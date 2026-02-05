Zodiac Sign: गुरु आणि चंद्र तयार करणार गजकेसरी योग, या राशीच्या लोकांना घ्यावी लागणार मेहनत

आज गुरुवार, 5 फेब्रुवारी. माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षाची चतुर्थी तिथी म्हणजे संकष्टी चतुर्थी आहे. गुरु ग्रह दहाव्या घरात असल्याने गजकेसरी राजयोग तयार होणार आहेत. सूर्य आणि मंगळाच्या युतीमुळे आदित्य मंगळ योग तयार होणार आहे. मंगळ मकर राशीत असल्याने रुचक राजयोगदेखील तयार होणार आहे. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रामुळे सुकर्म योग देखील तयार होणार आहे. या शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी काहीतरी नवीन करून पाहण्याची संधी मिळेल. विमा आणि बँकिंगशी संबंधित कामात तुम्हाला यश मिळेल. तुमची कार्यक्षमता आणि निर्णयक्षमता तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी फायदेशीर ठरेल. काम परदेशांशी संबंधित आहे त्यांना विशेष लाभ होईल.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा राहील. करिअरच्या संबंधित तुमच्या चिंता दूर होतील. तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या देखील दिल्या जाऊ शकतात. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला नशिबाची चांगली साथ मिळेल. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. तुमच्या कुटुंबाकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळेल. शैक्षणिक क्षेत्रात तुमची प्रगती होईल. तुमचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तुम्ही काही नवीन स्रोत शोधू शकता.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्ही तुमच्या सहकाऱ्यांसोबत चांगले समन्वय राखू शकाल, ज्यामुळे तुम्हाला फायदा होईल. अकाउंटिंग किंवा कला क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना आज फायदा होईल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.
धनु राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. करिअर आणि व्यवसायाच्या दृष्टीने आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन संधी मिळू शकतात. नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली संधी मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. आर्थिक योजना यशस्वी होतील. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून आणि कुटुंबातील सदस्यांकडून फायदा होईल. शुभ प्रवासाची संधी देखील मिळेल. सामाजिक आदर आणि प्रतिष्ठा वाढेल.
मकर राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस शुभ राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला फायदा होईल. तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडून अपेक्षित पाठिंबा मिळेल. व्यवसायात नफ्याच्या संधी तयार करत आहे, म्हणून तुम्हाला तुमच्या कामाकडे आणि संधींकडे बारकाईने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. तुम्हाला सत्तेत असलेल्या आणि वरिष्ठ व्यक्तींकडून पाठिंबा आणि आदर मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरीच्या मुलाखती किंवा स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळेल. कौटुंबिक जीवन चांगले राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)