प्लास्टिकला पर्याय! जपानने बाजारात आणल्या पाण्यात विरघळणाऱ्या किराणा पिशव्या…

निसर्गाला हानी न पोहोचता गरजा पूर्ण
एखाद्या सागरी प्राण्याने चुकून ते गिळले तरी त्यांना कोणतेही नुकसान न करता त्याच्या शरीरात नैसर्गिकरित्या विरघळते. हे नवोपक्रम निसगांला हानी पोहोचवल्याशिवाय आपण आपल्या दैनदिन गरजा कशा पूर्ण करू शकतो हे दर्शविते. या पिशव्या केवळ वजन वाहून नेण्यास सक्षम नाहीत तर वापरल्यानंतर त्यांची विल्हेवाट लावणे देखील अत्यंत सोपे आहे. तंत्रज्ञान आणि निसर्गाचे सुसंवाद साधून आपण पृथ्वीला प्लास्टिकमुक्त कसे करू शकतो याचे है डिझाइन जगातील इतर देशांसाठी एक उदाहरण आहे.
१००% जैवविघटनशील आणि विरघळणारे
पाण्याच्या संपर्कात आल्यावर किंवा नैसर्गिक खत म्हणून या पिशव्या क्षणार्धात विरघळतात्, ज्यामुळे पर्यावरणाला कोणतीही हानी होत नाही.
प्लास्टिकसारखे टिकाऊ
या पिशव्या सामान्य प्लास्टिक पिशव्यांइतकेच मजबूत दिसतात आणि असतात.
सुरक्षित आणि विषारी नसलेले
त्यामध्ये कोणतेही हानिकारक रसायने नसतात, ज्यामुळे विषारी पदार्थ माती किवा अन्नात मिसळण्यापासून रोखले जातात.
