Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या अपघातावर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना संशय; अमोल मिटकरींनी उपस्थित केला महत्त्वपूर्ण सवाल

Amol Mitkari : राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांचे बारामतीमध्ये अपघाती निधन झाले. यामुळे राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी संशय व्यक्त केला आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 03:07 PM
NCP Amol Mitkari social media post expressing doubts over Ajit Pawar death

अजित पवार मृत्यूवर संशय व्यक्त करत अमोल मिटकरी सोशल मीडिया पोस्ट केली (फोटो - सोशल मीडिया)

  • अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूबाबत संशय
  • राष्ट्रवादी नेते अमोल मिटकरी यांची पोस्ट
  • याबाबत सविस्तर तांत्रिक स्पष्टीकरण काय? असा सवाल
Ajit Pawar : बारामती : राज्याचे दिवंगत नेते अजित पवार यांचे अपघाती निधन (Ajit Pawar Plane Crash) झाले. 28 फेब्रुवारी रोजी मुंबईहून बारामतीला येतान त्यांच्या विमानाचा लँडिंग करताना अपघात झाला. यामुळे संपूर्ण राज्यामध्ये आणि राजकीय वर्तुळातून हळहळ व्यक्त करण्यात आली. यानंतर विमान अपघात कसा झाला आणि त्यावेळी असणारी परिस्थितीवर यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादी नेते आणि विधान परिषदेचे आमदार अमोल मिटकरी (Amol Mitkari) यांनी संशय व्यक्त केला आहे.

अजित पवार यांच्या अकाली एक्झिटमुळे राष्ट्रवादी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. राजकीय महत्त्वाची व्यक्ती आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवारांच्या विमानाबाबत काळजी का घेण्यात आली नाही असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याबाबत आमदार अमोल मिटकरी यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करुन रोष व्यक्त केला आहे.

हे देखील वाचा : महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य ठरणार गेम-चेंजर! कापड क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल

आमदार अमोल मिटकरी यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली. यामध्ये मिटकरी यांनी लिहिले आहे की, “उपमुख्यमंत्रीसारख्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीसाठी अपघात व सुरक्षा दोषांचा इतिहास असलेल्या Learjet 45 विमानाची निवड कोणी व कोणत्या निकषांवर केली? तसेच अहवालांनुसार पूर्वी अल्कोहोल-संबंधित कारणांवर शासकीय कारवाई/निलंबनाची नोंद असलेल्या पायलट सुमित कपूर यांची ऐनवेळी नियुक्ती कोणाच्या निर्णयाने आणि कोणत्या मेडिकल-फिटनेस, CRM व सेफ्टी क्लिअरन्सवर करण्यात आली—याबाबत सविस्तर तांत्रिक स्पष्टीकरण काय?’ असे प्रश्न अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केले आहेत.

हे देखील वाचा :  पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा! देशात १० हजार नवीन Tourist guide करणार तयार

सुनेत्रा पवार बनल्या उपमुख्यमंत्री

अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री बनल्या आहेत. अजित पवारांच्या निधनानंतर अवघ्या चार दिवसामध्ये शपथविधी झाल्यामुळे टीका देखील केली जात आहे. सूतकामध्येच शपथविधी झाल्याने अनेकांनी नाराजी देखील व्यक्त केली आहे. मात्र सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधी मुळे त्या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री झाल्या आहेत. तसेच राष्ट्रवादी अजित पवार गट हा सुनेत्रा पवार यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे देखील दिसून येत आहे. यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी आता एकत्र येणार का हे पाहणे देखील महत्त्वाचे आहे.

Published On: Feb 01, 2026 | 03:07 PM

