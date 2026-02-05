Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Mumbai Crime The Height Of Depravity Female Dog Sexually Assaulted In Kandivali Demand For Strict Action

Mumbai Crime: विकृतीचा कळस! कांदिवलीत मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार; कठोर कारवाईची मागणी

मुंबईच्या कांदिवली (पूर्व) लोखंडवाला परिसरात मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली. समता नगर पोलिसांनी आरोपीवर प्राण्यांवरील क्रूरतेचा गुन्हा दाखल केला असून जखमी कुत्र्यावर उपचार सुरू आहेत.

Updated On: Feb 05, 2026 | 10:44 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • लोखंडवाला परिसरात मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचाराची धक्कादायक घटना.
  • स्थानिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले; गुन्हा नोंद.
  • जखमी कुत्र्यावर उपचार सुरू; कठोर कारवाईची मागणी.
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विकृतीचा कळस गाठणारी भयंकर घटना कांदिवली (पूर्व) येथील लोखंडवाला येथील सार्वजनिक ठिकाणी एका मादी कुत्र्याला जखमी करून लैंगिक शोषण केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी समता नगर पोलिस ठाण्याने संजय एम गौड नावाच्या एका पुरूषावर गुन्हा दाखल केला आहे.

Jalgaon Crime: जळगाव हादरलं! पद्मालय जंगलात आढळला महिलेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह

काय घडलं नेमकं?

आरोपी हा एका मादी कुत्र्यावर उघड्या गटारात लैंगिक अत्याचार करत होता. नागरिकांना कुत्र्याचा आवाज ऐकू आला त्यामुळे नागरिकांनी गटारात बघितले तेव्हा हा प्रकरण समोर आला आहे. नागरिकांनी त्याला पकडले. य एम गौड असे या प्रकरणातील विकृतीचे नाव आहे. त्यानंतर प्राणी कार्यकर्त्यांनी लगेच समता नगर पोलिसांना कळवले, ज्यांनी रविवारी एफआयआर दाखल केला,” असे एमएडब्ल्यू फाउंडेशनच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध स्थानिक पशुपालकांनी पेटा इंडिया आणि मार्मिक अ‍ॅनिमल वेल्फेअर फाउंडेशनच्या मदतीने बीएनएसच्या कलम ३२५ आणि प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६० च्या कलम ११(१)(अ) अंतर्गत एफआयआर दाखल केला. मात्र प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी सांगितले की आरोपीवर फक्त ‘प्राण्यांवरील क्रूरते’चा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारण पोलिसांनी सांगितले की सध्या नवीन कायदेशीर व्यवस्थेत अनैसर्गिक लैंगिक संबंध किंवा प्राण्यांवर बलात्कार यासारख्या कलमाचा समावेश नाही.

जखमी मादी कुत्र्यावर सध्या वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. गेल्या २ महिन्यात या परिसरात प्राण्यांवर अत्याचाराची ही दुसरी घटना असल्याचे वृत्त आहे. आता या घटनेने प्राण्यांच्या सुरक्षेचे प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

आयआयटी बॉम्बेमध्ये 21 वर्षीय विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू; हॉस्टेल परिसरात खळबळ

मुंबईतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंबईतील शैक्षणिक संस्था असलेल्या आयआयटी मुंबईतील एका विध्यार्थायचा मृतदेह आढळून आला आहे. या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचे केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे. नमन अग्रवाल (२१ वर्ष) असे आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नाव आहे. तो मूळचा राजस्थान येथील रहिवासी आहे. तो शिक्षणाकरिता मुंबईत आला होता.

Solapur Crime: आमदारांच्या घराशेजारी रक्तरंजित घटना; ऊसतोड मजुराने पत्नीची निर्घृण हत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मुंबईच्या कांदिवली (पूर्व) येथील लोखंडवाला परिसरात.

  • Que: आरोपीवर कोणता गुन्हा दाखल झाला?

    Ans: प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

  • Que: कुत्र्याची स्थिती काय आहे?

    Ans: जखमी मादी कुत्र्यावर सध्या वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत.

Web Title: Mumbai crime the height of depravity female dog sexually assaulted in kandivali demand for strict action

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 10:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jalgaon Crime: जळगाव हादरलं! पद्मालय जंगलात आढळला महिलेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह
1

Jalgaon Crime: जळगाव हादरलं! पद्मालय जंगलात आढळला महिलेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह

Solapur Crime: आमदारांच्या घराशेजारी रक्तरंजित घटना; ऊसतोड मजुराने पत्नीची निर्घृण हत्या
2

Solapur Crime: आमदारांच्या घराशेजारी रक्तरंजित घटना; ऊसतोड मजुराने पत्नीची निर्घृण हत्या

Viral: लिफ्टमध्ये ‘हायड्रोजन फुग्याचा’ भीषण स्फोट; आगीच्या गोळ्यात अडकले तरुण-तरुणी, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा Video
3

Viral: लिफ्टमध्ये ‘हायड्रोजन फुग्याचा’ भीषण स्फोट; आगीच्या गोळ्यात अडकले तरुण-तरुणी, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा Video

‘श्रीलंका टुरिजम नेटवर्किंग इव्हिनिंग’चे आयोजन, ते ही मुंबईत! व्यापार वाढवणे मुख्य उद्देश
4

‘श्रीलंका टुरिजम नेटवर्किंग इव्हिनिंग’चे आयोजन, ते ही मुंबईत! व्यापार वाढवणे मुख्य उद्देश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: विकृतीचा कळस! कांदिवलीत मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार; कठोर कारवाईची मागणी

Mumbai Crime: विकृतीचा कळस! कांदिवलीत मादी कुत्र्यावर लैंगिक अत्याचार; कठोर कारवाईची मागणी

Feb 05, 2026 | 10:44 AM
Chh. Sambhaji Nagar : सहकार महर्षी माणिकराव पालोदकर विद्यालयात दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भावूक निरोप समारंभाचे आयोजन!

Chh. Sambhaji Nagar : सहकार महर्षी माणिकराव पालोदकर विद्यालयात दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भावूक निरोप समारंभाचे आयोजन!

Feb 05, 2026 | 10:22 AM
चोरांसाठी धोक्याची घंटा! गुगलचे लाँच केले नवे स्मार्ट लॉक फीचर्स, आता फोन राहील अधिक सुरक्षित

चोरांसाठी धोक्याची घंटा! गुगलचे लाँच केले नवे स्मार्ट लॉक फीचर्स, आता फोन राहील अधिक सुरक्षित

Feb 05, 2026 | 10:21 AM
इंटरनेटवर नेहमी का द्यावा लागतो CAPTCHA? नक्की काय आहे याचे महत्त्व

इंटरनेटवर नेहमी का द्यावा लागतो CAPTCHA? नक्की काय आहे याचे महत्त्व

Feb 05, 2026 | 10:17 AM
‘भारत कोणाच गुलाम नाही’ ; ट्रम्प यांच्या भारत-रशिया तेल व्यापारावरील दाव्यावर पुतिन यांनी दिलं चोख प्रत्युत्तर

‘भारत कोणाच गुलाम नाही’ ; ट्रम्प यांच्या भारत-रशिया तेल व्यापारावरील दाव्यावर पुतिन यांनी दिलं चोख प्रत्युत्तर

Feb 05, 2026 | 10:01 AM
Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा

Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा

Feb 05, 2026 | 10:00 AM
अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

Feb 05, 2026 | 09:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM