Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

हिंदू धर्मामध्ये गणपती बाप्पाला विघ्नहर्ता असे म्हणतात. जो आपल्या भक्तांच्या सर्व अडचणी दूर करतो. प्रत्येक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थीला संकष्टी चतुर्थी पाळले जाते. या चतुर्थीला माघ महिन्याचे विशेष महत्त्व आहे. यालाच द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी असे म्हटले जाते. या रूपात बाप्पाची पूजा केल्याने मनशांती, उत्तम आरोग्य आणि आर्थिक लाभ होऊ शकतो.
यावेळी गुरुवार 5 फेब्रुवारी रोजी संकष्टी चतुर्थी आहे. गुरुवार विष्णूंचा दिवस आहे. त्यामुळे चतुर्थीचा दिवस खूप शुभ मानला जातो.
द्विजप्रियचा अर्थ आहे की, जे द्विज अर्थात दोन वेळा जन्म घेणारे प्रिय असते. गणेशाच्या या रूपाला चार हात आहेत आणि त्याचा रंग पांढरा आहे. शिक्षण, करिअर किंवा कर्जाशी संबंधित अडचणींना तोंड देणाऱ्यांसाठी हा दिवस वरदान आहे. परंपरेनुसार चंद्राला अर्घ्य अर्पण केल्यानंतरच हे व्रत पूर्ण मानले जाते.
कर्जातून सुटका मिळविण्यासाठी खूप प्रभावी मानले जाते. २१ दुर्वा गाठी घ्या आणि त्या कलावाने विणून माला बनवा. या माळेवर हळद लावा आणि गणपती बापाच्या गळ्यात अर्पण करा. अर्पण करताना 108 वेळा ओम ऋणहर्ताय नम: या मंत्रांचा जप करावा. या उपायांमुळे अडकलेले पैसे परत मिळतील आणि जुने कर्ज दूर होतील.
गरिबी दूर करण्यासाठी हा उपाय करणे खूप शुभ मानले जाते. एका लहान मातीच्या भांड्यात गूळ आणि शुद्ध गायीचे तूप भरा. ते गणपतीसमोर ठेवा. पूजा केल्यानंतर, काही नैवेद्य गाईला खाऊ घाला आणि उरलेले तुमच्या कुटुंबात वाटून टाका. गूळ मंगळाचे प्रतीक आहे आणि तूप देवी लक्ष्मीला प्रिय मानले जाते. ते सकारात्मक ऊर्जा वाढविण्यास मदत करते.
करिअरमध्ये यश मिळवण्यासाठी हा उपाय करणे प्रभावी मानला जातो. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी पाच शमीची पाने गणपती बाप्पाला अर्पण करा. प्रत्येक पानांसोबत तांदळाचे दाणे ठेवा. पूजा केल्यानंतर, हे तांदळाचे दाणे तुमच्या पर्समध्ये किंवा तिजोरीत सुरक्षितपणे ठेवा. शमी शनीच्या दुष्परिणामांना शांत करतो आणि करिअरमधील अडथळे कमी करतो.त सहभागी होऊ शकता. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: संकष्टी चतुर्थी 5 फेब्रुवारी रोजी आहे
Ans: दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीला संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. हा दिवस श्रीगणेशाच्या उपासनेसाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
Ans: गणेश मंत्र जप, दुर्वा अर्पण, मोदक नैवेद्य, चंद्रदर्शनानंतर उपवास सोडणे हे उपाय शुभ मानले जातात.