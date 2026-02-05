Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Mahashivratri 2026 Mars Mercury And Moon Will Transit People Of This Zodiac Sign Will Benefit

Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

देवांचे देवता भगवान शिव यांना समर्पित असलेला महाशिवरात्रीचा सण 15 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी मंगळ, बुध आणि चंद्राचेदेखील संक्रमण होणार आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Feb 05, 2026 | 11:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण
  • महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

शिवभक्तांसाठी, महाशिवरात्री हा दिवाळी आणि होळीपेक्षा कमी उत्सव नाही. काही लोक या दिवशी उपवास करून भगवान शिव यांना प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करतात. यावेळी बरेच जण सकाळी आणि संध्याकाळी शिव पूजा करतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार यंदा महाशिवरात्रीचा सण रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. हा दिवस अनेक महत्त्वाच्या ज्योतिषीय घटनांची सुरुवात देखील करतो.

पंचांगानुसार, रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी ग्रहांचा अधिपती मंगळ, ग्रहांचा राजकुमार बुध आणि मानसिक आनंद देणारा चंद्र यांचे संक्रमण होणार आहे. या दिवशी सकाळी १२ वाजण्याच्या सुमारास, मंगळ धनिष्ठा नक्षत्रात आणि चंद्र मकर राशीत संक्रमण करेल, तर रात्री 9 वाजता बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रात संक्रमण करेल. महाशिवरात्रीच्या दिवशी ग्रहांच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

वृषभ रास

महाशिवरात्रीच्या शुभ दिवशी मंगळ, बुध आणि चंद्राचे संक्रमण वृषभ राशीच्या लोकांचा ताण कमी करेल. काहींना नोकरी मिळेल, तर काहींना आर्थिकदृष्ट्या समाधानी वाटेल. तुमचे आरोग्य फारसे बिघडणार नाही. ग्रह आणि भगवान शिव यांच्या आशीर्वादामुळे तुमचे प्रेम जीवन गोड राहील. या काळात नोकरी किंवा व्यवसायाशी संबंधित चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती देखील चांगली राहील. आरोग्य चांगले राहील आणि मानसिक ताण कमी होईल.

Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा

कर्क रास

महाशिवरात्रीच्या पवित्र दिवशी मंगळ, बुध आणि चंद्राचे संक्रमण कर्क राशीच्या लोकांसाठी चांगलेच नाही तर खूप चांगले असेल. काही अविवाहित लोकांसाठी लग्नाच्या चर्चा पुढे जातील, तर अनेक विवाहित लोक त्यांच्या जोडीदारासोबत एकटे बराच वेळ घालवतील. या काळात ज्यांचे मोठे ऑपरेशन होणार आहे त्यांना त्यात यश मिळेल. शिवाय, तुम्ही स्वतःला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत पहाल. आरोग्याच्या दृष्टीने हा काळ अनुकूल राहील. जुन्या गुंतवणुकीतून किंवा प्रयत्नातून फायदा होऊ शकतो.

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

तूळ रास

वृषभ, कर्क आणि तूळ राशींसाठी महाशिवरात्रीचा पवित्र दिवस आणि त्यानंतरचा काळ संस्मरणीय असेल. कष्टकरी लोकांना त्यांच्या कठोर परिश्रमाचे पूर्ण फळ मिळेल. गृहिणी त्यांचे नातेसंबंध मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील. जर पालक त्यांच्या मुलांच्या मागण्या ऐकत नसतील, तर ते आता त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना मेहनतीचे अपेक्षित यश मिळेल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकल्पात किंवा कामात यश मिळेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महाशिवरात्रीला कोणते ग्रह संक्रमण करणार आहेत?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार, महाशिवरात्रीच्या सुमारास मंगळ, बुध आणि चंद्र हे ग्रह राशी/नक्षत्र परिवर्तन करतात, अशी मान्यता आहे. या संक्रमणाचा काही राशींवर सकारात्मक प्रभाव पडतो, असे मानले जाते.

  • Que: या ग्रह संक्रमणाचा नेमका अर्थ काय?

    Ans: ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत किंवा नक्षत्रात प्रवेश करतात, त्याला गोचर/संक्रमण म्हणतात. या बदलामुळे संबंधित राशींवर मानसिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक परिणाम जाणवतात, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: महाशिवरात्रीला ग्रहांच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: महाशिवरात्रीला ग्रहांच्या संक्रमणाचा वृषभ, कर्क आणि तूळ राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Mahashivratri 2026 mars mercury and moon will transit people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा
1

Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश
2

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

Zodiac Sign: गुरु आणि चंद्र तयार करणार गजकेसरी योग, या राशीच्या लोकांना घ्यावी लागणार मेहनत
3

Zodiac Sign: गुरु आणि चंद्र तयार करणार गजकेसरी योग, या राशीच्या लोकांना घ्यावी लागणार मेहनत

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश
4

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्लास्टिकला पर्याय! जपानने बाजारात आणल्या पाण्यात विरघळणाऱ्या किराणा पिशव्या…

प्लास्टिकला पर्याय! जपानने बाजारात आणल्या पाण्यात विरघळणाऱ्या किराणा पिशव्या…

Feb 05, 2026 | 11:00 AM
Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Feb 05, 2026 | 11:00 AM
शिक्षक भरतीच्या नियमात बदल! याचे परिणाम काय? आधीच्या तरतुदी कोणत्या?

शिक्षक भरतीच्या नियमात बदल! याचे परिणाम काय? आधीच्या तरतुदी कोणत्या?

Feb 05, 2026 | 10:48 AM
सत्ता, गुन्हे आणि न्यायाची थरारक लढाई; ‘अमर विश्वास’ या कोर्टरूम ड्रामाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस

सत्ता, गुन्हे आणि न्यायाची थरारक लढाई; ‘अमर विश्वास’ या कोर्टरूम ड्रामाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस

Feb 05, 2026 | 10:45 AM
Mumbai Crime: विकृतीचा कळस! कांदिवलीत मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार; कठोर कारवाईची मागणी

Mumbai Crime: विकृतीचा कळस! कांदिवलीत मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार; कठोर कारवाईची मागणी

Feb 05, 2026 | 10:44 AM
EPFO Update: खासगी नोकरदारांना धक्का; पीएफ व्याजदर ८% पर्यंत घसरण्याची शक्यता

EPFO Update: खासगी नोकरदारांना धक्का; पीएफ व्याजदर ८% पर्यंत घसरण्याची शक्यता

Feb 05, 2026 | 10:35 AM
Chh. Sambhaji Nagar : सहकार महर्षी माणिकराव पालोदकर विद्यालयात दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भावूक निरोप समारंभाचे आयोजन!

Chh. Sambhaji Nagar : सहकार महर्षी माणिकराव पालोदकर विद्यालयात दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भावूक निरोप समारंभाचे आयोजन!

Feb 05, 2026 | 10:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM