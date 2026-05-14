Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Hindu Tradition Reasons And Importance Of Wearing Gold Jewelry At A Wedding

Hindu Tradition: लग्नात सोन्याचे दागिने का परिधान करतात? काय आहे यामागील धार्मिक कारणे जाणून घ्या

हिंदू विवाह परंपरेत अनेक धार्मिक विधी, शुभ चिन्हे आणि पारंपरिक गोष्टींना विशेष महत्त्व दिले जाते. त्यापैकी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सोन्याचे दागिने. लग्नात सोन्याचे दागिने का परिधान करण्यामागील धार्मिक कारणे जाणून घ्या

Updated On: May 14, 2026 | 12:50 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • लग्नात सोन्याचे दागिने का परिधान करतात
  • सोन्याचे दागिने परिधान करण्यामागील धार्मिक कारण
  • सोन्याचे दागिने परिधान करण्याचे काय आहे महत्त्व
सध्या लग्नसराई सुरू आहे आणि लग्न म्हटले की, दागदागिन्यांची खरेदी ही आलीच. विशेषतः कपडे, दागिने आणि विशेषतः सोन्याची खरेदी सध्या जोरात सुरू आहे. भारतीय परंपरेनुसार, लग्न आणि सोने एकमेकांना पूरक मानले जातात. वधूचे अलंकार असो किंवा नात्यांचे प्रतीक, सोने केवळ एक धातू नसून भावना, समृद्धी आणि शुभतेचे प्रतीक आहे. लग्नासाठी सोने इतके शुभ का मानले जाते आणि त्याचा या सणाशी काय घनिष्ठ संबंध आहे ते जाणून घेऊया

लग्न समारंभामध्ये सोनं शुभ का मानले जाते

भारतात सोने केवळ एक धातू नसून ते अत्यंत पवित्र मानले जाते. त्याचा संबंध देवी लक्ष्मी आणि सूर्यदेव यांच्याशी जोडला जातो. असे मानले जाते की लग्नात सोने घातल्याने नवीन जीवनात सुख आणि समृद्धी येते आणि वाईट नजर किंवा नकारात्मकता दूर होते. पूर्वीच्या काळी, सोने एक संरक्षक कवच म्हणूनही काम करत असे. वधूला स्त्रीधन म्हणून दिलेले दागिने तिचेच असत. जेव्हा महिलांना मालमत्तेचे हक्क नव्हते, तेव्हा हे सोने त्यांच्यासाठी आर्थिक आधार म्हणून काम करत असे. गरजेच्या वेळी त्या त्याचा वापर करू शकत असत.

Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

सोन्याची एक खास गोष्ट म्हणजे ते काळवंडत नाही, त्याला गंज लागत नाही किंवा त्याची चमकही कमी होत नाही. त्यामुळे, हे वैवाहिक संबंधांच्या सामर्थ्याचे आणि दीर्घायुष्याचे प्रतीक मानले जाते. अनेकदा, कौटुंबिक परंपरा पुढे चालू ठेवत आजीचे दागिने नव्या सुनेला दिले जातात. दरम्यान, मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी सोने ही एक भावनिक गुंतवणूक देखील आहे. मुलाच्या जन्मानंतर, लोक कमी प्रमाणात सोने खरेदी करण्यास सुरुवात करतात. अक्षय्य तृतीया किंवा धनत्रयोदशी यांसारख्या शुभ प्रसंगी, हे सोने लग्नापर्यंत आई-वडिलांनी केलेल्या अनेक वर्षांच्या कष्टाचे आणि प्रेमाचे प्रतीक बनते.

लग्न समारंभात सोन्याला महत्त्व असण्याची कारणे

परंपरा

सोन्याला देवी लक्ष्मीचे रूप मानले जाते आणि वधूलाही लक्ष्मीचाच अवतार मानले जाते. त्यामुळे, लग्नात सोने देणे शुभ मानले जाते. मंगळसूत्र प्रत्येक समाजात वेगवेगळी असू शकतात, पण सोनं मात्र सर्वत्र आवश्यक आहे.

आरोग्य

वैज्ञानिकदृष्ट्या, सोने शरीराचे तापमान संतुलित ठेवण्यास आणि रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत करते असे मानले जाते. त्यामुळे, त्याचा संबंध आरोग्याशीही आहे.

आर्थिक मदत

भारतात सोन्याला सर्वात विश्वासार्ह गुंतवणूक मानले जाते. त्याच्या किमतीत चढ-उतार होऊ शकतो, परंतु त्याचे मूल्य स्थिर राहते. आजारपण किंवा आर्थिक संकटासारख्या कठीण काळात हे खूप उपयुक्त ठरते.

