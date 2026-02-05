Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा

ज्योतिषशास्त्रानुसार राशी आणि नक्षत्रही महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. यापैकी लग्न हे सर्वात मूलभूत आहे आणि ते व्यक्तीच्या जन्म वेळेनुसार निश्चित केले जाते. प्रत्येक राशीची एक शुभ देवता असते. याची ओळख तुमच्या राशीच्या पाचव्या घरात होते. पाचव्या घराचा स्वामी तुमच्या जीवनाची देवता असते. या रेवतीची नियमित पूजा केल्याने फायदा होतो आणि सुख-समृद्धी लागते. आपल्या राशीनुसार कोणत्या देवतेची पूजा करावी ते जाणून घेऊया.
मेष राशींच्या पाचव्या घरात स्वामी सिंह आहे. सिंह राशीचा स्वामी सूर्य आहे. यामुळे मेष राशींच्या लोकांना सौभाग्य प्राप्त करण्यासाठी रोज सूर्य देवाची पूजा करावी. सूर्यनमस्कार केल्याने फायदा होऊ शकतो
वृषभ राशींच्या पाचव्या घराचा स्वामी कन्या आहे. कन्या राशीचा स्वामी बुध आहे. वृषभ राशींच्या लोकांनी विष्णूची पूजा करणे शुभ मानले जाते.
मिथुन राशीच्या पाचव्या घराचा स्वामी तुळ रास आहे. तुळ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. या राशीच्या लोकांनी महालक्ष्मीची पूजा करणे शुभ मानले जाते.
मिथुन राशीच्या पाचव्या घराचा स्वामी वृश्चिक आहे. या राशीचा स्वामी सुब्रमण्यम आहे. सुब्रमण्यम स्वामीची पूजा करणे शुभ मानले जाते.
सिंह राशींच्या पाचव्या घराचा स्वामी धनु आहे. धनु राशीचा स्वामी बृहस्पती आहे. सिंह राशींच्या लोकांनी महादेवांची पूजा करणे शुभ मानले जाते.
कन्या राशींच्या पाचव्या घराचा स्वामी मकर आहे. मकर राशीचा स्वामी शनि आहे. कन्या राशींच्या लोकांनी महादेवांची पूजा करणे शुभ मानले जाते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार तुळ राशीच्या लोकांनी रुद्रची पूजा करणे शुभ मानले जाते.
वृश्चिक राशीच्या लोकांनी भगवान महादेवाची पूजा करणे शुभ मानले जाते..
धनु राशीच्या लोकांनी नरसिंहाची पूजा केल्याने अनेक शुभ फळे मिळतील.
मकर राशीच्या पाचव्या घराचा स्वामी वृषभ रास आहे. या राशीच्या लोकांनी देवीची पूजा करणे फायदेशीर मानले जाते.
कुंभ राशीच्या पाचव्या घराचा स्वामी मिथुन आहे. या राशींच्या लोकांनी भगवान विष्णूंची पूजा करणे फायदेशीर मानले जाते.
मीन राशीच्या पाचव्या घराचा स्वामी कर्क रास आहे. हे खूप शुभ मानले जाते. या राशींच्या लोकांनी देवीची पूजा करावी.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक राशीवर विशिष्ट ग्रहांचे अधिपत्य असते. त्या ग्रहाशी संबंधित देवतेची उपासना केल्यास मानसिक शांती आणि सकारात्मकता मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: राशीची ओळख पाचव्या घरात होते
Ans: राशीनुसार देवतेची पूजा करणे शुभ मानले जाते