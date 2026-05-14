Vastu Tips: अंथरुणावर बसून जेवण केल्याने आरोग्य आणि मानसिक शांततेवर होऊ शकतो परिणाम

ज्योतिष आणि वास्तूशास्त्रानुसार, पलंगावर बसून जेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक ताण आणि आर्थिक अस्थिरता जाणवू शकते. अंथरुणावर बसून जेवल्याने कोणत्या समस्या जाणवतात ते जाणून घ्या

Updated On: May 14, 2026 | 10:12 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • अंथरुणावर बसून जेवण करण्याचे परिणाम
  • आरोग्य आणि मानसिक शांततेवर कसा होतो परिणाम
  • वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्र काय सांगते
 

आजच्या धावपळीच्या जीवनात रात्रीचे जेवण करून थेट झोपायला जाणे ही एक सामान्य सवय झाली आहे. अनेकांसाठी, मोबाईलवर एखादी वेब सिरीज, हातात ताट आणि एक आरामदायी उशी, हा दिवसातील सर्वात आरामदायक क्षण असतो. परंतु ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्र या सवयीला केवळ आळस न मानता, नकारात्मक ऊर्जेला आमंत्रण देणारी वर्तणूक मानतात. असे मानले जाते की विश्रांती आणि शांततेसाठी तयार केलेल्या जागेत जेवण केल्याने घरातील सकारात्मक ऊर्जेवर परिणाम होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, अनेक कुटुंबांमध्ये या लहान सवयींना सततचा ताण, आर्थिक अडचणी किंवा झोपेच्या समस्यांचे कारण मानले जाते.

ज्योतिषशास्त्रात ही सवय अशुभ का मानली जाते

ज्योतिषशास्त्रानुसार, खाणे हे केवळ पोट भरण्याचे साधन नसून, ऊर्जा शोषून घेण्याची एक प्रक्रिया देखील आहे. त्यामुळे, नेहमी स्वच्छ आणि सकारात्मक वातावरणातच जेवण करावे. असे मानले जाते की अंथरुणात जेवण केल्याने चंद्र आणि शुक्र ग्रह कमजोर होऊ शकतात. हे दोन्ही ग्रह मानसिक शांती, आनंद आणि कौटुंबिक संतुलनाशी संबंधित आहेत.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जे लोक सातत्याने अंथरुणात जेवतात, त्यांच्यामध्ये वाढलेला आळस, मानसिक गोंधळ आणि चुकीचे निर्णय घेण्याची क्षमता वाढू शकते. विशेषतः जर तुम्ही रात्री जेवताना टीव्ही किंवा मोबाईल फोनचा अतिवापर करत असाल, तर त्याचा व्यक्तीच्या मानसिक ऊर्जेवरही परिणाम होऊ शकतो.

आर्थिक परिस्थितीवर होणारा परिणाम

वास्तुशास्त्रानुसार, अन्नाला देवी लक्ष्मीचे रूप मानले जाते. त्यामुळे, अन्नाचा अनादर करणे किंवा चुकीच्या ठिकाणी जेवणे हे आर्थिक अस्थिरतेस कारणीभूत ठरू शकते. अनेक घरांना लहान बचतीची कमतरता किंवा खर्चात अचानक वाढ झाल्याचा अनुभव आला आहे. वास्तुशास्त्रज्ञ यामागे घरातील ऊर्जेतील असंतुलनाला कारणीभूत ठरवतात.

काय सांगते वास्तुशास्त्र

वास्तूनुसार, पलंग ही विश्रांती आणि झोपेची जागा आहे, तर जेवणासाठी एक वेगळी जागा निश्चित केली पाहिजे. जेव्हा या दोन्ही गोष्टी एकाच जागेत घडतात, तेव्हा ऊर्जेचा समतोल बिघडतो. यामुळे घरात चिडचिड, थकवा आणि वाढलेला तणाव निर्माण होऊ शकतो.

जुन्या घरांतील नियम काय सांगतात

प्राचीन काळी, वडीलधारी मंडळी नेहमी स्वयंपाकघरात किंवा भोजनकक्षात जेवण करण्याचा सल्ला देत असत. ही केवळ शिस्तीची बाब नव्हती, तर मानसिक आणि आध्यात्मिक संतुलन राखण्याचाही एक भाग होता. आज जीवनशैली बदलली असली तरी, अनेक पारंपरिक नियम आजही व्यावहारिक आणि शास्त्रीय वाटतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: वास्तुशास्त्र नुसार अंथरुणावर बसून जेवण करणे योग्य मानले जाते का?

    Ans: वास्तु मान्यतानुसार अंथरुणावर बसून जेवण करणे शुभ मानले जात नाही. यामुळे घरातील ऊर्जा आणि मानसिक शांततेवर परिणाम होतो, असे मानले जाते.

  • Que: अंथरुणावर जेवण केल्याने आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो का?

    Ans: हो. चुकीच्या पोश्चरमध्ये जेवण केल्याने पचन समस्या, आळस आणि झोपेच्या तक्रारी वाढू शकतात.

  • Que: वास्तुनुसार घरातील नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते का?

    Ans: धार्मिक आणि वास्तु श्रद्धेनुसार अंथरुणावर अन्न सेवन केल्याने नकारात्मकता वाढते, असे मानले जाते.

Published On: May 14, 2026 | 10:12 AM