Vastu Tips: अंथरुणावर बसून जेवण केल्याने आरोग्य आणि मानसिक शांततेवर होऊ शकतो परिणाम

सन्मान आणि प्रतिष्ठा

लग्नात सोने देणे आणि परिधान करणे हे कौटुंबिक प्रतिष्ठा, परंपरा आणि सन्मानाशी देखील जोडलेले आहे. समाजातील सर्व स्तरांतील लोक आपापल्या ऐपतीनुसार सोन्याचे दान करतात.

भविष्यातील फायदे

लग्नसमारंभात सोने देण्याची परंपरा आजही उपयुक्त ठरते. जेव्हा तुम्ही इतरांना भेटवस्तू देता, तेव्हा तुम्हालाही तुमच्या घरी भविष्यात होणाऱ्या समारंभांमध्ये भेटवस्तू मिळतात. यातून एक प्रकारचा सामाजिक आणि आर्थिक आधार निर्माण होतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हिंदू विवाहात सोन्याचे दागिने का परिधान केले जातात?

    Ans: हिंदू परंपरेनुसार सोने हे समृद्धी, शुभत्व आणि सौभाग्याचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे विवाहात सोन्याचे विशेष महत्त्व असते.

  • Que: सोने धार्मिक दृष्ट्या पवित्र का मानले जाते?

    Ans: धार्मिक मान्यतानुसार सोने हे देवी लक्ष्मीदेवी चे प्रतीक मानले जाते आणि घरात सुख-समृद्धी आणणारे धातू समजले जाते.

  • Que: सोन्याचा संबंध सकारात्मक ऊर्जेशी जोडला जातो का?

    Ans: हो. पारंपरिक श्रद्धेनुसार सोने सकारात्मक ऊर्जा आणि मानसिक स्थैर्य वाढवणारे मानले जाते.

Web Title: Hindu tradition reasons and importance of wearing gold jewelry at a wedding

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budhaditya Rajyog: शनि जयंतीला तयार होत आहे बुधादित्य राजयोग, या राशींच्या लोकांना व्यवसायात मिळणार अपेक्षित यश
1

Budhaditya Rajyog: शनि जयंतीला तयार होत आहे बुधादित्य राजयोग, या राशींच्या लोकांना व्यवसायात मिळणार अपेक्षित यश

Saint Dasopant: संत दासोपंतांना संकटसमयी कसे मिळाले श्रीदत्तांचे दर्शन, जाणून घ्या कथा
2

Saint Dasopant: संत दासोपंतांना संकटसमयी कसे मिळाले श्रीदत्तांचे दर्शन, जाणून घ्या कथा

Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
3

Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Sai Baba: दैवी पुरुष असूनदेखील साईबाबा भिक्षा का मागायचे? काय आहे त्यांची शिकवण
4

Sai Baba: दैवी पुरुष असूनदेखील साईबाबा भिक्षा का मागायचे? काय आहे त्यांची शिकवण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

May 14, 2026 | 09:21 PM
मुख्यमंत्र्यांनी PUC संपलेली बाईक चालवली? वर्षा गायकवाडांच्या आरोपांमुळे खळबळ

मुख्यमंत्र्यांनी PUC संपलेली बाईक चालवली? वर्षा गायकवाडांच्या आरोपांमुळे खळबळ

May 14, 2026 | 09:09 PM
Sangli: जतमध्ये वादळी वाऱ्याचा हाहाकार; घराचे पत्रे अंगावर पडल्याने ८ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, खलाटी गावावर शोककळा

Sangli: जतमध्ये वादळी वाऱ्याचा हाहाकार; घराचे पत्रे अंगावर पडल्याने ८ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, खलाटी गावावर शोककळा

May 14, 2026 | 09:08 PM
कोकणच्या आंबा वैभवाचा अनोखा उत्सव! कुणकेश्वर येथे रंगणार ‘आंबा महोत्सव २०२६’

कोकणच्या आंबा वैभवाचा अनोखा उत्सव! कुणकेश्वर येथे रंगणार ‘आंबा महोत्सव २०२६’

May 14, 2026 | 09:07 PM
HDFC Life कडून ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर; २२ लाखांहून अधिक पॉलिसीधारकांना लाभ

HDFC Life कडून ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर; २२ लाखांहून अधिक पॉलिसीधारकांना लाभ

May 14, 2026 | 08:42 PM
बुडत्याचा पाय आणखी खोलात! Anil Ambani यांच्या अडचणीत वाढ; CBI ने थेट…

बुडत्याचा पाय आणखी खोलात! Anil Ambani यांच्या अडचणीत वाढ; CBI ने थेट…

May 14, 2026 | 08:29 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM