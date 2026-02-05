Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

शिवभक्तांसाठी, महाशिवरात्री हा दिवाळी आणि होळीपेक्षा कमी उत्सव नाही. काही लोक या दिवशी उपवास करून भगवान शिव यांना प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करतात. यावेळी बरेच जण सकाळी आणि संध्याकाळी शिव पूजा करतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार यंदा महाशिवरात्रीचा सण रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. हा दिवस अनेक महत्त्वाच्या ज्योतिषीय घटनांची सुरुवात देखील करतो.
पंचांगानुसार, रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी ग्रहांचा अधिपती मंगळ, ग्रहांचा राजकुमार बुध आणि मानसिक आनंद देणारा चंद्र यांचे संक्रमण होणार आहे. या दिवशी सकाळी १२ वाजण्याच्या सुमारास, मंगळ धनिष्ठा नक्षत्रात आणि चंद्र मकर राशीत संक्रमण करेल, तर रात्री 9 वाजता बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रात संक्रमण करेल. महाशिवरात्रीच्या दिवशी ग्रहांच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
महाशिवरात्रीच्या शुभ दिवशी मंगळ, बुध आणि चंद्राचे संक्रमण वृषभ राशीच्या लोकांचा ताण कमी करेल. काहींना नोकरी मिळेल, तर काहींना आर्थिकदृष्ट्या समाधानी वाटेल. तुमचे आरोग्य फारसे बिघडणार नाही. ग्रह आणि भगवान शिव यांच्या आशीर्वादामुळे तुमचे प्रेम जीवन गोड राहील. या काळात नोकरी किंवा व्यवसायाशी संबंधित चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती देखील चांगली राहील. आरोग्य चांगले राहील आणि मानसिक ताण कमी होईल.
महाशिवरात्रीच्या पवित्र दिवशी मंगळ, बुध आणि चंद्राचे संक्रमण कर्क राशीच्या लोकांसाठी चांगलेच नाही तर खूप चांगले असेल. काही अविवाहित लोकांसाठी लग्नाच्या चर्चा पुढे जातील, तर अनेक विवाहित लोक त्यांच्या जोडीदारासोबत एकटे बराच वेळ घालवतील. या काळात ज्यांचे मोठे ऑपरेशन होणार आहे त्यांना त्यात यश मिळेल. शिवाय, तुम्ही स्वतःला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत पहाल. आरोग्याच्या दृष्टीने हा काळ अनुकूल राहील. जुन्या गुंतवणुकीतून किंवा प्रयत्नातून फायदा होऊ शकतो.
वृषभ, कर्क आणि तूळ राशींसाठी महाशिवरात्रीचा पवित्र दिवस आणि त्यानंतरचा काळ संस्मरणीय असेल. कष्टकरी लोकांना त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे पूर्ण फळ मिळेल. गृहिणी त्यांचे नातेसंबंध मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील. जर पालक त्यांच्या मुलांच्या मागण्या ऐकत नसतील, तर ते आता त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना मेहनतीचे अपेक्षित यश मिळेल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकल्पात किंवा कामात यश मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार, महाशिवरात्रीच्या सुमारास मंगळ, बुध आणि चंद्र हे ग्रह राशी/नक्षत्र परिवर्तन करतात, अशी मान्यता आहे. या संक्रमणाचा काही राशींवर सकारात्मक प्रभाव पडतो, असे मानले जाते.
Ans: ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत किंवा नक्षत्रात प्रवेश करतात, त्याला गोचर/संक्रमण म्हणतात. या बदलामुळे संबंधित राशींवर मानसिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक परिणाम जाणवतात, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: महाशिवरात्रीला ग्रहांच्या संक्रमणाचा वृषभ, कर्क आणि तूळ राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे