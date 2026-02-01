Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ

हिंदू धर्मामध्ये महिन्याच्या प्रत्येक तिथीला आणि दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. पंचांगानुसार, संकष्टी चतुर्थीचा सण प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पंधरवड्याच्या चौथ्या दिवशी भक्ती आणि श्रद्धेने साजरा केला जातो. हा दिवस गणपती बाप्पाला समर्पित असतो. या दिवशी गणपती बाप्पाची विधीपूर्वक पूजा केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. या दिवशी भक्त पूर्ण दिवस उपवास देखील करतात. कुटुंबामध्ये सुख शांती नांदावी म्हणून प्रार्थना देखील करतात.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी गणपती बाप्पाची पूजा केल्याने जीवनातील कष्ट कमी होतात आणि कुटुंबात आनंद येतो. यावेळी फेब्रुवारी महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोद्याची वेळ जाणून घ्या
माघ महिन्यात येणाऱ्या संकष्टी चतुर्थी व्रताला द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. पंचांगानुसार, माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीची सुरुवात गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 12.9 वाजता सुरू होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती शुक्रवार, 6 फेब्रुवारी रोजी 12.22 वाजता संपेल. उद्यतिथीनुसार गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी संकष्टी चतुर्थीचे व्रत पाळले जाणार आहे.
द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थीच्या व्रताच्या दिवशी ब्रह्म मुहूर्त सकाळी 5.22 ते 6.15 वाजेपर्यंत असेल. शिवाय, शुभ आणि सर्वोत्तम वेळ सकाळी 7.7 ते 8.29 पर्यंत असेल. जर तुम्हाला या मुहूर्तावर पूजा करायला जमणार नसेल तर अभिजीत मुहूर्त देखील शुभ मानला जातो. गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी अभिजीत मुहूर्त दुपारी 12.13 ते 12.57 पर्यंत असेल.
संकष्टी चतुर्थीच्या व्रताच्या दिवशी सकाळी आवरून झाल्यानंतर स्वच्छ कपडे परिधान करा आणि देव्हारा स्वच्छ करून घ्या. नंतर, हातात पाणी घ्या आणि व्रत पाळण्याची प्रतिज्ञा करा. पिवळ्या कापडाने झाकलेल्या चौरंगावर गणपतीची मूर्ती ठेवा. त्यानंतर, गणपती बाप्पाला सिंदूर, चंदनाचा लेप, धान्य, फळे, फुले आणि दुर्वा गवत अर्पण करा. यानंतर, तुपाचा दिवा लावा आणि मोदक अर्पण करा. त्यानंतर, संकष्टी चतुर्थी व्रताची कथा वाचा आणि भगवान गणेशाची आरती करा. त्यानंतर, दिवसभर फळे खा आणि रात्री चंद्राची प्रार्थना करून उपवास सोडा. हे व्रत केल्याने तुमच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी येते.
गणपती बाप्पाची पूजा केल्याने अडथळे दूर करणारे आणि बुद्धिमत्ता, बुद्धी आणि ज्ञानाचे स्वामी म्हणून केली जाते. संकष्टी चतुर्थीच्या शुभ प्रसंगी योग्य पद्धतीने गणेशाची पूजा केल्यास जीवनातील सर्व अडथळे दूर होतात आणि प्रलंबित इच्छा पूर्ण होतात, असे मानले जाते. या शुभ दिवशी गणपती बाप्पाची पूजा केल्याने कुटुंबात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, संकष्टी चतुर्थीचे व्रत पाळणे तसेच भक्ती आणि खऱ्या मनाने भगवान गणेशाची पूजा केल्याने नकारात्मक शक्तींचा नाश होतो आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा येते. या कारणास्तव, संकष्टी चतुर्थी हा गणेश भक्तांसाठी विशेषतः फलदायी आणि शुभ सण मानला जातो.
संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी रात्री गणपती बाप्पाला आणि चंद्राला नैवेद्य दाखवून उपवास सोडला जातो. त्यामुळे चंद्रोद्याची वेळ महत्त्वाची मानली जाते. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी चंद्रोद्य रात्री 9.35 मिनिटांनी आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: संकष्टी चतुर्थी गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी आहे
Ans: संकष्टी चतुर्थी व्रत गणेशजीच्या भक्तांसाठी अत्यंत शुभ असते. हे व्रत केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात, मनःशांती मिळते आणि इच्छांची पूर्ती होते, असे धार्मिक मान्यता आहे
Ans: संकष्टी चतुर्थीला चंद्रोद्याची वेळ रात्री 9.35 आहे