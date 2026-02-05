Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

संकष्टी चतुर्थीचा दिवस गणपती बाप्पाला समर्पित आहे. त्या दिवशी त्याची विधी पूजा केली जाते त्यासोबतच उपाय देखील केले जातात. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 05, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • संकष्टी चतुर्थी कधी आहे
  • संकष्टी चतुर्थी उपाय
  • संकष्टी चतुर्थी शुभ योग
 

 

हिंदू धर्मामध्ये गणपती बाप्पाला विघ्नहर्ता असे म्हणतात. जो आपल्या भक्तांच्या सर्व अडचणी दूर करतो. प्रत्येक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थीला संकष्टी चतुर्थी पाळले जाते. या चतुर्थीला माघ महिन्याचे विशेष महत्त्व आहे. यालाच द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी असे म्हटले जाते. या रूपात बाप्पाची पूजा केल्याने मनशांती, उत्तम आरोग्य आणि आर्थिक लाभ होऊ शकतो.

संकष्टी चतुर्थी कधी आहे आणि शुभ योग

यावेळी गुरुवार 5 फेब्रुवारी रोजी संकष्टी चतुर्थी आहे. गुरुवार विष्णूंचा दिवस आहे. त्यामुळे चतुर्थीचा दिवस खूप शुभ मानला जातो.

संकष्टी चतुर्थी का आहे खास

द्विजप्रियचा अर्थ आहे की, जे द्विज अर्थात दोन वेळा जन्म घेणारे प्रिय असते. गणेशाच्या या रूपाला चार हात आहेत आणि त्याचा रंग पांढरा आहे. शिक्षण, करिअर किंवा कर्जाशी संबंधित अडचणींना तोंड देणाऱ्यांसाठी हा दिवस वरदान आहे. परंपरेनुसार चंद्राला अर्घ्य अर्पण केल्यानंतरच हे व्रत पूर्ण मानले जाते.

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, तुमच्या जीवनातील समस्या होतील दूर

संकष्टी चतुर्थीला हे उपाय करा

दुर्वा अर्पण करणे

कर्जातून सुटका मिळविण्यासाठी खूप प्रभावी मानले जाते. २१ दुर्वा गाठी घ्या आणि त्या कलावाने विणून माला बनवा. या माळेवर हळद लावा आणि गणपती बापाच्या गळ्यात अर्पण करा. अर्पण करताना 108 वेळा ओम ऋणहर्ताय नम: या मंत्रांचा जप करावा. या उपायांमुळे अडकलेले पैसे परत मिळतील आणि जुने कर्ज दूर होतील.

गूळ आणि गाईच्या तुपाचा दिवा

गरिबी दूर करण्यासाठी हा उपाय करणे खूप शुभ मानले जाते. एका लहान मातीच्या भांड्यात गूळ आणि शुद्ध गायीचे तूप भरा. ते गणपतीसमोर ठेवा. पूजा केल्यानंतर, काही नैवेद्य गाईला खाऊ घाला आणि उरलेले तुमच्या कुटुंबात वाटून टाका. गूळ मंगळाचे प्रतीक आहे आणि तूप देवी लक्ष्मीला प्रिय मानले जाते. ते सकारात्मक ऊर्जा वाढविण्यास मदत करते.

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

शमीची पान आणि तांदूळ

करिअरमध्ये यश मिळवण्यासाठी हा उपाय करणे प्रभावी मानला जातो. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी पाच शमीची पाने गणपती बाप्पाला अर्पण करा. प्रत्येक पानांसोबत तांदळाचे दाणे ठेवा. पूजा केल्यानंतर, हे तांदळाचे दाणे तुमच्या पर्समध्ये किंवा तिजोरीत सुरक्षितपणे ठेवा. शमी शनीच्या दुष्परिणामांना शांत करतो आणि करिअरमधील अडथळे कमी करतो.त सहभागी होऊ शकता. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: संकष्टी चतुर्थी कधी आहे

    Ans: संकष्टी चतुर्थी 5 फेब्रुवारी रोजी आहे

  • Que: संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय?

    Ans: दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीला संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. हा दिवस श्रीगणेशाच्या उपासनेसाठी महत्त्वाचा मानला जातो.

  • Que: या दिवशी कोणते उपाय केल्यास यश मिळते, असे मानले जाते?

    Ans: गणेश मंत्र जप, दुर्वा अर्पण, मोदक नैवेद्य, चंद्रदर्शनानंतर उपवास सोडणे हे उपाय शुभ मानले जातात.

Web Title: Sankashti chaturthi 2026 chaturthi upay expected success

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zodiac Sign: गुरु आणि चंद्र तयार करणार गजकेसरी योग, या राशीच्या लोकांना घ्यावी लागणार मेहनत
1

Zodiac Sign: गुरु आणि चंद्र तयार करणार गजकेसरी योग, या राशीच्या लोकांना घ्यावी लागणार मेहनत

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश
2

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, तुमच्या जीवनातील समस्या होतील दूर
3

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, तुमच्या जीवनातील समस्या होतील दूर

Pearl Wearing Benefits: मोती परिधान केल्याने या लोकांचे बदलते नशीब, संपत्ती आणि समृद्धीत होते वाढ
4

Pearl Wearing Benefits: मोती परिधान केल्याने या लोकांचे बदलते नशीब, संपत्ती आणि समृद्धीत होते वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

Feb 05, 2026 | 09:30 AM
मोठी बातमी ! सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार? वकिलाचे थेट राज्यपालांनाच पत्र

मोठी बातमी ! सुनेत्रा पवार यांना पुन्हा शपथ घ्यावी लागणार? वकिलाचे थेट राज्यपालांनाच पत्र

Feb 05, 2026 | 09:11 AM
Exclusive: लहानपणीच वडील गेले, जिद्द सोडली नाही; काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा: masterchef स्पर्धक अर्चनाचा खडतर प्रवास

Exclusive: लहानपणीच वडील गेले, जिद्द सोडली नाही; काहीतरी वेगळे करण्याची इच्छा: masterchef स्पर्धक अर्चनाचा खडतर प्रवास

Feb 05, 2026 | 09:08 AM
Recipe : सकाळचा नाश्ता बनवा खास; तुम्ही कधी सेट डोसा खाल्ला आहे का? जाणून घ्या रेसिपी

Recipe : सकाळचा नाश्ता बनवा खास; तुम्ही कधी सेट डोसा खाल्ला आहे का? जाणून घ्या रेसिपी

Feb 05, 2026 | 09:00 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या बातम्यांचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या बातम्यांचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Feb 05, 2026 | 08:57 AM
Solapur Crime: आमदारांच्या घराशेजारी रक्तरंजित घटना; ऊसतोड मजुराने पत्नीची निर्घृण हत्या

Solapur Crime: आमदारांच्या घराशेजारी रक्तरंजित घटना; ऊसतोड मजुराने पत्नीची निर्घृण हत्या

Feb 05, 2026 | 08:56 AM
Kashmir Solidarity Day : Operation Sindoor च्या जखमांवर पांघरुण घालणार पाकिस्तान? काश्मीरच्या नावाखाली पुन्हा जनतेला मुर्ख बनवणार

Kashmir Solidarity Day : Operation Sindoor च्या जखमांवर पांघरुण घालणार पाकिस्तान? काश्मीरच्या नावाखाली पुन्हा जनतेला मुर्ख बनवणार

Feb 05, 2026 | 08:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM