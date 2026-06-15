Astrology: मंगळवारी करा ‘हे’ उपाय; होईल मंगळ ग्रहाची कृपा, खुलतील यशाचे मार्ग

मंगळवार हा मंगळ ग्रहाला समर्पित दिवस मानला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळ हा धैर्य, शौर्य, ऊर्जा, भूमी, नेतृत्व, आत्मविश्वास आणि भावंडांचा ग्रह मानला जातो. मंगळ व्यक्तीला संघर्षांना सामोरे जाण्याची शक्ती आणि जीवनात पुढे जाण्याचा उत्साह देतो. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत मंगळ बलवान असतो, तेव्हा तो धैर्य, आदर, नेतृत्व, संपत्ती, आनंद आणि कार्यक्षेत्रात यश प्रदान करतो. परंतु, अशुभ मंगळामुळे अनेकदा राग, वाद, अपघात, कर्ज, वैवाहिक समस्या आणि मानसिक अशांतता येऊ शकते.
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धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, मंगळ ग्रहाला सामर्थ्य, धैर्य आणि शौर्याचे प्रतीक मानले जाते. मंगळ ग्रह व्यक्तीची ऊर्जा, आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता आणि लढण्याच्या क्षमतेवर प्रभाव टाकतो. कुंडलीतील शुभ मंगळ व्यक्तीला निर्भय, मेहनती आणि आत्मविश्वासू बनवतो, तर अशुभ मंगळ जीवनात आव्हाने आणि चढ-उतार आणू शकतो.
मंगळाचा प्रभाव व्यक्तीच्या स्वभाव, करिअर, संपत्ती, वैवाहिक जीवन आणि आरोग्यावरही दिसून येतो, म्हणूनच ज्योतिषशास्त्रातील प्रभावशाली ग्रहांमध्ये त्याची गणना केली जाते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, (Red Coral) मूंगा हे मंगळ ग्रहाचे प्रमुख रत्न मानले जाते. प्रवाळ धारण केल्याने धैर्य, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आणि निर्णयक्षमता वाढते, असे मानले जाते. मूंगा हे एक अत्यंत प्रभावी रत्न मानले जाते, त्यामुळे ते धारण करण्यापूर्वी एका पात्र ज्योतिषाचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, हे उपाय भक्तीभावाने आणि सातत्याने पाळल्यास मंगळ ग्रहाचा आशीर्वाद मिळतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
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