Hindu Tradition: लग्नात सोन्याचे दागिने का परिधान करतात? काय आहे यामागील धार्मिक कारणे जाणून घ्या

भारतात सोने केवळ एक धातू नसून ते अत्यंत पवित्र मानले जाते. त्याचा संबंध देवी लक्ष्मी आणि सूर्यदेव यांच्याशी जोडला जातो. असे मानले जाते की लग्नात सोने घातल्याने नवीन जीवनात सुख आणि समृद्धी येते आणि वाईट नजर किंवा नकारात्मकता दूर होते. पूर्वीच्या काळी, सोने एक संरक्षक कवच म्हणूनही काम करत असे. वधूला स्त्रीधन म्हणून दिलेले दागिने तिचेच असत. जेव्हा महिलांना मालमत्तेचे हक्क नव्हते, तेव्हा हे सोने त्यांच्यासाठी आर्थिक आधार म्हणून काम करत असे. गरजेच्या वेळी त्या त्याचा वापर करू शकत असत.
सोन्याची एक खास गोष्ट म्हणजे ते काळवंडत नाही, त्याला गंज लागत नाही किंवा त्याची चमकही कमी होत नाही. त्यामुळे, हे वैवाहिक संबंधांच्या सामर्थ्याचे आणि दीर्घायुष्याचे प्रतीक मानले जाते. अनेकदा, कौटुंबिक परंपरा पुढे चालू ठेवत आजीचे दागिने नव्या सुनेला दिले जातात. दरम्यान, मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी सोने ही एक भावनिक गुंतवणूक देखील आहे. मुलाच्या जन्मानंतर, लोक कमी प्रमाणात सोने खरेदी करण्यास सुरुवात करतात. अक्षय्य तृतीया किंवा धनत्रयोदशी यांसारख्या शुभ प्रसंगी, हे सोने लग्नापर्यंत आई-वडिलांनी केलेल्या अनेक वर्षांच्या कष्टाचे आणि प्रेमाचे प्रतीक बनते.
सोन्याला देवी लक्ष्मीचे रूप मानले जाते आणि वधूलाही लक्ष्मीचाच अवतार मानले जाते. त्यामुळे, लग्नात सोने देणे शुभ मानले जाते. मंगळसूत्र प्रत्येक समाजात वेगवेगळी असू शकतात, पण सोनं मात्र सर्वत्र आवश्यक आहे.
वैज्ञानिकदृष्ट्या, सोने शरीराचे तापमान संतुलित ठेवण्यास आणि रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत करते असे मानले जाते. त्यामुळे, त्याचा संबंध आरोग्याशीही आहे.
भारतात सोन्याला सर्वात विश्वासार्ह गुंतवणूक मानले जाते. त्याच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतो, परंतु त्याचे मूल्य स्थिर राहते. आजारपण किंवा आर्थिक संकटासारख्या कठीण काळात हे खूप उपयुक्त ठरते.
लग्नात सोने देणे आणि परिधान करणे हे कौटुंबिक प्रतिष्ठा, परंपरा आणि सन्मानाशी देखील जोडलेले आहे. समाजातील सर्व स्तरांतील लोक आपापल्या ऐपतीनुसार सोन्याचे दान करतात.
लग्नसमारंभात सोने देण्याची परंपरा आजही उपयुक्त ठरते. जेव्हा तुम्ही इतरांना भेटवस्तू देता, तेव्हा तुम्हालाही तुमच्या घरी भविष्यात होणाऱ्या समारंभांमध्ये भेटवस्तू मिळतात. यातून एक प्रकारचा सामाजिक आणि आर्थिक आधार निर्माण होतो.
