Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Japan Made Water Soluble Bags From Potato Starch Plastic Alternative

प्लास्टिकला पर्याय! जपानने बाजारात आणल्या पाण्यात विरघळणाऱ्या किराणा पिशव्या…

जगभरात वाढत चाललेल्या प्लास्टिक प्रदूषणामुळे पर्यावरण आणि आरोग्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यावर उपाय म्हणून जपानने बटाट्याच्या स्टार्चपासून बनवलेल्या, पाण्यात विरघळणाऱ्या किराणा पिशव्या बाजारात आणल्या आहेत.

Updated On: Feb 05, 2026 | 11:14 AM
प्लास्टिकला पर्याय! जपानने बाजारात आणल्या पाण्यात विरघळणाऱ्या पिशव्या...

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • जपानने बटाट्याच्या स्टार्चपासून तयार केल्या जाणाऱ्या हुबेहूब प्लास्टिकसारख्या दिसणाऱ्या बॅग्स बाजारात आणल्या आहेत.
  • या पिशव्या थंड पाण्यातही विरघळतात, त्यामुळे समुद्र आणि नद्यांमध्ये प्लास्टिक कचरा साचत नाही.
  • प्लास्टिकसारख्या मजबूत असतानाही या पिशव्या १००% जैवविघटनशील आणि विषारी रसायनमुक्त आहेत.
प्लास्टिकचे प्रमाण जगभरात वाढत असून यामुळे पर्यावरणीय आणि आरोग्य धोके वाढत आहेत. प्लास्टिक कधीच विघडीत होत नाही. त्या ३००-१००० वर्षांमध्ये फोटोडिग्रेड होतात, ज्यामुळे माती आणि पाणी सूक्ष्म प्लास्टिकने दूषित होते. अशात जपानने आता प्लास्टिकसारख्या दिसणाऱ्या किराणा सामानाच्या पिशव्या बाजारात आणल्या आहेत. त्या बटाट्‌याच्या स्टार्चपासून बनवल्या जातात. या पिशव्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या प्लास्टिकसारख्या कचऱ्यात टाकल्या जात नाहीत, तर पाण्याशी संपर्क आल्यावर विरघळतात. प्लास्टिक पिशव्या शतकानुशतके समुद्रात तरंगत असतात. अनेकदा कासवे किंवा मासे पिशव्या गिळतात, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू होतो. यामुळेच पाण्यात विरघळणाऱ्या या नव्या पिशव्यांना जपानने बाजारात आणले आहे. या पिशव्या थंड पाण्यातही पूर्णपणे विरघळतात.

‘भारत कोणाच गुलाम नाही’ ; ट्रम्प यांच्या भारत-रशिया तेल व्यापारावरील दाव्यावर पुतिन यांनी दिलं चोख प्रत्युत्तर

निसर्गाला हानी न पोहोचता गरजा पूर्ण

एखाद्या सागरी प्राण्याने चुकून ते गिळले तरी त्यांना कोणतेही नुकसान न करता त्याच्या शरीरात नैसर्गिकरित्या विरघळते. हे नवोपक्रम निसगांला हानी पोहोचवल्याशिवाय आपण आपल्या दैनदिन गरजा कशा पूर्ण करू शकतो हे दर्शविते. या पिशव्या केवळ वजन वाहून नेण्यास सक्षम नाहीत तर वापरल्यानंतर त्यांची विल्हेवाट लावणे देखील अत्यंत सोपे आहे. तंत्रज्ञान आणि निसर्गाचे सुसंवाद साधून आपण पृथ्वीला प्लास्टिकमुक्त कसे करू शकतो याचे है डिझाइन जगातील इतर देशांसाठी एक उदाहरण आहे.

Epstein Files मध्ये नाव आले अन् ‘या’ माजी ब्रिटिश Prince ची राजघराण्यातून हाकलपट्टी; कारवाईचेही आदेश

पिशव्यांची प्रमुख वैशिष्ट्ये काय?

१००% जैवविघटनशील आणि विरघळणारे
पाण्याच्या संपर्कात आल्यावर किंवा नैसर्गिक खत म्हणून या पिशव्या क्षणार्धात विरघळतात्, ज्यामुळे पर्यावरणाला कोणतीही हानी होत नाही.

प्लास्टिकसारखे टिकाऊ
या पिशव्या सामान्य प्लास्टिक पिशव्यांइतकेच मजबूत दिसतात आणि असतात.

सुरक्षित आणि विषारी नसलेले
त्यामध्ये कोणतेही हानिकारक रसायने नसतात, ज्यामुळे विषारी पदार्थ माती किवा अन्नात मिसळण्यापासून रोखले जातात.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Japan made water soluble bags from potato starch plastic alternative

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आता चेरी ब्लॉसम पाहण्यासाठी जपानला जाण्याची गरज नाही; मुंबईतच घेता येईल गुलाबी फुलांचा आनंद
1

आता चेरी ब्लॉसम पाहण्यासाठी जपानला जाण्याची गरज नाही; मुंबईतच घेता येईल गुलाबी फुलांचा आनंद

भारतासह जगभरात फेमस आहेत जपानमधील ‘हे’ प्रसिद्ध पदार्थ, जपानी फ्लेवर्सचे Gen Z अनोखे वेड
2

भारतासह जगभरात फेमस आहेत जपानमधील ‘हे’ प्रसिद्ध पदार्थ, जपानी फ्लेवर्सचे Gen Z अनोखे वेड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमृताहुनी गोड कीतर्नसेवा करणारे हभप बाबा महाराज सातारकर यांची जयंती; जाणून घ्या 05 फेब्रुवारीचा इतिहास

अमृताहुनी गोड कीतर्नसेवा करणारे हभप बाबा महाराज सातारकर यांची जयंती; जाणून घ्या 05 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 05, 2026 | 11:13 AM
Bhiwandi Mayoral Election: भिवंडी महापौरपदावर सस्पेन्स कायम; समाजवादी पक्ष ‘नॉट रिचेबल’

Bhiwandi Mayoral Election: भिवंडी महापौरपदावर सस्पेन्स कायम; समाजवादी पक्ष ‘नॉट रिचेबल’

Feb 05, 2026 | 11:12 AM
कला, संघर्ष आणि हळवी कथा; पोनी वर्मा यांचा ‘सूर’ लघुपट प्रेक्षकांच्या भेटीला

कला, संघर्ष आणि हळवी कथा; पोनी वर्मा यांचा ‘सूर’ लघुपट प्रेक्षकांच्या भेटीला

Feb 05, 2026 | 11:11 AM
राज्यातील RTE शाळांच्या संख्येत घट; तब्बल 771 शाळा झाल्या कमी

राज्यातील RTE शाळांच्या संख्येत घट; तब्बल 771 शाळा झाल्या कमी

Feb 05, 2026 | 11:08 AM
प्लास्टिकला पर्याय! जपानने बाजारात आणल्या पाण्यात विरघळणाऱ्या किराणा पिशव्या…

प्लास्टिकला पर्याय! जपानने बाजारात आणल्या पाण्यात विरघळणाऱ्या किराणा पिशव्या…

Feb 05, 2026 | 11:00 AM
Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Feb 05, 2026 | 11:00 AM
शिक्षक भरतीच्या नियमात बदल! याचे परिणाम काय? आधीच्या तरतुदी कोणत्या?

शिक्षक भरतीच्या नियमात बदल! याचे परिणाम काय? आधीच्या तरतुदी कोणत्या?

Feb 05, 2026 | 10:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM