ दिवशी गणपती बाप्पाची पूजा केल्याने कुटुंबात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, संकष्टी चतुर्थीचे व्रत पाळणे तसेच भक्ती आणि खऱ्या मनाने भगवान गणेशाची पूजा केल्याने नकारात्मक शक्तींचा नाश होतो आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा येते. या कारणास्तव, संकष्टी चतुर्थी हा गणेश भक्तांसाठी विशेषतः फलदायी आणि शुभ सण मानला जातो.

चंद्रोद्याची वेळ

संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी रात्री गणपती बाप्पाला आणि चंद्राला नैवेद्य दाखवून उपवास सोडला जातो. त्यामुळे चंद्रोद्याची वेळ महत्त्वाची मानली जाते. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी चंद्रोद्य रात्री 9.35 मिनिटांनी आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: संकष्टी चतुर्थी कधी आहे

    Ans: संकष्टी चतुर्थी गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी आहे

  • Que: संकष्टी चतुर्थी व्रताचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: संकष्टी चतुर्थी व्रत गणेशजीच्या भक्तांसाठी अत्यंत शुभ असते. हे व्रत केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात, मनःशांती मिळते आणि इच्छांची पूर्ती होते, असे धार्मिक मान्यता आहे

  • Que: संकष्टी चतुर्थीला चंद्रोद्याची वेळ काय आहे

    Ans: संकष्टी चतुर्थीला चंद्रोद्याची वेळ रात्री 9.35 आहे

Web Title: Sankashti chaturthi 2026 shubh muhurt worship method and moonrise time

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 11:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, पितृदोषापासून होईल सुटका
1

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिेच्या दिवशी या दिशेला लावा दिवा, पितृदोषापासून होईल सुटका

Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा
2

Zodiac Sign: रवि पुष्य योग आणि माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होईल फायदाच फायदा

Numberlogy: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा
3

Numberlogy: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा

February Festival List 2026: माघ पौर्णिमा ते महाशिवरात्रीपर्यंत कोणते सण व्रतवैकल्य फेब्रुवारी महिन्यात येत आहेत ते जाणून घ्या
4

February Festival List 2026: माघ पौर्णिमा ते महाशिवरात्रीपर्यंत कोणते सण व्रतवैकल्य फेब्रुवारी महिन्यात येत आहेत ते जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ

Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ

Feb 01, 2026 | 11:03 AM
Union Budget 2026: ट्रम्प टॅरिफच्या धक्क्यातून भारताला सावरण्याचा मोदींचा प्रयत्न यशस्वी होणार? अर्थसंकल्पातून देईल उत्तर

Union Budget 2026: ट्रम्प टॅरिफच्या धक्क्यातून भारताला सावरण्याचा मोदींचा प्रयत्न यशस्वी होणार? अर्थसंकल्पातून देईल उत्तर

Feb 01, 2026 | 10:58 AM
Budget 2026: अमेरिका ते रशिया… संपूर्ण जगाच्या नजरा भारताच्या तिजोरीवर; जागतिक अस्थिरतेदरम्यान अर्थसंकल्प बदलणार चित्र?

Budget 2026: अमेरिका ते रशिया… संपूर्ण जगाच्या नजरा भारताच्या तिजोरीवर; जागतिक अस्थिरतेदरम्यान अर्थसंकल्प बदलणार चित्र?

Feb 01, 2026 | 10:53 AM
भारतीय वंशाच्या महिला अंतराळवीर कल्पना चावला यांचा अपघाती मृत्यू; जाणून घ्या 01 फेब्रुवारीचा इतिहास

भारतीय वंशाच्या महिला अंतराळवीर कल्पना चावला यांचा अपघाती मृत्यू; जाणून घ्या 01 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 01, 2026 | 10:53 AM
Union Budget 2026 : सामान्य माणसाला काय मिळणार? खर्चाचे हे 4 मुख्य स्तंभ ठरवणार देशाचे भवितव्य

Union Budget 2026 : सामान्य माणसाला काय मिळणार? खर्चाचे हे 4 मुख्य स्तंभ ठरवणार देशाचे भवितव्य

Feb 01, 2026 | 10:51 AM
Union Budget 2026: आजपासून वाढणार स्मार्टफोन्सच्या किंमती? काय सांगतात तज्ज्ञ, जाणून घ्या

Union Budget 2026: आजपासून वाढणार स्मार्टफोन्सच्या किंमती? काय सांगतात तज्ज्ञ, जाणून घ्या

Feb 01, 2026 | 10:46 AM
Budget 2026: तामिळनाडूची परंपरा जपत हातमागावरील कांजीवरम साडीची केली निर्मला सीतारमण यांनी निवड, जपला साधेपणा

Budget 2026: तामिळनाडूची परंपरा जपत हातमागावरील कांजीवरम साडीची केली निर्मला सीतारमण यांनी निवड, जपला साधेपणा

Feb 01, 2026 | 10:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM