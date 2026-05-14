Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक शिवरात्रीला महादेवांची पूजा करण्याला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी पूजा आणि उपवास केल्याने भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि सर्व इच्छा पूर्ण होतात. मासिक शिवरात्र कधी आहे, मुहूर्त जाणून घ्या

Updated On: May 14, 2026 | 11:30 AM
  • मासिक शिवरात्र कधी आहे
  • मासिक शिवरात्रीला पूजा करण्यासाठी मुहूर्त आणि पूजा पद्धत
  • मासिक शिवरात्रीचे महत्त्व
 

महाशिवरात्री वर्षातून एकदा फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला साजरी केली जाते, परंतु शिवरात्री प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला साजरी केली जाते, जी मासिक शिवरात्री म्हणून ओळखली जाते. हे वर्षातून १२ वेळा येते. मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी, भगवान शिवाची पूर्ण विधीपूर्वक पूजा केली जाते.

धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी पूजा आणि उपवास केल्याने भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि सर्व इच्छा पूर्ण होतात. शिवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी हा दिवस एक शुभ प्रसंग मानला जातो. ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घेऊया

मासिक शिवरात्र कधी आहे

पंचांगानुसार, ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीची सुरुवात १५ मे रोजी सकाळी ८:३१ वाजता होणार आहे. ही तारीख १६ मे रोजी पहाटे ५:११ वाजता संपेल. उदयतिथीनुसार मासिक शिवरात्रीचे शुक्रवार, 15 मे रोजी पाळले जाणार आहे.

मासिक शिवरात्र मुहूर्त

मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी निशिता पूजा विशेष महत्त्वाची मानली जाते. ज्येष्ठ महिन्याच्या शिवरात्रीला निशिता पूजेसाठी रात्री ११:५७ ते १२:३८ ही शुभ वेळ आहे.

मासिक शिवरात्र पूजा पद्धत

मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी तुमच्या घरातील देवघरात किंवा शिव मंदिरात भगवान शिवाची पूजा करण्याचा संकल्प करा. शिवलिंगाला पाणी, दूध, दही, मध आणि गंगाजलाने अभिषेक करा. त्यानंतर, महादेवाला बेलपत्र, धोतरा, आकची फुले आणि पांढरे चंदन अर्पण करा. भगवान शिवाला भांग, फळे आणि मिठाई अर्पण करा. ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्राचा जप करा आणि शिव चालिसेचे पठण करा. रात्री, निशिता काळात, शिवलिंगाला पुन्हा अभिषेक करून आरती करा.

मासिक शिवरात्रीचे महत्त्व

असे मानले जाते की मासिक शिवरात्रीला उपवास आणि शिवाची पूजा केल्याने जीवनातील संकटे दूर होतात. या दिवशी शिवलिंगाचा अभिषेक केल्याने सुख, समृद्धी आणि आरोग्य प्राप्त होते. अकाली मृत्यूच्या भीतीतून मुक्ती मिळते.

या गोष्टी ठेवा लक्षात

मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी तामसिक पदार्थ खाणे टाळा.

कोणाशीही वाद घालू नका.

आपल्या घराच्या आणि देव्हाऱ्याच्या स्वच्छतेची काळजी घ्या.

मंदिरांना किंवा गरीब लोकांना अन्न, पैसे इत्यादी दान क

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: मासिक शिवरात्र कधी आहे

    Ans: मासिक शिवरात्र शुक्रवार, 15 मे रोजी आहे

  • Que: मासिक शिवरात्रीला धार्मिकदृष्ट्या महत्त्व का आहे?

    Ans: हा दिवस भगवान शिव यांच्या उपासनेसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. या दिवशी उपवास, जप आणि पूजा केल्यास पुण्यप्राप्ती होते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: मासिक शिवरात्र म्हणजे काय?

    Ans: प्रत्येक महिन्यात कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीला येणाऱ्या शिवपूजनाच्या दिवसाला मासिक शिवरात्र म्हटले जाते.

Published On: May 14, 2026 | 11:30 AM

