Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

महाशिवरात्रीसोबतच मासिक शिवरात्रीलाही हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. हा सण प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला साजरा केला जातो आणि भगवान शिवाची पूजा करण्यासाठी तो अत्यंत शुभ मानला जातो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, हा दिवस शिव आणि शक्तीच्या दिव्य मिलनाचा प्रतीक आहे. या दिवशी उपवास, पूजा आणि दान केल्याने पापांचे क्षालन होते आणि इच्छापूर्ती करणारे आशीर्वाद प्राप्त होतात. मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी कोणत्या गोष्टींचे दान केल्याने महादेवांचा आशीर्वाद मिळतो ते जाणून घ्या
पंचांगानुसार, ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीची सुरुवात १५ मे रोजी सकाळी ८:३१ वाजता होणार आहे आणि १६ मे रोजी पहाटे ५:११ वाजेपर्यंत चालेल. निशिता कालावधीत म्हणजे शुक्रवार, १५ मे रोजी मासिक शिवरात्रीचे व्रत आणि पूजा केली जाईल.
मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी दूध, दही, तांदूळ, खडीसाखर आणि पांढरे कपडे दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. पांढरा रंग शांती आणि शुद्धतेचे प्रतीक आहे. यामुळे मानसिक ताण कमी होतो आणि भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळतो, असा विश्वास आहे.
गरजूंना अन्न, फळे किंवा धान्य दान करणे पुण्यकर्म मानले जाते. या दिवशी गरिबांना भोजन दिल्याने घरात आनंद, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा येते. अशा दानांनी भगवान शिव लवकर प्रसन्न होतात.
काळे तीळ आणि तुपाचे दान केल्याने नकारात्मकता दूर होते, असा विश्वास आहे. शिवमंदिरात तुपाचा दिवा लावल्याने आणि तिळाचे दान केल्याने जीवनातील अडथळे कमी होण्यास मदत होते, असे मानले जाते.
गरजू लोकांना कपडे, ब्लँकेट आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तू दान केल्याने पुण्यकर्म घडते. यामुळे जीवनात सकारात्मकता आणि आनंद वाढतो.
असे मानले जाते की मासिक शिवरात्रीला भक्तीभावाने आणि खऱ्या मनाने केलेले दान भगवान शिवाचा विशेष आशीर्वाद मिळवून देते आणि जीवनात सुख, शांती व समृद्धी आणते.
Ans: धार्मिक मान्यतानुसार या दिवशी दान केल्याने पुण्यप्राप्ती होते आणि भगवान शिव यांची कृपा लाभते.
Ans: अन्नदान, वस्त्रदान, काळे तीळ, दूध, तांदूळ, फळे, पाण्याचा कलश, गरीबांना आवश्यक वस्तू
Ans: मानसिक शांतता, सकारात्मक ऊर्जा, भक्ती वाढ, नकारात्मकता कमी होणे, आत्मिक समाधान प्राप्त होणे