Mumbai Crime: विकृतीचा कळस! कांदिवलीत मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार; कठोर कारवाईची मागणी

काय घडलं नेमकं?
आरोपी हा एका मादी कुत्र्यावर उघड्या गटारात लैंगिक अत्याचार करत होता. नागरिकांना कुत्र्याचा आवाज ऐकू आला त्यामुळे नागरिकांनी गटारात बघितले तेव्हा हा प्रकरण समोर आला आहे. नागरिकांनी त्याला पकडले. य एम गौड असे या प्रकरणातील विकृतीचे नाव आहे. त्यानंतर प्राणी कार्यकर्त्यांनी लगेच समता नगर पोलिसांना कळवले, ज्यांनी रविवारी एफआयआर दाखल केला,” असे एमएडब्ल्यू फाउंडेशनच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध स्थानिक पशुपालकांनी पेटा इंडिया आणि मार्मिक अॅनिमल वेल्फेअर फाउंडेशनच्या मदतीने बीएनएसच्या कलम ३२५ आणि प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६० च्या कलम ११(१)(अ) अंतर्गत एफआयआर दाखल केला. मात्र प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी सांगितले की आरोपीवर फक्त ‘प्राण्यांवरील क्रूरते’चा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारण पोलिसांनी सांगितले की सध्या नवीन कायदेशीर व्यवस्थेत अनैसर्गिक लैंगिक संबंध किंवा प्राण्यांवर बलात्कार यासारख्या कलमाचा समावेश नाही.
जखमी मादी कुत्र्यावर सध्या वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. गेल्या २ महिन्यात या परिसरात प्राण्यांवर अत्याचाराची ही दुसरी घटना असल्याचे वृत्त आहे. आता या घटनेने प्राण्यांच्या सुरक्षेचे प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
