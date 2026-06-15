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Astrology: मंगळवारी करा ‘हे’ उपाय; होईल मंगळ ग्रहाची कृपा, खुलतील यशाचे मार्ग

Updated On: Jun 15, 2026 | 06:21 PM IST
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सारांश

Mangal Grah Tuesday Upay: मंगळवार हा मंगळ ग्रहाचा दिवस मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार तो धैर्य, ऊर्जा, नेतृत्वगुण आणि यशाचा ग्रह आहे. कुंडलीत मंगळ मजबूत असल्यास व्यक्तीला प्रगती आणि यश मिळते, तर अशुभ मंगळामुळे राग, वाद, आर्थिक अडचणी आणि वैवाहिक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.

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विस्तार

मंगळवार हा मंगळ ग्रहाला समर्पित दिवस मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळ हा धैर्य, शौर्य, ऊर्जा, भूमी, नेतृत्व, आत्मविश्वास आणि भावंडांचा ग्रह मानला जातो. मंगळ व्यक्तीला संघर्षांना सामोरे जाण्याची शक्ती आणि जीवनात पुढे जाण्याचा उत्साह देतो. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत मंगळ बलवान असतो, तेव्हा तो धैर्य, आदर, नेतृत्व, संपत्ती, आनंद आणि कार्यक्षेत्रात यश प्रदान करतो. परंतु, अशुभ मंगळामुळे अनेकदा राग, वाद, अपघात, कर्ज, वैवाहिक समस्या आणि मानसिक अशांतता येऊ शकते.

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ज्योतिषशास्त्रात मंगळ इतका महत्त्वाचा का आहे?

धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, मंगळ ग्रहाला सामर्थ्य, धैर्य आणि शौर्याचे प्रतीक मानले जाते. मंगळ ग्रह व्यक्तीची ऊर्जा, आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता आणि लढण्याच्या क्षमतेवर प्रभाव टाकतो. कुंडलीतील शुभ मंगळ व्यक्तीला निर्भय, मेहनती आणि आत्मविश्वासू बनवतो, तर अशुभ मंगळ जीवनात आव्हाने आणि चढ-उतार आणू शकतो.

मंगळाचा प्रभाव व्यक्तीच्या स्वभाव, करिअर, संपत्ती, वैवाहिक जीवन आणि आरोग्यावरही दिसून येतो, म्हणूनच ज्योतिषशास्त्रातील प्रभावशाली ग्रहांमध्ये त्याची गणना केली जाते.

मंगळ ग्रहाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी मंगळवारी केले जाणारे हे उपाय

  • मंगळ ग्रह लाल रंगाशी संबंधित आहे. मंगळवारी लाल, केशरी किंवा गुलाबी रंगाचे कपडे घालणे शुभ मानले जाते. यामुळे मंगळाची सकारात्मक ऊर्जा वाढते, असे मानले जाते.
  • सकाळी स्नान केल्यानंतर भक्तीभावाने आणि एकाग्रतेने मंगल मंत्राचा जप करणे लाभदायक मानले जाते.
  • साधा मंगल मंत्र: “ओम भौमाय नमः”
  • बीज मंत्र: “ओम अंगारकाय नमः”
  • “ओम क्रम क्रिम क्रम सह भौमाय नमः”
  • मंगळ ग्रह अग्नी तत्त्वाशी संबंधित आहे. त्यामुळे, मंगळवारी सूर्योदयाच्या वेळी मंगळ मंत्रांचा जप करणे विशेषतः फायदेशीर मानले जाते. यामुळे आत्मविश्वास, धैर्य आणि सकारात्मक विचार वाढू शकतात.
  • मंगळ ग्रहाला प्रसन्न करण्यासाठी मंगळवारी लाल वस्तूंचे दान करणे शुभ मानले जाते. मंगळवारी डाळ, गूळ, गहू, तांबे, लाल रंगाचे कपडे, लाल फुले आणि प्रवाळ यांसारख्या लाल वस्तूंचे दान करणे शुभ मानले जाते. भक्तिभावाने या वस्तूंचे दान केल्याने मंगळ ग्रहाचा आशीर्वाद प्राप्त होतो आणि त्याचे अशुभ परिणाम कमी होण्यास मदत होते.
  • मंगळ दोषावरील उपायांमध्ये भगवान हनुमानाची पूजा करणे विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. मंगळवारी हनुमान चालिसाचे पठण करणे आणि हनुमान मंदिराला भेट देणे शुभ मानले जाते. यामुळे मंगळ दोषाचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

मंगळ दोष आणि मांगलिक दोषासाठी विशेष उपाययोजना का केल्या जातात?

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगलिक दोष हा विवाह आणि कौटुंबिक जीवनाशी संबंधित आहे. जेव्हा मंगळ ग्रह कुंडलीतील विशिष्ट घरांमध्ये असतो, तेव्हा त्याला मंगलिक दोष म्हणतात. अशा परिस्थितीत मंगळ मंत्रांचा जप, उपवास, दानधर्म आणि पूजा करणे फायदेशीर मानले जाते.

मंगळ ग्रहासाठी कोणते रत्न धारण करावे?

ज्योतिषशास्त्रानुसार, (Red Coral) मूंगा हे मंगळ ग्रहाचे प्रमुख रत्न मानले जाते. प्रवाळ धारण केल्याने धैर्य, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आणि निर्णयक्षमता वाढते, असे मानले जाते. मूंगा हे एक अत्यंत प्रभावी रत्न मानले जाते, त्यामुळे ते धारण करण्यापूर्वी एका पात्र ज्योतिषाचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, हे उपाय भक्तीभावाने आणि सातत्याने पाळल्यास मंगळ ग्रहाचा आशीर्वाद मिळतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Web Title: Mangal graha remedies tuesday astrology tips mars blessings success paths mangal dosh remedies

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Published On: Jun 15, 2026 | 06:21 PM

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