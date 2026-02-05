Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सत्ता, गुन्हे आणि न्यायाची थरारक लढाई; ‘अमर विश्वास’ या कोर्टरूम ड्रामाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस

ॲमेझॉन प्राईमवर आता लवकरच नवा कोर्टरूम ड्रामा ‘अमर विश्वास’ प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. तसेच या सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित झालेला आहे. हा कोर्टरूम ड्रामा नक्की कधी प्रदर्शित होणार जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 05, 2026 | 10:45 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • सत्ता, गुन्हे आणि न्यायाची थरारक लढाई
  • ‘अमर विश्वास’ या कोर्टरूम ड्रामाचा ट्रेलर रिलीज
  • राजीव खंडेलवालचा अभिनय प्रवास
गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेता राजीव खंडेलवाल सोशल मीडियावर त्याच्या वकिलीशी संबंधित फोटो शेअर करत आहे. त्याच्या पोस्टमुळे त्याने अभिनय सोडून वकिली सुरू केल्याची अटकळ बांधली जात होती. पण आता या अभिनेत्याने सर्व गोंधळ दूर केला आहे. त्याने शेअर केलेली पोस्ट त्याच्या आगामी वेब सिरीज “अमर विश्वास” शी संबंधित आहेत. “अमर विश्वास” चा ट्रेलर आज प्रदर्शित झाला. ट्रेलरमध्ये काय खास आहे ते जाणून घेऊयात.

ट्रेलरमध्ये काय खास आहे?

‘अमर विश्वास’ हा चित्रपट लेखक सुहास शिरवळकर यांच्या कादंबरीवर आधारित आहे. ही कथा एका खुनाच्या गूढतेभोवती फिरते, जी सुरुवातीला “ओपन अँड शट” म्हणून घोषित केली जाते, परंतु नंतर त्याची थरारक कथा नंतर दिसून येत आहे. ट्रेलरची सुरुवात प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते जेसू मोमीन यांच्या हत्येने होते. सुरुवातीला गुन्हेगार मानल्या जाणाऱ्या बहार चक्रवर्ती नावाच्या महिलेवर संशय येतो.

‘पेड्डी’ची अधिकृत रिलीज डेट जाहीर! ‘चिकिरी चिकिरी’ या गाण्याने प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साह

दरम्यान, राजीव खंडेलवाल अमर विश्वासची भूमिका करतो, जो एक अद्वितीय आणि तीक्ष्ण मनाचा वकील आहे जो सत्य नेहमीच दिसते तितके सोपे नसते हे जाणतो. अमर बहरच्या वतीने खटला लढत असताना, तो हळूहळू अनेक रहस्ये उलगडू लागते.

ट्रेलर सिरीजची एक झलक

ट्रेलर लाँच कार्यक्रमात राजीव खंडेलवाल यांनी त्यांच्या भूमिकेचे वर्णन करताना म्हटले की, “अमर विश्वास हा सामान्य कोर्टरूम हिरो नाही. तो मानवतेने भरलेला, भावनिक आहे आणि नेहमीच न्यायासाठी उभा राहतो. मला ही भूमिका खूप आवडली कारण संपूर्ण मालिकेत नैतिक तणाव आहे. प्रत्येक सत्याची किंमत मोजावी लागते. ट्रेलर या प्रवासाची फक्त एक झलक दाखवतो.” शशांक शाह दिग्दर्शित “अमर विश्वास” हा चित्रपट अर्जुन सिंग बरन आणि कार्तिक डी. निशांदर यांनी निर्मित केला आहे. राजीव खंडेलवाल व्यतिरिक्त, आमिर अली, रवी बहल आणि बरखा बिश्त हे देखील प्रमुख भूमिकेत आहेत. ही मालिका ११ फेब्रुवारीपासून Amazon MX Player वर प्रसारित होणार आहे.

Exclusive: लहानपणीच वडील गेले, जिद्द सोडली नाही; काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा: masterchef स्पर्धक अर्चनाचा खडतर प्रवास

राजीव खंडेलवालचा अभिनय प्रवास

राजीव खंडेलवाल यांनी त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात मॉडेल म्हणून केली. २००२ मध्ये प्रसारित झालेल्या “क्या हडसा क्या हकीकत” या टीव्ही मालिकेत ते पहिल्यांदा दिसले. या मालिकेत राजीवने खलनायकाची भूमिका केली होती. परंतु त्यांना खरी ओळख एकता कपूरच्या “कहीं तो होगा” या टीव्ही मालिकेने मिळाली. राजीवने या मालिकेत आमना शरीफसोबत सुजलची भूमिका साकारली होती. या दोघांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना चांगलीच आवडली. २००८ मध्ये, राजीव खंडेलवाल यांनी “आमिर” या चित्रपटातून बॉलीवूड मध्ये पदार्पण केले. या चित्रपटाला समीक्षकांनी प्रशंसा मिळवून दिली. परंतु, हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकला नाही.

त्यानंतर राजीव खंडेलवाल “टेबल नंबर २१”, “विल यू मॅरी मी” आणि “स्मार्ट अँड कंपनी” सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसला आहे. तो शेवटचा गेल्या वर्षीच्या “परम सुंदरी” चित्रपटात दिसला होता, ज्यामध्ये त्याने एक छोटीशी भूमिका केली होती. आणि आता अभिनेत्याची ही सीरिज पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

 

Published On: Feb 05, 2026 | 10:45 AM

सत्ता, गुन्हे आणि न्यायाची थरारक लढाई; ‘अमर विश्वास’ या कोर्टरूम ड्रामाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस

Feb 05, 2026 | 10:45 AM
